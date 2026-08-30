Ca ghép tế bào gốc đầu tiên tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ

TP - Ngày 15/7/2026, ca ghép tế bào gốc đầu tiên tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã được triển khai thực hiện, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc phát triển các kỹ thuật chuyên sâu trong lĩnh vực huyết học tại Bệnh viện.

Người bệnh được chỉ định ghép là nữ, 54 tuổi, trú tại Thanh Hoá phát hiện mắc bệnh đa u tủy xương chuỗi nhẹ Lambda, nguy cơ cao R-ISS III từ cuối năm 2025. Sau 4 chu kỳ hóa trị theo đúng phác đồ chuyên khoa, người bệnh đáp ứng rất tốt và đủ điều kiện ghép tế bào gốc tự thân.

BSCKII Lê Na - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và các chuyên gia của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tặng hoa chúc mừng người bệnh trong ngày xuất viện

Quá trình huy động và thu thập tế bào gốc thu được số lượng tế bào gốc vượt mức mong đợi. Kỹ thuật ghép tế bào gốc cho người bệnh được thực hiện dưới sự phối hợp chuyên môn của đội ngũ bác sĩ Khoa huyết học lâm sàng - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và các chuyên gia đến từ Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Sau khi ghép, người bệnh tỉnh táo, sức khỏe ổn định, được đưa về phòng cách ly. Sau gần 1 tháng được theo dõi, điều trị và chăm sóc theo quy trình điều trị sau ghép, người bệnh đủ điều kiện xuất viện.

BSCKII Lê Na - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ kiểm tra công tác chuẩn bị và thăm hỏi người bệnh trước khi thực hiện ghép tế bào gốc

Để triển khai kỹ thuật này, trong thời gian qua, với sự hỗ trợ của các chuyên gia Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Bệnh viện, Trung tâm Huyết học - Truyền máu đã chủ động chuẩn bị đồng bộ về nhân lực và cơ sở vật chất. Nhiều cán bộ chuyên môn đã được đào tạo, tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật ghép tế bào gốc tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Đồng thời, Bệnh viện đã đầu tư xây dựng phòng ghép tế bào gốc đạt tiêu chuẩn, được trang bị hệ thống thiết bị hiện đại, đồng bộ, đáp ứng các điều kiện vô khuẩn trong ghép tế bào gốc.

Các bác sĩ và chuyên gia thực hiện ghép tế bào gốc cho người bệnh

Việc triển khai kỹ thuật ghép tế bào gốc tạo máu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ mà còn mở ra cơ hội để người dân trong tỉnh tiếp cận được các kỹ thuật điều trị tiên tiến, hiện đại ngay tại địa phương, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương, tiết kiệm thời gian, chi phí điều trị và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Đây cũng là một trong những bước tiến quan trọng trong định hướng phát triển trở thành Bệnh viện hạng Đặc biệt, đảm nhận chức năng vùng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới.