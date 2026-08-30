Transerco: Tăng tốc xanh hóa, giữ vững vai trò chủ lực vận tải hành khách Thủ đô

Trong bức tranh giao thông Hà Nội 6 tháng đầu năm 2026, vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt chịu tác động trực tiếp từ mật độ thi công dày đặc của các dự án hạ tầng và tình trạng thiếu hụt lực lượng lái xe.

Trước áp lực đó, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp quản trị linh hoạt, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ V và Chương trình 02 về “Nâng cao chất lượng dịch vụ và giữ vững vai trò chủ lực vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt gắn với chuyển đổi xanh, chuyển đổi số giai đoạn 2025 - 2030”.

Transerco tiếp tục giữ vững vai trò chủ lực trong vận hành và xanh hóa đoàn phương tiện tại Thủ đô

Theo đó, lũy kế 6 tháng đầu năm, toàn Tổng Công ty đã vận hành 1.558.576 lượt xe, đạt 93,5% kế hoạch. Tổng sản lượng hành khách vận chuyển ghi nhận mức tăng trưởng 3,3% so với cùng kỳ năm 2025. Con số này phản ánh sức hấp dẫn và niềm tin dần hồi phục của người dân đối với phương tiện vận tải công cộng. Ở mảng buýt kinh doanh, hai tuyến buýt kết nối sân bay (số 68 và 86) đạt 86,7% kế hoạch. Tuyến buýt du lịch hai tầng City Tour tiếp tục khẳng định hiệu quả với hơn 5.085 lượt xe, phục vụ 109.154 lượt khách, mang lại doanh thu tăng 2% so với cùng kỳ.

Nhằm tối ưu hóa khả năng kết nối của mạng lưới xe buýt, Transerco đã hoàn thành đặt hàng dịch vụ đối với 3 tuyến và hoàn tất đấu thầu lại 19 tuyến (trong đó có 11 tuyến chuyển đổi sang xe buýt điện). Công tác hợp lý hóa luồng tuyến được triển khai sát nhu cầu thực tế: đưa vào vận hành nhánh tuyến 108TC phục vụ nhân dân xã Đại Xuyên; điều chỉnh lộ trình và chỉ tiêu dịch vụ của 21 tuyến. Đáng chú ý, các tuyến 88, 89 và 24 được điều chỉnh tăng cường kết nối Khu công nghệ cao Hòa Lạc; tuyến số 36 được điều chỉnh điểm đầu cuối nhằm tối ưu khả năng tiếp cận của hành khách. Đồng thời, Transerco đã phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý, khắc phục 52 điểm bất cập hạ tầng trên luồng tuyến.

Bên cạnh việc tổ chức vận hành, chất lượng dịch vụ được kiểm soát chặt chẽ thông qua hệ thống chỉ tiêu KPI. Trong nửa đầu năm, Trung tâm Quản lý chất lượng dịch vụ đã kiểm tra 46.225 lượt xe, tỷ lệ vi phạm phải xử lý giảm gần 40% so với cùng kỳ. Bộ phận chăm sóc khách hàng tiếp nhận, xử lý hơn 55.740 lượt thông tin; số phản ánh tiêu cực giảm 38%, đồng thời ghi nhận 533 lượt khen ngợi từ hành khách.

Tăng tốc "xanh hóa" đoàn phương tiện

Năm 2026 đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của Transerco trong việc hiện thực hóa cam kết chuyển đổi xanh theo định hướng của Thành phố. Thực hiện dự án Tăng cường giao thông đô thị bền vững cho tuyến đường sắt đô thị số 3 (Nhổn - Ga Hà Nội), Tổng Công ty đã tiếp nhận và đưa vào vận hành 53 xe buýt điện trung bình thay thế cho phương tiện chạy diesel, đồng thời chính thức khai thác hạ tầng bảo dưỡng, sửa chữa hiện đại tại Depot Minh Khai.

Tính chung trong 6 tháng, Tổng Công ty và các đơn vị thành viên đã hoàn thành kế hoạch đưa 122 xe buýt điện trung bình và 43 xe buýt điện lớn vào vận hành theo các hợp đồng thầu mới. Lũy kế đến hết tháng 6/2026, toàn hệ thống Transerco đã chuyển đổi thành công 281 xe buýt điện trên 17 tuyến. Bám sát văn bản chấp thuận của UBND Thành phố, Transerco đang dồn lực chuẩn bị hạ tầng, phương tiện để tiếp tục chuyển đổi cho 26 tuyến và nhánh tuyến tiếp theo với 320 xe buýt điện các loại. Mục tiêu đặt ra là đưa tỷ lệ phương tiện chuyển đổi năng lượng xanh của Tổng Công ty đạt trên 51% ngay trong năm 2026, phấn đấu hoàn thành toàn bộ kế hoạch trước thời hạn.

Song song với xanh hóa phương tiện, hạ tầng quản trị số được đẩy mạnh ứng dụng. Công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đã được đưa vào hệ thống chăm sóc khách hàng và quản lý chất lượng. Việc tự động hóa tiếp nhận, tư vấn thông tin qua tổng đài, Zalo OA và các trang Fanpage giúp tăng tính tương tác với người dân. Đơn vị cũng hợp tác với Mobifone Hà Nội để nghiên cứu các giải pháp công nghệ chuyên sâu phục vụ điều hành giao thông công cộng, đồng thời nâng cấp phần mềm quản trị tổng thể.

Nhìn về 6 tháng cuối năm 2026, Transerco đặt quyết tâm hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm với mục tiêu tăng trưởng 12% theo chỉ đạo của UBND Thành phố. Để hiện thực hóa mục tiêu này, bài toán giữ chân và thu hút nguồn nhân lực trực tiếp được xác định là chìa khóa then chốt. Bắt đầu từ ngày 1/7/2026, Tổng Công ty chính thức bổ sung nguồn lực để điều chỉnh tăng thu nhập cho đội ngũ công nhân lái xe và nhân viên phục vụ, đồng thời quyết liệt triển khai Kế hoạch 1182/KH-TCT về tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực bền vững.