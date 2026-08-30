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Xe biển trắng chở hàng hóa bị phạt 62 triệu đồng, trừ 6 điểm GPLX

Thanh Hà

TPO - Một trường hợp xe biển trắng chở hàng hóa có thu tiền bị lực lượng CSGT phát hiện, lập biên bản xử phạt tài xế và chủ phương tiện tổng cộng 62,4 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Theo thông tin từ Cục CSGT, Đội CSGT đường bộ số 12, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội vừa xác minh, xử lý ô tô tải tự đổ mang biển kiểm soát nền trắng 30M-760.XX vi phạm trên Quốc lộ 6.

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Hình ảnh phương tiện vi phạm.

Qua xác minh, khoảng 17h30 ngày 29/8, tại Km32+500 Quốc lộ 6, đoạn qua xã Xuân Mai, TP Hà Nội, anh X.Q.Đ điều khiển ô tô vi phạm lỗi như sử dụng còi hơi, gắn biển số không đúng vị trí, điều khiển ô tô không kinh doanh vận tải hàng hóa nhưng chở hàng hóa có thu tiền, không có chứng nhận đăng ký xe.

Tổng mức phạt đối với lái xe Đ. là 36,4 triệu đồng, đồng thời trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Đối với N.V.H. là chủ phương tiện, lực lượng CSGT lập biên bản về hành vi giao phương tiện cho người làm công điều khiển xe thực hiện hành vi chở hàng hóa có thu tiền bằng ô tô không kinh doanh vận tải.

Mức phạt đối với chủ phương tiện là 26 triệu đồng.

Cục CSGT cho biết đây là trường hợp đầu tiên xe không kinh doanh vận tải nhưng chở hàng hóa có thu tiền bị xử phạt theo quy định mới tại Nghị định số 238/2026/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168/2024/NĐ-CP.

Lực lượng CSGT khuyến cáo các tổ chức, cá nhân đang hoạt động kinh doanh vận tải nhưng sử dụng phương tiện không đăng ký kinh doanh vận tải (xe mang biển số nền trắng) để chở khách, chở hàng hóa có thu tiền cần khẩn trương thực hiện thủ tục chuyển đổi sang xe kinh doanh vận tải, sử dụng biển số nền vàng theo quy định.

Thanh Hà
#Xe không kinh doanh vận tải #Xử phạt vi phạm giao thông #Chở hàng có thu tiền #Biển số xe nền trắng #Nghị định xử phạt

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