Đêm 28/8, dòng xe rời Hà Nội vẫn nối dài ở cửa ngõ phía Nam

TPO - Từ cuối giờ chiều đến đêm 28/8, lưu lượng phương tiện rời Hà Nội tăng cao trước kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9. Đến khoảng 21h, vành đai 3, nút giao Pháp Vân và các tuyến cửa ngõ phía Nam vẫn sáng đỏ đèn hậu khi dòng xe nối dài hướng về các tỉnh.
Đến 21h ngày 28/8, dòng phương tiện rời Hà Nội trước kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nhìn từ trên cao, vành đai 3, nút giao Pháp Vân và các tuyến cửa ngõ phía Nam đỏ rực đèn hậu, ô tô nối đuôi nhau di chuyển chậm theo hướng về các tỉnh.