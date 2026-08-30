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Trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho hai đảng viên lão thành ở Vĩnh Long

Cảnh Kỳ

TPO - Ngày 30/8, ông Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cùng lãnh đạo Tỉnh ủy Vĩnh Long đến nhà trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho hai đảng viên lão thành ở tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, đoàn công tác đến trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho ông Phạm Thành Nối, 94 tuổi, ông vào Đảng chính thức từ tháng 9/1948, hiện sinh hoạt Đảng tại phường Hòa Thuận, tỉnh Vĩnh Long. Ông Nối từng đảm nhận vị trí Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cửu Long.

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Ông Đoàn Minh Huấn trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho ông Phạm Thành Nối.

Đoàn công tác cũng đến nhà trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho ông Huỳnh Long Tòa, 97 tuổi, ông vào Đảng chính thức từ tháng 12/1948, hiện sinh hoạt Đảng tại xã Cầu Ngang, tỉnh Vĩnh Long.

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Đảng viên lão thành Huỳnh Long Tòa nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Ông Đoàn Minh Huấn đề nghị, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh Vĩnh Long tiếp tục quan tâm chăm lo các đảng viên lão thành đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống, công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh bày tỏ mong muốn các đồng chí được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tiếp tục phát huy ý chí, bản lĩnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và đóng góp ý kiến, kinh nghiệm quý báu cho địa phương.

Cảnh Kỳ
#Ủy viên Bộ Chính trị #Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng #Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh #đảng viên lão thành #Vĩnh Long

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