Bến phà TPHCM chuẩn bị thế nào trước dòng người rời thành phố dịp 2/9?

TPO - Sáng 30/8, lượng người và phương tiện rời thành phố bắt đầu tăng khi kỳ nghỉ lễ 2/9 khởi động. Các bến phà tăng chuyến, sẵn sàng phục vụ cao điểm.

Sáng 30/8, lượng người và phương tiện rời TPHCM bắt đầu tăng khi kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 chính thức bắt đầu. Các bến phà chủ động tăng chuyến, bố trí thêm phương tiện nhằm hạn chế ùn ứ.

Theo ông Nguyễn Chiến Thắng, Giám đốc Xí nghiệp Quản lý Phà Thanh niên xung phong, lượng hành khách và phương tiện qua các bến phà trong dịp lễ năm nay dự kiến tăng khoảng 30-40% so với ngày thường.

Các tuyến cửa ngõ TPHCM dự báo đông phương tiện trong những ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh.

Ông Thắng cho biết ngày đầu kỳ nghỉ lượng khách chưa tăng đột biến. Tuy nhiên, từ ngày 30-31/8, lượng người và phương tiện được dự báo tăng cao khi nhiều gia đình bắt đầu rời thành phố để về quê hoặc đi du lịch.

Đáng chú ý, năm nay nhiều người có xu hướng xuất phát muộn hơn một ngày so với các kỳ nghỉ trước nhằm tránh thời điểm giao thông căng thẳng. Việc di chuyển từ sáng sớm cũng được khuyến cáo để giảm thời gian chờ tại các cửa ngõ và bến phà.

Bến phà Bình Khánh bố trí 8 phà, sẵn sàng phục vụ người dân trong cao điểm nghỉ lễ.

Tại bến phà Bình Khánh, 8 phà có trọng tải từ 100-200 tấn được bố trí phục vụ. Bến phà Cát Lái có 7 phà, trong đó một phà 60 tấn được tăng cường.

Trong những ngày cao điểm, bến phà Bình Khánh dự kiến phục vụ khoảng 35.000 lượt người và phương tiện; bến phà Cát Lái khoảng 50.000 lượt qua lại.

Không chỉ tăng phương tiện, công tác phân luồng, bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực hai đầu bến cũng được chú trọng, nhất là các khu vực giáp ranh TPHCM và Đồng Nai.

Các phà được tăng cường nhằm đáp ứng lượng hành khách và phương tiện dự kiến tăng 30-40%.

“Trước khả năng lượng phương tiện tăng cao tại các cửa ngõ và khu vực bến phà, Xí nghiệp Quản lý Phà Thanh niên xung phong phối hợp với CSGT và công an phường, xã tại hai bến để phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự, hạn chế ùn ứ trong giờ cao điểm”, ông Nguyễn Chiến Thắng nói.

Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, TPHCM dự kiến đón lượng lớn người dân di chuyển qua các cửa ngõ, sân bay, nhà ga, bến xe, cảng và các điểm vui chơi.

CSGT tăng cường lực lượng tại các tuyến đường có nguy cơ ùn tắc trong kỳ nghỉ lễ.

Phòng CSGT TPHCM đã triển khai phương án điều tiết, phân luồng từ xa, tăng cường lực lượng tại các điểm có nguy cơ ùn tắc. Hệ thống camera giao thông được khai thác để theo dõi lưu lượng phương tiện, kịp thời phát hiện và xử lý sự cố.

CSGT cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát trên đường bộ, đường thủy và đường sắt, tập trung xử lý những hành vi có nguy cơ dẫn đến tai nạn.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân kiểm tra phương tiện trước khi khởi hành, lựa chọn lộ trình phù hợp, chủ động nghỉ ngơi khi mệt mỏi và tuyệt đối không lái xe sau khi sử dụng rượu, bia.