Doãn Hải My, Chu Thanh Huyền và dàn WAGs ra sân Hàng Đẫy xem trận Siêu cúp Quốc gia

TPO - Doãn Hải My, Chu Thanh Huyền có mặt ở sân vận động Hàng Đẫy để cổ vũ Đoàn Văn Hậu và Quang Hải thi đấu trong trận tranh Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2025/26 - Cúp THACO giữa CLB Công an Hà Nội và CLB Công an TPHCM.