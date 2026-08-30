Một trang trại ở Phú Thọ tiêu hủy gần 1.900 con lợn vì dịch tả châu Phi

TPO - Qua rà soát các cơ sở chăn nuôi, lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ phát hiện ổ dịch tả lợn châu Phi tại một trang trại ở xã Vĩnh An, qua đó tổ chức tiêu hủy toàn bộ 1.859 con lợn, tổng trọng lượng khoảng 150 tấn để khoanh vùng, ngăn nguy cơ dịch bệnh lây lan.

Ngày 30/8, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, cơ quan chức năng đã phát hiện ổ dịch tả lợn châu Phi tại một trang trại trên địa bàn xã Vĩnh An.

Lực lượng chức năng phát hiện trang trại chăn nuôi lợn nhiễm dịch tả lợn Châu Phi.

Theo đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện trang trại chăn nuôi lợn của ông Trần Văn Kiên (SN 1977) tại thôn Đình, xã Vĩnh An, có dấu hiệu nghi nhiễm dịch tả lợn châu Phi.

Sau khi lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xác định 8 mẫu dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Trước nguy cơ dịch bệnh lây lan, Phòng Cảnh sát kinh tế đã chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng triển khai các biện pháp khoanh vùng, xử lý ổ dịch. Toàn bộ 1.859 con lợn với tổng trọng lượng khoảng 150 tấn được tiêu hủy theo quy định.

Lực lượng chức năng tổ chức tiêu hủy 150 tấn lợn nhiễm dịch tả lợn Châu Phi.

Đồng thời, lực lượng chức năng hướng dẫn chủ cơ sở thực hiện khai báo, báo cáo tình hình dịch bệnh.

Công an tỉnh Phú Thọ cũng đã chỉ đạo Công an các xã, phường tăng cường rà soát, thống kê các cơ sở chăn nuôi; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương huy động các ban, ngành, đoàn thể cùng tham gia công tác phòng, chống dịch.