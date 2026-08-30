Lý do phim có Duy Hưng, Việt Hoa hút 3 tỷ lượt xem

TPO - Hơn 3 tỷ lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều tập dẫn đầu rating và từ khóa liên quan từng vươn lên nhóm tìm kiếm nổi bật trên Google cho thấy sức hút của phim hình sự “Lửa trắng”.

Trước khi hai tập cuối lên sóng, Lửa trắng đã thu hút hơn 3 tỷ lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội. Thông tin được đại diện truyền thông của bộ phim chia sẻ.

Giữa tháng 8, từ khóa "Lửa trắng tập 17” từng đứng đầu nhóm xu hướng tìm kiếm tại Việt Nam trong danh mục giải trí trên Google Trends. Trước tập cuối, phim tiếp tục xuất hiện trong nhóm nội dung được tìm kiếm nổi bật.

Tập cuối lên sóng tối 28/8 cũng nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội.

Khán giả vắt óc suy nghĩ

Điểm hấp dẫn nổi bật của Lửa trắng nằm ở kịch bản khó đoán, liên tục đặt khán giả vào trạng thái nghi ngờ, buộc phải suy luận. Bộ phim đã tạo ra một thế giới có nhiều thân phận.

Mai (Việt Hoa) xuất hiện với tư cách con gái thất lạc của lão Công, nhưng thực chất là Hương Ngọc, nữ công an được đưa vào tổ chức tội phạm. Sương (Cù Thị Trà) thoạt đầu thuộc về thế giới của những kẻ buôn ma túy, nhưng sau đó một thân phận khác được hé lộ. Trong lực lượng phá án lại tồn tại một kẻ biến chất cung cấp thông tin cho phía bên kia.

﻿ Theo bảng xếp hạng rating VTV, Lửa trắng nhiều lần chiếm vị trí chương trình có lượng người xem cao nhất cả nước.

Động lực kéo người xem qua từng tập chính là hành trình khám phá ai là công an "chìm", ai là nội gián.

Giữa loạt nhân vật khiến người xem mất nhiều thời gian suy đoán nhất, Cương “đen” của Duy Hưng là cái tên gây nhiều tò mò nhất. Cương thuộc thế giới tội phạm nhưng không phải mẫu giang hồ chỉ hành động bằng nắm đấm. Nhân vật có trình độ, có đầu óc, biết quan sát và tính toán. Anh kiệm lời, tỉnh táo và hiếm khi để lộ đầy đủ ý định.

Chính đặc điểm này khiến Cương thường xuyên nằm trong “vùng xám”. Anh là người điều hành công việc cho lão Công, biết rõ cách đường dây vận hành và có vị trí đáng kể trong tổ chức. Nhưng ở nhiều thời điểm, cách Cương lựa chọn và phản ứng lại khiến người xem đặt câu hỏi liệu nhân vật có một thân phận khác.

Duy Hưng chuyên trị những vai gai góc, giang hồ nhưng Cương “đen” không cần liên tục quát tháo hay sử dụng bạo lực để tạo cảm giác nguy hiểm. Sự khó đoán của nhân vật đến từ thái độ lạnh lùng, ít lời và khả năng tính toán trước mỗi tình huống.

Đến tập cuối, Cương trở thành cộng tác viên của lực lượng công an và nhận nhiệm vụ tiếp cận Santana. Chi tiết này đồng thời giải đáp một phần những nghi vấn kéo dài và mở ra hướng đi mới cho nhân vật.

Qua nhân vật Cương "đen", Lửa trắng cho thấy cách xây dựng tuyến nhân vật tội phạm khá đa dạng, mỗi người có tính cách, động cơ và cách hành xử riêng”.

Động lực kéo người xem qua từng tập chính là hành trình khám phá ai là công an "chìm", ai là nội gián.

Lão Công có sự đa nghi của một ông trùm lâu năm. Trường “nổ” (Mạnh Cường), Lan (Thu Quỳnh), Sương hay những mắt xích khác có cách hành động và vị trí riêng. Thế giới tội phạm vì vậy được vận hành bằng nhiều yếu tố hơn những màn thanh toán. Đó là tiền bạc, quan hệ, sự thao túng, đầu óc tổ chức và khả năng tạo vỏ bọc hợp pháp.

Phim cũng có nhiều câu thoại viral, điển hình như cụm từ "enter" mỗi lần kết thúc câu nói của nhân vật Cương.

Vai diễn khác biệt của Việt Hoa, Duy Hưng

Các trích đoạn của hai nhân vật Cương và Mai trên fanpage phim từng thu hút từ hàng trăm nghìn đến hơn một triệu lượt xem. Phản ứng hóa học giữa Duy Hưng và Việt Hoa dần trở thành một trong những điểm được bàn luận nhiều nhất bên cạnh câu chuyện phá án.

Điều đáng chú ý ở chỗ, tình cảm không được tách thành một tuyến lãng mạn độc lập với câu chuyện chính. Cương yêu Mai nhưng người con gái anh biết thực chất là một thân phận được Hương Ngọc tạo ra để thực hiện nhiệm vụ.

Ngược lại, Ngọc càng tiến sâu vào tổ chức của lão Công càng phải duy trì khoảng cách giữa cảm xúc cá nhân và nhiệm vụ của một nữ công an nằm vùng.

Việt Hoa có thêm một vai ấn tượng với màu sắc mới mẻ từ ngoại hình tới cách xây dựng nhân vật.

Vì vậy, mỗi bước tiến trong quan hệ giữa hai người càng làm tăng rủi ro cho cả hai. Cương không thể hiện tình cảm bằng những lời thoại dày đặc mà chủ yếu qua hành động, đặc biệt là cách anh âm thầm bảo vệ Mai trong những thời điểm nguy hiểm. Sự tiết chế giúp mối quan hệ này phù hợp hơn với không khí phim hình sự.

Đến tập cuối, lời thổ lộ của Cương cũng được xử lý theo chính trò chơi thân phận mà phim đã xây dựng từ đầu. Anh nhờ Hương Ngọc chuyển lời yêu tới “Mai” - cô gái mà anh từng biết.

Việc hai nhân vật chưa thể đến với nhau cũng trở thành một trong những lý do khán giả tiếp tục nhắc đến họ sau khi tập cuối khép lại.

Hương Ngọc/Mai là vai diễn có cấu trúc đặc biệt. Việt Hoa thực chất phải thể hiện nữ công an đang diễn một con người khác trước các nhân vật trong phim.

Khán giả biết Mai là giả, nhưng lão Công và những người xung quanh cô không được phép nhận ra điều đó. Bởi vậy, nếu nhân vật liên tục mang tác phong của nữ cảnh sát, toàn bộ tuyến nằm vùng sẽ mất độ tin cậy. Ngược lại, nếu Mai chỉ được thể hiện như cô gái bất hảo, lớp tâm lý của người đang thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm cũng biến mất.

Việt Hoa cho thấy sự chuyển đổi tương đối rõ giữa hai trạng thái. Khi sống trong vai con gái lão Công, Mai có vẻ bất cần, bụi bặm, đôi lúc bốc đồng. Khi trở lại với Hương Ngọc, cách biểu đạt của nhân vật tiết chế và tập trung hơn. Tạo hình tóc mullet, trang phục cá tính cũng khiến nữ diễn viên khác khá xa hình tượng trước đây.

Độ khó của vai diễn còn ở chỗ Hương Ngọc phải xử lý cùng lúc nhiều áp lực. Vừa lấy lòng một ông trùm đa nghi, tránh bị phát hiện, cung cấp thông tin cho chuyên án và đối diện tình cảm Cương dành cho thân phận giả của mình.

Giữ kịch tính đến tập cuối

Lửa trắng từng khiến một bộ phận khán giả hụt hẫng khi thân phận hai nhân vật của Việt Hoa, Cù Thị Trà được tiết lộ khá sớm. Tuy nhiên, phim kịp thời chuyển câu hỏi sang những ẩn số khác, đặc biệt là nhân vật Cương và kẻ nội gián trong lực lượng phá án.

Đến những tập cuối, nhiều tuyến nội dung thu hút khán giả. Mai bị phát hiện thân phận và trở thành con tin, Lan tìm cách thoát thân, chuyên án bước vào trận đánh cuối, Tân lộ diện là kẻ biến chất, còn Cương phải đưa ra lựa chọn quyết định hướng đi của mình.

Điểm hấp dẫn lớn nhất của Lửa trắng nằm ở cách kể chuyện lắt léo.

Các diễn biến được đẩy nhanh nhưng phần lớn đều xuất phát từ những mâu thuẫn đã được cài trước đó. Nhờ vậy, phim tránh được cảm giác mở ra hàng loạt câu hỏi rồi giải quyết vội vàng chỉ để kịp kết thúc.

Sau 22 tập, đường dây chính được khép lại nhưng câu chuyện của Cương được cố ý để ngỏ khi anh nhận nhiệm vụ tiếp cận Santana ở bên kia biên giới. Chi tiết đủ để tạo khả năng phát triển phần tiếp theo mà không làm chuyên án vừa kết thúc trở nên dang dở.