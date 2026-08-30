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Giông gió đánh chìm hai tàu cá gần cảng Cửa Lò

Thu Hiền

TPO - Đang trên đường vào bờ, 2 tàu cá của ngư dân Nghệ An bất ngờ gặp giông mạnh, gió lớn rồi bị chìm. Các thuyền viên trên 2 tàu được phương tiện đi cùng kịp thời ứng cứu.

Chiều 30/8, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị đang phối hợp với ngư dân trục vớt 2 tàu cá bị chìm tại khu vực gần cảng Cửa Lò.

Trước đó, khoảng 1 giờ 30 phút cùng ngày, khi đang di chuyển từ biển vào cửa Lạch Lò, 2 tàu cá mang số hiệu NA-70818TS và NA-70683TS bất ngờ gặp giông mạnh, gió lớn.

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Khu vực hiện trường 2 tàu cá bị chìm trên biển.

Tàu NA-70818TS do ông N.V.H (51 tuổi, trú xóm Tân Lập 2, xã Trung Lộc, Nghệ An) làm chủ kiêm thuyền trưởng; tàu NA-70683TS do ông N.V.V (46 tuổi, trú cùng địa chỉ) làm chủ kiêm thuyền trưởng. Cả 2 tàu sau đó bị chìm.

Thời điểm xảy ra sự cố, trên 2 tàu có tổng cộng 4 thuyền viên.

Phát hiện vụ việc, một tàu cá của ngư dân đi cùng đã nhanh chóng tiếp cận, ứng cứu và đưa cả 4 thuyền viên vào bờ an toàn. Hiện các thuyền viên đã về nhà, sức khỏe và tinh thần ổn định.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy đã cử cán bộ, chiến sĩ cùng 1 ca nô phối hợp với các phương tiện của ngư dân tổ chức tìm kiếm, hỗ trợ trục vớt 2 tàu cá bị chìm.

Thu Hiền
#tàu cá #Cửa Lò #ngư dân #dông #chìm #cứu hộ #ngư dân Nghệ An

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