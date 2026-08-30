Hơn 1,7 triệu người đi bộ ‘Cùng Việt Nam tiến bước’

TPO - Sáng 30/8, sự kiện đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước” lần thứ hai diễn ra đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố

“Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 ghi nhận 1.774.268 người tham gia, đóng góp 10.068.000.515 bước chân trực tiếp tham gia ngày hội đi bộ tại 34 tỉnh, thành phố và gần 3.000 xã, phường, đặc khu hành chính. Tại sự kiện, Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới (Guinness World Records) chính thức công bố “Cùng Việt Nam tiến bước” xác lập Kỷ lục Guinness Thế giới về số lượng địa phương cùng đồng loạt tổ chức hoạt động đi bộ nâng cao nhận thức vì môi trường. Từ 1 tỷ bước chân đến 10 tỷ bước xanh, “Cùng Việt Nam tiến bước” đang đi từ một sự kiện trở thành một hành trình, từ một hành động trở thành một thói quen. Kỷ lục được xác lập trong một ngày, nhưng những bước chân sẽ tiếp tục được nối dài - vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn, xanh hơn và vững bền hơn.

Hơn 13.200 người ở Quảng Trị tham gia

Tại điểm chính ở Quảng trường biển Bảo Ninh (phường Đồng Hới), hơn 3.200 người trong trang phục áo cờ đỏ sao vàng tập trung từ sáng sớm, cùng tham gia chương trình với các địa phương trên cả nước.

Điểm chính ở Quảng trường biển Bảo Ninh.

Từ 5h30, đông đảo cán bộ, người dân, lực lượng vũ trang và đại diện các phường khu vực trung tâm phía Bắc tỉnh Quảng Trị đã có mặt tại Quảng trường biển Bảo Ninh.

Tham gia chương trình có các khối lực lượng vũ trang gồm Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh; cán bộ, người dân các phường Đồng Hới, Đồng Thuận, Đồng Sơn cùng đại biểu của tỉnh.

Đúng 6h, các đại biểu, lực lượng vũ trang và người dân cùng hướng về điểm cầu trung tâm tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), theo dõi Lễ Thượng cờ Tổ quốc và đồng loạt hát Quốc ca.

Hơn 3.200 người bắt đầu hành trình đi bộ dài 2km sau lệnh xuất phát.

Sau hiệu lệnh xuất phát, hơn 3.200 người bắt đầu hành trình đi bộ dài 2km. Đoàn xuất phát từ Quảng trường biển Bảo Ninh, di chuyển qua đường Trần Hưng Đạo, sau đó rẽ vào đường Võ Nguyên Giáp - tuyến đường rộng 60m chạy dọc bán đảo Bảo Ninh - rồi quay trở lại điểm xuất phát.

Theo Ban tổ chức, chương trình nhằm lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng, hưởng ứng phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và người dân.

Chương trình nhằm lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng.

Hoạt động cũng hướng tới hình thành thói quen đi bộ, lựa chọn phương thức di chuyển thân thiện với môi trường, nâng cao nhận thức về giảm phát thải, hướng tới mục tiêu Net Zero và phát triển bền vững.

Cùng thời điểm, các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cũng đồng loạt tổ chức chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước”, thu hút hơn 10.000 cán bộ, đảng viên và người dân tham gia.

Đi bộ tại xã Vĩnh Linh.

Tính cả điểm chính tại phường Đồng Hới, hơn 13.200 người trên toàn tỉnh đã cùng xuống đường trong sắc áo cờ đỏ sao vàng, tạo không khí sôi nổi hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

7.000 người đi bộ ‘Cùng Việt Nam tiến bước’ ở Lạng Sơn

Đại diện lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn và các Bộ ngành tham gia khai mạc và đi bộ hưởng ứng chương trình.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn nhấn mạnh ý nghĩa của việc rèn luyện sức khỏe trong xây dựng nội lực quốc gia. Dẫn lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân cường thì quốc thịnh”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho rằng, giữ gìn sức khỏe cho bản thân không chỉ là nhu cầu cá nhân mà còn là một cách đóng góp cho cộng đồng, cho sự phát triển của đất nước. Bên cạnh đó, chương trình còn gửi đi thông điệp về một cuộc sống xanh.

Lộ trình đi bộ, xuất phát từ khu vực trước cổng UBND tỉnh Lạng Sơn trên đường Hùng Vương, đi qua Bảo tàng tỉnh, Thư viện tỉnh, ngã ba đường Chùa Tiên, sau đó quay trở lại đường Hùng Vương và về đích tại vị trí xuất phát.

6h sáng nay, chương trình khai mạc và xuất phát tại điểm cầu chính tại Lạng Sơn là đường Hùng Vương, khu vực trước trụ sở UBND tỉnh.

Các đoàn thể tham gia chương trình dự khai mạc và chụp ảnh lưu niệm trước khi xuất phát.

Có nhiều sinh viên, học sinh tại các trường học trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cũng tham gia

Sau khi xuất phát từ khu vực trước cổng UBND tỉnh trên đường Hùng Vương, lộ trình đi bộ sẽ đi qua Bảo tàng tỉnh, Thư viện tỉnh, ngã ba đường Chùa Tiên, sau đó quay trở lại đường Hùng Vương và về đích tại vị trí xuất phát.

22 nghìn người dân Đà Nẵng đi bộ 'Cùng Việt Nam tiến bước'

Sáng 30/8, tại Quảng trường 29/3 (phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng), đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và người dân tham gia chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026.

Chương trình do Báo Nhân Dân phối hợp với Bộ Công an tổ chức. Tại điểm cầu Đà Nẵng, sự kiện do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Cơ quan đại diện Báo Nhân Dân tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai.

Từ 5h30 sáng, tại Quảng trường 29/3, hơn 3 nghìn cán bộ, chiến sĩ, người dân và du khách đã có mặt khởi động và cùng đi bộ. 93 xã, phường trên địa bàn thành phố cũng đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng, thu hút hơn 19 nghìn người tham gia. Tổng số người đi bộ "Cùng Việt Nam tiến bước" ở Đà Nẵng là hơn 22 nghìn người.

Không khí tại quảng trường trở nên sôi động khi hàng nghìn người cùng bước đi, tạo nên một hoạt động thể thao﻿ cộng đồng quy mô lớn. Không chỉ cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên, chương trình còn thu hút người dân ở nhiều độ tuổi cùng tham gia.

Có mặt từ sáng sớm, chị Nguyễn Thị Hồng Vân (phường Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) cho biết: "Được tham gia sự kiện lớn với sự tham gia của hàng nghìn người, trong sắc áo cờ đỏ sao vàng vào đúng dịp lễ Quốc Khánh 2/9, tôi cảm thấy xúc động và tự hào. Tôi hi vọng chương trình sẽ lan tỏa tinh thần khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đến đông đảo người dân, đặc biệt là các bạn trẻ".

Thông qua hoạt động đi bộ đồng loạt, chương trình góp phần lan tỏa phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, xây dựng lối sống văn minh, lành mạnh trong cộng đồng, đồng thời, tạo sự kết nối giữa người dân, phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước.

Theo ông Tào Viết Hải - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng, “Cùng Việt Nam tiến bước - Một tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới” góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe, đoàn kết cộng đồng đến với đông đảo người dân và du khách trên địa bàn thành phố.

“Mỗi cán bộ, chiến sĩ, người dân và du khách hãy lựa chọn một môn thể thao﻿, một hình thức vận động phù hợp, bắt đầu từ những hoạt động đơn giản, duy trì đều đặn hằng ngày và vận động người thân, bạn bè cùng tham gia để lan tỏa lối sống tích cực, lành mạnh”, ông Hải nói.

Gần 7.000 người Thái Nguyên, Hải Phòng tham gia

Tại Quảng trường nhà hát TP Hải Phòng, khoảng 3.000 vận động viên là cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Đảng, chính quyền, các đoàn thể, sở ban ngành, lực lượng vũ trang, sinh viên và người dân thành phố tham gia.

Các vận động viên đi bộ theo cung đường: Quảng trường nhà hát - Quang Trung - nhà triển lãm - Nguyễn Đức Cảnh - Trần Phú - Minh Khai - Trần Hưng Đạo.

Hưởng ứng chương trình, đồng loạt các xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố tham gia theo khung giờ chung toàn quốc. Các phường Hồng Bàng, An Biên, Gia Viên, Lê Chân không tổ chức chương trình tại địa phương, mỗi địa phương cử 250 người tham gia tại điểm cầu chính do thành phố tổ chức.

Chương trình ứng dụng nền tảng công nghệ số trong đăng ký, quản lý và xác nhận kết quả tham gia; ghi nhận số bước chân, quãng đường, thời gian, lượng ca-lo tiêu hao và lượng phát thải carbon ước tính được cắt giảm; xây dựng hệ thống dữ liệu trực tuyến phục vụ công tác điều hành và truyền thông.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại Thái Nguyên và TP Hải Phòng:

Khối các lực lượng vũ trang đã sẵn sàng

Hơn 3.800 người tham gia sự kiện

Người dân hào hứng tham gia đi bộ "Cùng Việt Nam tiến bước"

Hơn 3.800 người tham gia đi bộ "Cùng Việt Nam tiến bước"

Khoảng 3.000 người Hải Phòng tham gia đi bộ dọc dải vườn hoa trung tâm, Quảng trường nhà hát thành phố.

Cán bộ, công chức các sở, ban, ngành thành phố hưởng ứng chương trình.