Hơn 1,7 triệu người đi bộ ‘Cùng Việt Nam tiến bước’

“Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 ghi nhận 1.774.268 người tham gia, đóng góp 10.068.000.515 bước chân trực tiếp tham gia ngày hội đi bộ tại 34 tỉnh, thành phố và gần 3.000 xã, phường, đặc khu hành chính.
Tại sự kiện, Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới (Guinness World Records) chính thức công bố “Cùng Việt Nam tiến bước” xác lập Kỷ lục Guinness Thế giới về số lượng địa phương cùng đồng loạt tổ chức hoạt động đi bộ nâng cao nhận thức vì môi trường.
Từ 1 tỷ bước chân đến 10 tỷ bước xanh, “Cùng Việt Nam tiến bước” đang đi từ một sự kiện trở thành một hành trình, từ một hành động trở thành một thói quen. Kỷ lục được xác lập trong một ngày, nhưng những bước chân sẽ tiếp tục được nối dài - vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn, xanh hơn và vững bền hơn.
Hơn 13.200 người ở Quảng Trị tham gia
Tại điểm chính ở Quảng trường biển Bảo Ninh (phường Đồng Hới), hơn 3.200 người trong trang phục áo cờ đỏ sao vàng tập trung từ sáng sớm, cùng tham gia chương trình với các địa phương trên cả nước.
Từ 5h30, đông đảo cán bộ, người dân, lực lượng vũ trang và đại diện các phường khu vực trung tâm phía Bắc tỉnh Quảng Trị đã có mặt tại Quảng trường biển Bảo Ninh.
Tham gia chương trình có các khối lực lượng vũ trang gồm Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh; cán bộ, người dân các phường Đồng Hới, Đồng Thuận, Đồng Sơn cùng đại biểu của tỉnh.
Đúng 6h, các đại biểu, lực lượng vũ trang và người dân cùng hướng về điểm cầu trung tâm tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), theo dõi Lễ Thượng cờ Tổ quốc và đồng loạt hát Quốc ca.
Sau hiệu lệnh xuất phát, hơn 3.200 người bắt đầu hành trình đi bộ dài 2km. Đoàn xuất phát từ Quảng trường biển Bảo Ninh, di chuyển qua đường Trần Hưng Đạo, sau đó rẽ vào đường Võ Nguyên Giáp - tuyến đường rộng 60m chạy dọc bán đảo Bảo Ninh - rồi quay trở lại điểm xuất phát.
Theo Ban tổ chức, chương trình nhằm lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng, hưởng ứng phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và người dân.
Hoạt động cũng hướng tới hình thành thói quen đi bộ, lựa chọn phương thức di chuyển thân thiện với môi trường, nâng cao nhận thức về giảm phát thải, hướng tới mục tiêu Net Zero và phát triển bền vững.
Cùng thời điểm, các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cũng đồng loạt tổ chức chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước”, thu hút hơn 10.000 cán bộ, đảng viên và người dân tham gia.
Tính cả điểm chính tại phường Đồng Hới, hơn 13.200 người trên toàn tỉnh đã cùng xuống đường trong sắc áo cờ đỏ sao vàng, tạo không khí sôi nổi hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
7.000 người đi bộ ‘Cùng Việt Nam tiến bước’ ở Lạng Sơn
Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn nhấn mạnh ý nghĩa của việc rèn luyện sức khỏe trong xây dựng nội lực quốc gia. Dẫn lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân cường thì quốc thịnh”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho rằng, giữ gìn sức khỏe cho bản thân không chỉ là nhu cầu cá nhân mà còn là một cách đóng góp cho cộng đồng, cho sự phát triển của đất nước. Bên cạnh đó, chương trình còn gửi đi thông điệp về một cuộc sống xanh.
Lộ trình đi bộ, xuất phát từ khu vực trước cổng UBND tỉnh Lạng Sơn trên đường Hùng Vương, đi qua Bảo tàng tỉnh, Thư viện tỉnh, ngã ba đường Chùa Tiên, sau đó quay trở lại đường Hùng Vương và về đích tại vị trí xuất phát.
22 nghìn người dân Đà Nẵng đi bộ 'Cùng Việt Nam tiến bước'
Sáng 30/8, tại Quảng trường 29/3 (phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng), đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và người dân tham gia chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026.
Gần 7.000 người Thái Nguyên, Hải Phòng tham gia
Tại Quảng trường nhà hát TP Hải Phòng, khoảng 3.000 vận động viên là cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Đảng, chính quyền, các đoàn thể, sở ban ngành, lực lượng vũ trang, sinh viên và người dân thành phố tham gia.
Các vận động viên đi bộ theo cung đường: Quảng trường nhà hát - Quang Trung - nhà triển lãm - Nguyễn Đức Cảnh - Trần Phú - Minh Khai - Trần Hưng Đạo.
Hưởng ứng chương trình, đồng loạt các xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố tham gia theo khung giờ chung toàn quốc. Các phường Hồng Bàng, An Biên, Gia Viên, Lê Chân không tổ chức chương trình tại địa phương, mỗi địa phương cử 250 người tham gia tại điểm cầu chính do thành phố tổ chức.
Chương trình ứng dụng nền tảng công nghệ số trong đăng ký, quản lý và xác nhận kết quả tham gia; ghi nhận số bước chân, quãng đường, thời gian, lượng ca-lo tiêu hao và lượng phát thải carbon ước tính được cắt giảm; xây dựng hệ thống dữ liệu trực tuyến phục vụ công tác điều hành và truyền thông.
Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại Thái Nguyên và TP Hải Phòng: