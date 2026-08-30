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Sản phẩm 'Love World Nutrition Coffee' bán trên Shopee bị nghi thổi phồng công dụng

Anh Nhàn

TPO - Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở An toàn thực phẩm TPHCM xác minh, xử lý quảng cáo sản phẩm “Love World Nutrition Coffee” trên Shopee do có dấu hiệu sử dụng từ ngữ gây hiểu lầm về công dụng, tác dụng của sản phẩm.

Ngày 30/8, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có văn bản đề nghị Sở An toàn thực phẩm TPHCM xác minh, xử lý việc quảng cáo sản phẩm thực phẩm bổ sung “Love World Nutrition Coffee” trên sàn thương mại điện tử Shopee có dấu hiệu sử dụng từ ngữ gây hiểu lầm về công dụng, tác dụng của sản phẩm.

Theo Cục An toàn thực phẩm, qua kiểm tra, rà soát hoạt động quảng cáo thực phẩm chức năng trên không gian mạng, cơ quan này phát hiện sản phẩm thực phẩm bổ sung “Love World Nutrition Coffee” có dấu hiệu nghi ngờ vi phạm nội dung quảng cáo.

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Thực phẩm bổ sung Love World Nutrition Coffee trên sàn thương mại điện tử

Sản phẩm do Công ty TNHH D&H RETEK USA (địa chỉ số 7 đường B6, phường Bảy Hiền, TPHCM) công bố, được sản xuất tại Công ty TNHH Công Nghệ Mr Chí (địa chỉ 9/46 Xa lộ Hà Nội, phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM).

Cục An toàn thực phẩm cho biết nội dung quảng cáo sản phẩm có dấu hiệu sử dụng các từ ngữ có thể gây hiểu lầm cho người tiêu dùng về công dụng, tác dụng của sản phẩm.

Trên các nền tảng, sản phẩm này được quảng cáo là cà phê giảm cân, giúp đào thải độc tố, đốt mỡ dư thừa, đặc biệt là mỡ bụng, tăng cường đề kháng, kiểm soát cân nặng và ngăn ngừa béo phì.

Qua rà soát, sản phẩm này đang được đăng bán trên sàn thương mại điện tử Shopee và một số trang bán hàng trực tuyến khác. Cục An toàn thực phẩm đã gửi thông tin về nội dung quảng cáo có dấu hiệu vi phạm kèm theo văn bản để cơ quan chức năng địa phương kiểm tra, xác minh.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở An toàn thực phẩm TPHCM đối chiếu nội dung quảng cáo với hồ sơ tự công bố sản phẩm để xác minh có hay không hành vi vi phạm.

Trường hợp phát hiện vi phạm, Sở An toàn thực phẩm TPHCM phải kiểm tra hoạt động kinh doanh, quảng cáo của tổ chức, cá nhân liên quan đến việc công bố và kinh doanh sản phẩm, đồng thời xử lý theo quy định pháp luật.

Anh Nhàn
#Love World Nutrition Coffee #Quảng cáo thực phẩm #Cục An toàn thực phẩm #Shopee #Xử lý vi phạm

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