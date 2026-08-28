Đêm 28/8, dòng xe rời Hà Nội vẫn nối dài ở cửa ngõ phía Nam

TPO - Từ cuối giờ chiều đến đêm 28/8, lưu lượng phương tiện rời Hà Nội tăng cao trước kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9. Đến khoảng 21h, vành đai 3, nút giao Pháp Vân và các tuyến cửa ngõ phía Nam vẫn sáng đỏ đèn hậu khi dòng xe nối dài hướng về các tỉnh.