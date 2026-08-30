Lãnh tụ Tối cao Iran kêu gọi vùng Vịnh đoàn kết đối đầu ‘kẻ thù thực sự’

TPO - Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei vừa ra lời kêu gọi các quốc gia Hồi giáo, đặc biệt là vùng Vịnh, đoàn kết chống lại “kẻ thù thực sự”. Ông cho rằng sự chia rẽ giữa người Hồi giáo chỉ có lợi cho đối thủ.

Hình ảnh Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei từ đoạn phim tư liệu mà truyền thông Iran phát sóng ngày 24/8/2026

Thông điệp bằng văn bản được đăng trên tài khoản Telegram của ông Khamenei, nhân Tuần lễ đoàn kết Hồi giáo - sự kiện đánh dấu ngày sinh của Nhà tiên tri Muhammad.

Thông điệp kêu gọi người Hồi giáo đoàn kết, hợp tác trên nhiều lĩnh vực và bảo vệ lẫn nhau. Ông cho rằng bất kỳ ai gây chia rẽ người Hồi giáo, dù “có chủ ý hay vô tình”, đều đang giúp đỡ kẻ thù của Hồi giáo.

Thông điệp cũng đặt câu hỏi liệu người Palestine có bị bỏ mặc trong tình cảnh “bất lực đến vậy” nếu người Hồi giáo đoàn kết hay không.

Ông Khamenei chưa xuất hiện công khai kể từ khi bị thương trong đợt không kích của Mỹ và Israel ngày 28/2 - sự kiện khởi đầu cuộc chiến Iran và khiến Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng.

Lời kêu gọi đoàn kết của ông tương tự tuyên bố đưa ra hôm 28/8 tới người dân Iran, trong đó ông cho biết đã cấm các hành động ảnh hưởng xấu đến sự gắn kết xã hội, yêu cầu giới chức tránh những “phát ngôn gây nản lòng”, làm suy yếu tinh thần quốc gia và tinh thần của công chúng.

Ông Khamenei nêu câu hỏi với các nhà lãnh đạo Ả-rập vùng Vịnh, rằng liệu những “kẻ vô lại” có dám nhòm ngó đất đai và tài sản của họ hay không, nếu người dân và chính phủ các nước vùng Vịnh “đoàn kết dưới ngọn cờ Hồi giáo”.

Kể từ Cách mạng Hồi giáo năm 1979, các chế độ quân chủ Ả-rập vùng Vịnh coi tư tưởng cách mạng của Iran - bao gồm lập trường chống chế độ quân chủ và ảnh hưởng khu vực, là mối đe dọa đối với hệ thống chính trị của họ.

Từ khi cuộc chiến với Mỹ/Israel nổ ra vào tháng 2, Tehran đã tấn công cơ sở quân sự của Mỹ và nhiều cơ sở hạ tầng khác tại các quốc gia vùng Vịnh, khiến quan hệ giữa Tehran và các nước láng giềng thêm căng thẳng.

“Khuyến nghị mạnh mẽ mà tôi nhắc lại nhiều lần với lãnh đạo các quốc gia Hồi giáo, đặc biệt là các nước ở Tây Á và vùng Vịnh, là hãy xác định kẻ thù thực sự của mình, hiểu kế hoạch của họ và đối đầu với họ”, ông Khamenei nói trong thông điệp.