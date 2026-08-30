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Sức khỏe

Một trung tâm y tế ở TP Huế được trao tặng xe cứu thương trị giá gần 1 tỷ đồng

P.V

Trung tâm Y tế Phú Vang ( TP Huế) hiện tiếp nhận khoảng 600-800 lượt người đến khám và điều trị nội, ngoại trú mỗi ngày.  Hai xe cứu thương của đơn vị đã được sử dụng gần 15 năm, xuống cấp sau thời gian dài vận hành. Vì thế  nhu cầu về loại phương tiện đặc thù này tại trung tâm là một thực tế.

Ngày 27/8, Kim Oanh Group và Quỹ Khởi Sự Từ Tâm trao tặng một xe cứu thương trị giá gần 1 tỉ đồng cho Trung tâm Y tế Phú Vang, TP.Huế, nhằm hỗ trợ công tác cấp cứu, vận chuyển và chuyển tuyến người bệnh.

Trung tâm Y tế Phú Vang hiện tiếp nhận khoảng 600-800 lượt người đến khám và điều trị nội, ngoại trú mỗi ngày. Trong khi đó, hai xe cứu thương của đơn vị đã được sử dụng gần 15 năm, xuống cấp sau thời gian dài vận hành.

Việc bổ sung phương tiện mới được kỳ vọng giúp trung tâm chủ động hơn trong cấp cứu, vận chuyển người bệnh, đặc biệt với các trường hợp nặng cần chuyển tuyến khẩn cấp như đột quỵ, tai nạn giao thông. Với những tình huống này, việc rút ngắn thời gian di chuyển có ý nghĩa quan trọng trong quá trình điều trị.

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Bà Đặng Thị Kim Oanh và ông Nguyễn Thuận dìu Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Sương lên xe trở về nhà sau khi thăm khám.

Bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch Chủ tịch Hội đồng quản trị Kim Oanh Group, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Khởi Sự Từ Tâm, cho biết trong cấp cứu, thời gian có vai trò quan trọng đối với khả năng cứu chữa người bệnh. Vì vậy, việc trao tặng xe cứu thương nhằm góp phần hỗ trợ đội ngũ y tế trong công tác cấp cứu, chăm sóc sức khỏe người dân. Theo đó, gia đình chính sách, người có công với cách mạng và người có hoàn cảnh khó khăn sẽ được hỗ trợ vận chuyển miễn phí bằng xe cứu thương.

Ông Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế TP.Huế, đánh giá phương tiện mới sẽ hỗ trợ việc cấp cứu, chuyển tuyến an toàn đối với bệnh nhân nặng. Ngoài ra, xe có thể được sử dụng trong công tác phòng chống thiên tai, kiểm soát dịch bệnh và bảo đảm y tế cho các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quy mô lớn diễn ra trên địa bàn.

Ngay sau khi bàn giao, xe cứu thương đã đưa Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Sương, ở thôn An Lưu, đến cơ sở y tế tái khám theo lịch hẹn. Sau khi thăm khám, sức khỏe của mẹ ổn định. Theo kế hoạch, mẹ sẽ được tái khám định kỳ 2 tuần/lần và được xe đưa đón tại nhà.

Dịp này, Quỹ Khởi Sự Từ Tâm cũng trao 80 phần quà cho bệnh nhân, bệnh nhi đang điều trị tại Trung tâm Y tế Phú Vang, góp phần hỗ trợ những gia đình đang gặp khó khăn.

Trước đó, Quỹ Khởi Sự Từ Tâm trao hệ thống máy sản xuất gạch không nung trị giá 200 triệu đồng cho Cơ sở cai nghiện TP.Huế.

Hệ thống máy được kỳ vọng giúp học viên có cơ hội học nghề, rèn luyện kỹ năng lao động và chuẩn bị điều kiện tìm việc làm sau khi trở về cộng đồng. Qua đó, mô hình hướng đến việc giúp học viên từng bước tự chủ kinh tế, ổn định cuộc sống và hạn chế nguy cơ tái nghiện.

Những mẻ gạch đầu tiên từ hệ thống máy mới sẽ được sử dụng để chỉnh trang khuôn viên cơ sở. Về lâu dài, nếu sản phẩm đáp ứng yêu cầu về chất lượng, Kim Oanh Group dự kiến bao tiêu để sử dụng tại các công trình, dự án nhà ở của tập đoàn tại Huế, qua đó tạo đầu ra ổn định hơn cho sản phẩm do học viên sản xuất.

P.V
#Xe cứu thương #Trung tâm Y tế Phú Vang #Kim Oanh Group #Quỹ Khởi Sự Từ Tâm #Hỗ trợ y tế

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