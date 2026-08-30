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Bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển tê tê quý hiếm

Văn Quân

TPO - Hai đối tượng tại Đồng Nai đang đưa cá thể nghi là tê tê đi tìm nơi tiêu thụ trên tuyến ĐT767 thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Ngày 30/8, Công an TP. Đồng Nai cho biết, Công an phường Trị An đang tạm giữ hình sự Trần Trung Như (34 tuổi, trú tại ấp 5, xã Thanh Sơn, TP Đồng Nai) và Trần Văn Phú (56 tuổi, trú tại khu phố Bà Hào, phường Trị An) để điều tra làm rõ hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

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Đối tượng Nh. bị lực lượng công an bắt quả tang khi đang đi tiêu thụ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 25/8, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến ĐT767, đoạn qua tổ 16, khu phố Mã Đà, phường Trị An, Tổ tuần tra Công an phường Trị An phát hiện Như điều khiển xe mô tô chở Phú theo hướng từ ngã ba Lâm Sản về trung tâm phường Trị An có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu dừng phương tiện kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên xe có một thùng giấy chứa 1 cá thể động vật còn sống, nghi là tê tê. Đây là loài động vật rừng thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Tổ công tác đã lập biên bản bắt quả tang, thu giữ tang vật và đưa các đối tượng về trụ sở để làm rõ.

Bước đầu, Như khai nhận: Đầu tháng 8/2026, trong thời gian cưa cây tràm thuê tại khu phố Hiếu Liêm, phường Trị An, Như vào khu vực ven rẫy thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai đặt bẫy để săn bắt thú rừng. Ngày 24/8, Như kiểm tra bẫy, phát hiện một cá thể tê tê còn sống, bị mắc bẫy nên bắt giữ.

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Hai đối tượng tại cơ quan công an

Chiều 25/8, Như liên hệ với Phú nhờ tìm người mua và được Phú đồng ý. Khoảng 19 giờ cùng ngày, Phú điều khiển xe mô tô đến khu vực cầu 1, tổ 1, khu phố Hiếu Liêm gặp Như. Sau đó, Như đặt thùng giấy chứa tê tê lên xe rồi chở Phú đi tìm nơi tiêu thụ. Khi cả hai lưu thông trên tuyến ĐT767 đến khu phố Mã Đà thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Công an phường Trị An đang tiếp tục điều tra, xác minh nguồn gốc cá thể tê tê, làm rõ vai trò của từng đối tượng và các tình tiết liên quan để củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Văn Quân
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