Doãn Hải My, Chu Thanh Huyền và dàn WAGs ra sân Hàng Đẫy xem trận Siêu cúp Quốc gia

TPO - Doãn Hải My, Chu Thanh Huyền có mặt ở sân vận động Hàng Đẫy để cổ vũ Đoàn Văn Hậu và Quang Hải thi đấu trong trận tranh Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2025/26 - Cúp THACO giữa CLB Công an Hà Nội và CLB Công an TPHCM.
Doãn Hải My mặc áo đấu của CLB Công an Hà Nội, trang điểm nhẹ nhàng khi ra sân.
Doãn Hải My cùng con trai trên khán đài. Con trai 2 tuổi thường được mẹ đưa đến sân bóng để cổ vũ Đoàn Văn Hậu.
Sau hơn hai năm điều trị chấn thương, Đoàn Văn Hậu đã có màn trở lại sân cỏ ấn tượng. Trong quãng thời gian ấy, người đẹp Doãn Hải My - Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 - luôn đồng hành. Hải My nhiều lần cùng chồng ra nước ngoài phục hồi chức năng sau chấn thương.
Chu Thanh Huyền và con trai rạng rỡ trước ống kính. Trước đó, vợ Quang Hải cùng gia đình có mặt trực tiếp tại sân Rajamangala (Thái Lan) để cổ vũ trong trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 tối 22/8.
Cầu thủ Đình Trọng cùng vợ con có mặt trên khán đài để theo dõi trận đấu. Đình Trọng và Huyền Trang hẹn hò từ năm 2014, khi anh còn là cầu thủ trẻ của CLB Hà Nội. Huyền Trang sinh năm 1995, hơn Đình Trọng hai tuổi.