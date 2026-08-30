Pharmacity - Từ nhà thuốc đến hệ sinh thái đồng hành cùng sức khỏe người Việt

TP - Là chuỗi nhà thuốc hiện đại, uy tín hàng đầu Việt Nam, dưới sự dẫn dắt của CEO Deepanshu Madan, Pharmacity đang mở rộng vai trò vượt ra ngoài mô hình bán lẻ dược phẩm truyền thống, hướng tới trở thành điểm tiếp cận hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tin cậy và thuận tiện cho cộng đồng Việt Nam.

Triển khai đa giải pháp, đa nền tảng, mở rộng điểm chạm chăm sóc sức khỏe

Trong hành trình phát triển của đất nước, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân luôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Khi đời sống ngày càng được cải thiện, nhu cầu của người dân cũng thay đổi: không chỉ tìm đến nhà thuốc khi mắc bệnh, người dân ngày càng quan tâm đến phòng bệnh, phát hiện sớm nguy cơ, dinh dưỡng, chăm sóc mẹ và bé, chủ động quản lý bệnh mạn tính, nâng cao chất lượng sống.

Với mạng lưới hơn 1.100 nhà thuốc đạt chuẩn GPP trên toàn quốc cùng đội ngũ dược sĩ đông đảo, Pharmacity đang từng bước mở rộng vai trò đồng hành trong hành trình chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người Việt.

Với hơn 1.100 nhà thuốc trên khắp cả nước, Pharmacity đang triển khai đa giải pháp nhằm nâng cao trải nghiệm của khách hàng, đồng thời hỗ trợ tốt hơn cho quá trình chủ động chăm sóc sức khỏe của người dân Việt Nam Ảnh: Pharmacity

Ông Deepanshu Madan, Tổng Giám đốc Pharmacity, cho biết: “Dấu ấn của Pharmacity không chỉ nằm ở số lượng nhà thuốc hay quy mô phục vụ, mà ở những giá trị bền vững chúng tôi có thể tạo ra cho cộng đồng. Chúng tôi muốn chuyển từ tư duy xây dựng một hệ thống nhà thuốc sang kiến tạo một hệ sinh thái đồng hành cùng sức khỏe người Việt”.

Ông Deepanshu Madan, Tổng Giám đốc Pharmacity Ảnh: Pharmacity

Với định hướng trên, từ nền tảng bán lẻ dược phẩm, Pharmacity đang từng bước xây dựng hệ sinh thái trong đó sản phẩm, dược sĩ, công nghệ và các dịch vụ hỗ trợ sức khỏe được kết nối để tạo ra trải nghiệm thuận tiện hơn cho người dân.

Hệ thống nhà thuốc được xem như những điểm chạm sức khỏe nằm ngay trong khu dân cư. Người dân có thể tìm kiếm thuốc, thiết bị y tế, sản phẩm chăm sóc cá nhân, dinh dưỡng và nhiều nhóm sản phẩm phục vụ nhu cầu sức khỏe hàng ngày. Cùng với đó là sự đồng hành của đội ngũ dược sĩ trong việc hướng dẫn sử dụng thuốc, cung cấp thông tin và hỗ trợ người dân lựa chọn sản phẩm phù hợp.

Pharmacity cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để mở rộng khả năng tiếp cận. Bên cạnh hệ thống nhà thuốc vật lý, người dân có thể tiếp cận các sản phẩm thông qua nền tảng trực tuyến và ứng dụng của doanh nghiệp. Việc kết hợp giữa mạng lưới cửa hàng và nền tảng số giúp rút ngắn khoảng cách giữa nhu cầu của người dân với nguồn cung sản phẩm chăm sóc sức khỏe, đặc biệt trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quen thuộc với các hình thức mua sắm trực tuyến.

Một điểm đáng chú ý trong định hướng này là việc Pharmacity mở rộng danh mục phục vụ, xây dựng các khu vực chuyên biệt giúp hệ thống nhà thuốc đáp ứng tốt hơn những nhu cầu ngày càng cụ thể của từng gia đình, từng nhóm khách hàng. Doanh nghiệp vừa cho ra mắt góc “Góc Mẹ & Bé” - nơi cha mẹ có thể thuận tiện tìm kiếm các sản phẩm phục vụ nhiều giai đoạn của hành trình làm mẹ và chăm sóc trẻ.

Nếu ‘Góc Mẹ & Bé’ đáp ứng những nhu cầu chăm sóc sức khỏe chuyên biệt của từng gia đình, thì ‘Trạm Sức khỏe’ mở rộng vai trò của Pharmacity trong việc đồng hành cùng sức khỏe người Việt. Thông qua mô hình này, người dân có thể tiếp cận một số hoạt động kiểm tra các chỉ số sức khỏe cơ bản như huyết áp, đường huyết, BMI, tầm soát nguy cơ gout, đo mật độ xương hay hỗ trợ sơ cấp cứu.

Giá trị của mô hình góp phần tạo thêm một điểm tiếp cận thuận tiện giúp người dân, đặc biệt là bệnh nhân mạn tính, chủ động chăm sóc sức khỏe và phòng ngừa nguy cơ từ sớm. Bởi thường xuyên kiểm tra các chỉ số sức khỏe cơ bản, hay được tư vấn đúng lúc, người bệnh có thể sớm nhận biết nguy cơ, điều chỉnh thói quen và kịp thời thăm khám chuyên sâu. Qua đó, Pharmacity hy vọng sẽ góp phần thúc đẩy chuyển dịch thói quen của người dân từ “có bệnh mới chữa” sang chủ động phòng ngừa và quản lý sức khỏe.

Ngoài ra, Pharmacity cũng từng bước mở rộng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe với các giải pháp đa dạng. Trong đó, bảo hiểm là một lựa chọn góp phần giúp người dân chủ động hơn trong chăm sóc sức khỏe và tăng thêm sự an tâm cho bản thân, gia đình.

Kết nối nguồn lực xã hội, đưa dịch vụ hỗ trợ chăm sóc sức khỏe hiện đại đến gần cộng đồng

Một đóng góp khác của Pharmacity là đồng hành cùng các bệnh viện, hiệp hội chuyên môn, cơ sở y tế tại nhiều địa phương để triển khai những chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Khi những nguồn lực này được kết nối, các chương trình vì sức khỏe cộng đồng có thể tạo ra tác động rộng hơn thay vì chỉ dừng ở một hoạt động đơn lẻ.

Năm 2026, Pharmacity đã phối hợp với Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em Việt Nam, cùng các địa phương triển khai chương trình “Trạm Sức Khỏe - Kiểm tra sức khỏe và nâng cao nhận thức về dinh dưỡng cộng đồng”, với hoạt động khám sức khỏe, tư vấn dinh dưỡng và trao quà cho hàng nghìn trẻ em và người dân địa phương.

Pharmacity cũng phối hợp cùng các cơ sở y tế triển khai “Doctor Tour - Ngày hội Sức khỏe”, hướng tới nâng cao nhận thức, tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và khuyến khích lối sống chủ động trong cộng đồng.

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, Pharmacity cũng đồng hành triển khai chương trình “Trạm Sức khỏe” nhằm tri ân thương binh, cựu chiến binh và gia đình chính sách tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Không chỉ trao tặng sản phẩm hay hỗ trợ vật chất, giá trị quan trọng hơn của các chương trình này nằm ở việc đưa chuyên môn y tế, thông tin khoa học và các hoạt động chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với người dân, đặc biệt là những đối tượng khó khăn.

Như vậy, khi kết hợp với các nguồn lực xã hội, đối tác trong hệ sinh thái y tế, Pharmacity có thêm điều kiện để mở rộng các giải pháp hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Mỗi bên sẽ đóng góp thế mạnh và trở thành một mắt xích, từ sản phẩm, tư vấn dược, công nghệ, tài chính đến dịch vụ y tế, qua đó hình thành mạng lưới hỗ trợ người dân thay vì những giải pháp rời rạc.

Ông Deepanshu Madan, Tổng Giám đốc Pharmacity, chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn phát huy những nguồn lực và lợi thế của Pharmacity để góp phần thu hẹp khoảng cách giúp mỗi người dân dù ở đâu đều có thêm cơ hội được tiếp cận những giải pháp chăm sóc sức khỏe hiện đại. Với Pharmacity, đó không chỉ là trách nhiệm của một doanh nghiệp, mà còn là cách chúng tôi đồng hành cùng Việt Nam góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh hơn cho hôm nay và các thế hệ mai sau”.

Sau 15 năm hình thành và phát triển, với Pharmacity, hành trình phía trước không chỉ là mở rộng mạng lưới, mà là tiếp tục hoàn thiện vai trò của một hệ thống bán lẻ dược phẩm hiện đại: cung cấp sản phẩm chất lượng, chi phí hợp lý, phát huy vai trò của dược sĩ, ứng dụng công nghệ và kết nối các nguồn lực xã hội để góp phần cùng ngành y tế kiến tạo một cộng đồng Việt Nam khỏe mạnh hơn.