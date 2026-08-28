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Nhịp sống Thủ đô

Đêm 28/8, dòng xe rời Hà Nội vẫn nối dài ở cửa ngõ phía Nam

Trọng Tài - Công Hướng - Duy Phạm - Hoàng Tuyên

TPO - Từ cuối giờ chiều đến đêm 28/8, lưu lượng phương tiện rời Hà Nội tăng cao trước kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9. Đến khoảng 21h, vành đai 3, nút giao Pháp Vân và các tuyến cửa ngõ phía Nam vẫn sáng đỏ đèn hậu khi dòng xe nối dài hướng về các tỉnh.

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Đến 21h ngày 28/8, dòng phương tiện rời Hà Nội trước kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nhìn từ trên cao, vành đai 3, nút giao Pháp Vân và các tuyến cửa ngõ phía Nam đỏ rực đèn hậu, ô tô nối đuôi nhau di chuyển chậm theo hướng về các tỉnh.
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Trước đó, khoảng 16h ngày 28/8, lượng phương tiện trên vành đai 3 hướng từ trung tâm Hà Nội đi các tỉnh phía Nam tăng nhanh. Dòng ô tô nối dài tại một số đoạn khi người dân bắt đầu rời Thủ đô trước kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9.
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Tại nút giao vành đai 3 - Pháp Vân, lượng xe từ nhiều hướng dồn về tăng mạnh. Đây là điểm kết nối với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và quốc lộ 1, hai hướng chính để phương tiện rời Hà Nội về các tỉnh phía Nam.
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Ở phía dưới vành đai 3, lượng phương tiện trên trục Giải Phóng - Ngọc Hồi cũng tăng cao. Ô tô, xe khách và xe máy ken kín một số đoạn đường hướng ra cửa ngõ phía Nam.
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Đến khoảng 17h, lượng phương tiện tại cửa ngõ tiếp tục tăng, trong đó áp lực giao thông tập trung tại các điểm kết nối với đường vành đai và cao tốc.
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Trong khi hướng rời trung tâm đông phương tiện, chiều vành đai 3 từ phía Nam về trung tâm thông thoáng hơn. Trong ảnh là nút giao vành đai 3 với Đại lộ Thăng Long.
Trọng Tài - Công Hướng - Duy Phạm - Hoàng Tuyên
#Vành đai 3 #Hà Nội #Ùn tắc #Giao thông #Kỳ nghỉ 2/9 #Cửa ngõ #Giao thông Hà Nội

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