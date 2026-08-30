Bệnh viện vùng Tây Nguyên làm chủ kỹ thuật can thiệp điều trị ung thư gan

TP - Từ chỗ chủ yếu thực hiện các kỹ thuật phục vụ chẩn đoán, Khoa Chẩn đoán hình ảnh (CĐHA), Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đang từng bước làm chủ kỹ thuật điện quang can thiệp. Việc khoa CĐHA tự chủ triển khai nút mạch hóa chất điều trị ung thư gan (TACE) dưới hướng dẫn của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) mở thêm cơ hội điều trị chuyên sâu cho người bệnh ngay tại khu vực Tây Nguyên.

Can thiệp chính xác, ít xâm lấn

Đầu tháng 8 vừa qua (3/8), Khoa CĐHA Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (Bệnh viện vùng) lần đầu triển khai kỹ thuật nút mạch hóa chất (TACE) điều trị ung thư biểu mô tế bào gan (HCC) trên hệ thống DSA.

Bệnh nhân đầu tiên là ông N.K.H. (sinh năm 1978, trú tại Tam Giang, Đắk Lắk), có tiền sử viêm gan B mạn tính, nhập viện trong tình trạng đau hạ sườn phải.

Các y, bác sĩ khoa Chẩn đoán hình ảnh tại một kíp mổ

Sau khi được thăm khám, làm xét nghiệm máu, siêu âm và CT bụng, bệnh nhân được hội chẩn giữa các chuyên khoa Ngoại tổng hợp, Ung bướu và CĐHA. Kết quả xác định bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan nguyên phát ở gan phải trên nền viêm gan B. Chỉ định phương pháp điều trị TACE.

Ê-kíp điện quang can thiệp của khoa CĐHA tự chủ hoàn toàn thực hiện TACE trên hệ thống DSA. Sau hơn một giờ, các bác sĩ hoàn thành việc đưa hỗn hợp thuốc điều trị đến khối u, đồng thời làm tắc hoàn toàn nhánh mạch máu nuôi khối u. Sau thủ thuật, bệnh nhân tỉnh táo, tình trạng ổn định và được chuyển về khoa Ung bướu theo dõi.

Hai ngày sau, bệnh nhân đã đi lại, ăn uống bình thường, không có biểu hiện bất thường. Ngày 10/8, người bệnh được xuất viện trong tình trạng ổn định, không đau, không sốt.

Chỉ ít ngày sau, ngày 12/8, Khoa CĐHA tiếp tục thực hiện TACE cho bệnh nhân S.M.S. (sinh năm 1969, trú tại Cư Pui), được chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào gan nguyên phát đa ổ trên nền viêm gan B.

Sau can thiệp, các bác sĩ hoàn thành việc bơm thuốc điều trị và nút nhánh mạch nuôi các khối u. Người bệnh hồi phục thuận lợi, ăn uống, đi lại bình thường và xuất viện ngày 17/8.

Thêm lựa chọn cho người bệnh

Theo BSCKII. Bùi Văn Tùng - Trưởng khoa CĐHA Bệnh viện vùng, điểm đáng chú ý của kỹ thuật mới không chỉ nằm ở việc sử dụng máy móc hiện đại, mà ở khả năng kết hợp CĐHA vào điều trị can thiệp.

DSA cho phép bác sĩ quan sát hệ thống mạch máu và xác định chính xác nhánh mạch nuôi khối u. Qua đó, ê-kíp có thể đưa dụng cụ can thiệp đến vị trí cần thiết, bơm thuốc điều trị u và nút mạch nhằm cắt nguồn máu nuôi khối u.

Các tài liệu chuyên ngành chỉ dẫn, TACE là phương pháp được chỉ định trong các trường hợp ung thư gan không còn phù hợp với điều trị triệt căn. Đây là kỹ thuật điều trị xâm lấn tối thiểu, mở thêm lựa chọn cho người bệnh bên cạnh phẫu thuật, đốt u bằng sóng cao tần (RFA) và các phương pháp điều trị khác.

Việc tự chủ triển khai TACE cũng đánh dấu bước phát triển mới của Khoa CĐHA. Hình ảnh y khoa không còn chỉ đóng vai trò phát hiện và đánh giá tổn thương mà đã trở thành công cụ dẫn đường cho quá trình điều trị. Đây là hướng phát triển quan trọng đối với một bệnh viện tuyến cuối khu vực, giúp người bệnh có thêm cơ hội tiếp cận kỹ thuật chuyên sâu ngay tại địa phương, thay vì phải chuyển đến các trung tâm y tế lớn.

Nâng năng lực chuyên môn từ đào tạo đến kỹ thuật cao

Kỹ thuật TACE được đưa vào triển khai trong bối cảnh Bệnh viện vùng tiếp tục củng cố vai trò bệnh viện tuyến cuối và chuyên sâu, đồng thời đẩy mạnh đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Ngày 21/8, bệnh viện tiếp nhận hơn 2.000 sinh viên y khoa đến thực hành lâm sàng. Bệnh viện xác định đào tạo, nghiên cứu khoa học và hướng dẫn thực hành là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng nguồn nhân lực y tế cho địa phương và khu vực.

Trong quá trình đó, việc làm chủ những kỹ thuật chuyên sâu DSA như TACE, can thiệp mạch não, can thiệp mạch vành,... không chỉ nâng cao năng lực điều trị mà còn tạo môi trường để đội ngũ y bác sĩ tiếp tục đào tạo nâng cao, chuyên sâu và cập nhật các kỹ thuật mới.

Trước TACE, bệnh viện đã triển khai điều trị ung thư gan bằng RFA, trong đó năm 2022 từng thực hiện thành công ca điều trị đầu tiên bằng phương pháp này.

Từ RFA đến TACE, bệnh viện và khoa CĐHA đang tự chủ mở rộng vai trò từ chẩn đoán sang can thiệp điều trị, từng bước hình thành năng lực điện quang can thiệp tại một bệnh viện lớn của Tây Nguyên.

Với hai ca TACE đầu tiên được thực hiện thành công trong tháng 8/2026, kỹ thuật mới không chỉ bổ sung thêm một phương pháp điều trị ung thư gan mà còn đánh dấu bước tiến trong năng lực chuyên môn của bệnh viện: đưa những kỹ thuật can thiệp hiện đại, chuyên sâu đến gần hơn với người bệnh vùng Tây Nguyên.