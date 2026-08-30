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Thế giới

Phà chở gần 270 người lật ngoài khơi Cyprus, ít nhất 7 người thiệt mạng

Thái An

TPO - Một phà chở 267 người vừa bị lật ngoài khơi Kyrenia, phía Bắc Cyprus (Síp), khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 23 người vẫn mất tích, trong khi chiến dịch tìm kiếm, cứu nạn quy mô lớn tiếp tục được triển khai, CNN đưa tin tối nay 30/8.

Theo giới chức Cyprus, chiếc phà do Công ty Filo Denizcilik vận hành rời cảng Kyrenia trưa 30/8 (giờ địa phương) chở 259 hành khách và 8 thành viên thủy thủ đoàn, hướng tới cảng Taşucu thuộc tỉnh Mersin, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Chỉ ít lâu sau khi rời cảng, chiếc phà bắt đầu bị nước tràn vào. Khi phà ra khơi, những con sóng lớn liên tiếp ập tới, khiến tình hình nhanh chóng trở nên nguy hiểm.

Các nguồn tin cho biết, thuyền trưởng đã cố gắng quay trở lại cảng, nhưng phà bị lật khi đang ở cách bờ khoảng 7,5 km, gần khu vực Diana Beach.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy chiếc phà nằm úp giữa biển, trong khi nhiều người mặc áo phao bám trên thân phà hoặc nổi giữa những con sóng. Cảnh sát biển, trực thăng và nhiều tàu dân sự lập tức được điều động tới khu vực để ứng cứu.

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Tàu thuyền cứu hộ vụ lật phà. Ảnh: Reuters.

Ban đầu, giới chức chỉ xác nhận có thương vong mà chưa công bố con số cụ thể. Tuy nhiên, đến cuối ngày, giới chức Cyprus xác nhận ít nhất 6 người thiệt mạng, trong khi các nguồn tin cập nhật sau đó nâng con số lên 7 người. Tổng cộng 237 người đã được cứu, song 23 người vẫn mất tích, chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn vẫn tiếp tục trong điều kiện biển động, AP đưa tin.

Những người được đưa vào bờ đã được chuyển tới các cơ sở y tế để kiểm tra và điều trị. Chính quyền Cyprus cho biết toàn bộ nguồn lực sẵn có đã được huy động cho công tác cứu hộ.

Nguyên nhân chính xác khiến chiếc phà nhanh chóng bị nước tràn vào và lật úp vẫn đang được điều tra. Tai nạn xảy ra trên tuyến hàng hải kết nối Kyrenia với miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ - tuyến phà thường xuyên hoạt động qua vùng biển phía Đông Địa Trung Hải.

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Chiếc phà rời cảng Kyrenia một lúc thì gặp nạn. Bản đồ: Mapbox.
Thái An
CNN, AP
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