Đỗ Mỹ Linh sau 10 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam

TPO - Sau một thập kỷ kể từ đêm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016, Đỗ Mỹ Linh, Ngô Thanh Thanh Tú và Huỳnh Thị Thùy Dung đều có lựa chọn riêng. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh trở lại Cu Vai để tiếp nối hành trình nhân ái, còn á hậu Thanh Tú đánh dấu cột mốc mới khi bảo vệ luận văn thạc sĩ.

Sau một thập kỷ, Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2016 không còn xuất hiện dày đặc trong các hoạt động giải trí. Họ lựa chọn con đường riêng, trong đời sống gia đình, công việc trở thành mối quan tâm hàng đầu.

Một thập kỷ đủ dài để những cô gái từng đứng trên sân khấu sắc đẹp bước vào vai trò khác của cuộc đời. Từ hoa hậu, á hậu, họ trở thành người vợ, người mẹ và tiếp tục tìm kiếm giá trị riêng.

Đỗ Mỹ Linh nối dài dự án nhân ái

Năm 2016, Đỗ Mỹ Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam khi mới 20 tuổi. Một năm sau, cô mang dự án Cõng điện lên bản tới bản Cu Vai. Dự án này giúp cô giành giải Beauty with a Purpose - Hoa hậu Nhân ái, một trong những thành tích nổi bật của đại diện Việt Nam tại Miss World.

Kỷ niệm 10 năm đăng quang, Đỗ Mỹ Linh thực hiện chuyến trở lại Cu Vai. Cô muốn tiếp tục phát triển dự án từng khởi đầu từ hành trình Miss World, nối dài các hoạt động hướng đến cộng đồng.

Hoa hậu cùng ê-kíp tiếp tục triển khai hoạt động dành cho trẻ em vùng cao, trong đó có dự án cải tạo phòng học mẫu giáo thành phòng học STEAM Lab, hướng tới việc mang thêm điều kiện học tập và trải nghiệm cho trẻ em tại địa phương.

Sự thay đổi của bản làng sau 10 năm khiến cô xúc động. Từ những hình ảnh và ký ức của chuyến đi đầu tiên, Đỗ Mỹ Linh chứng kiến một Cu Vai có nhiều đổi thay. Lần trở lại này, Đỗ Mỹ Linh và nhóm thực hiện tìm cách tạo ra giá trị mới, thiết thực và lâu dài hơn.

Đỗ Mỹ Linh trở lại Cu Vai sau 10 năm thực hiện dự án nhân ái.

Ở tuổi 30, Đỗ Mỹ Linh phải cân bằng giữa gia đình, công việc và các hoạt động cộng đồng. Dù bận rộn chăm sóc con nhỏ nhưng cô vẫn theo đuổi sứ mệnh của một hoa hậu sau đăng quang, đó là trách nhiệm xã hội.

Á hậu Thanh Tú viết tiếp câu trả lời ứng xử

Nếu Đỗ Mỹ Linh nối dài dự án nhân ái thì Á hậu 1 Ngô Thanh Thanh Tú theo đuổi con đường tri thức. Cô đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại Trường Đại học FPT.

Tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016, Thanh Tú từng nhận câu hỏi ứng xử về việc tại sao con người không chọn cuộc sống an nhàn mà vẫn phải nỗ lực làm việc. Khi đó, Thanh Tú trả lời rằng nếu không làm việc, con người sẽ bị thụt lùi và đào thải, đồng thời mỗi cá nhân cần có trách nhiệm với gia đình và xã hội.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2016 trong bộ ảnh kỷ niệm 10 năm đăng quang.

10 năm sau khi ẵm ngôi vị á hậu 1, Thanh Tú tiếp tục theo đuổi con đường học tập và lấy bằng thạc sĩ. Thanh Tú gọi đây là cách cô viết tiếp câu trả lời ứng xử của mình năm ấy.

Sau khi đạt danh hiệu á hậu 1, Thanh Tú không xuất hiện trong nhiều hoạt động showbiz. Cô dành thời gian cho công việc, gia đình và học tập. Việc hoàn thành chương trình thạc sĩ cho thấy người đẹp vẫn duy trì tinh thần phát triển bản thân.

Á hậu 2 Huỳnh Thị Thùy Dung cũng bước vào chương mới của cuộc sống khi sinh con đầu lòng vào cuối năm 2025. Sau sinh, Thùy Dung vẫn duy trì công việc MC và giữ hình ảnh thanh lịch.

Tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016, Thùy Dung giành ngôi Á hậu 2 và danh hiệu Người đẹp Tài năng. Sau đó, cô đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Quốc tế 2017 và tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực MC. Thùy Dung từng theo học Trường Đại học Ngoại thương, có khả năng sử dụng tiếng Anh và tiếng Nhật thành thạo.