Sau Triều Tiên, Hàn Quốc cũng sắp có Bộ trưởng Quốc phòng mới

TPO - Hàn Quốc ngày 30/8 công bố đợt cải tổ nội các quy mô lớn. Trong đó, ông Kang Shin-chul - cựu Phó Tư lệnh Bộ Chỉ huy Liên quân Hàn - Mỹ - được đề cử làm Bộ trưởng Quốc phòng.

Đợt cải tổ nội các diễn ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Lee Jae Myung đang nỗ lực khơi dậy động lực cho các chính sách quốc tế khi bước sang năm cầm quyền thứ hai, đồng thời giữa lúc các nhà phân tích đặt dấu hỏi về tính bền vững của các chính sách tài khóa mở rộng mà ông Lee theo đuổi.

Theo thông báo của Chánh văn phòng Tổng thống Kang Hoon-sik, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Tài chính Lee Hyoung-il đã được đề cử làm Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính mới.

Ông Kang Shin-chul - cựu Phó Tư lệnh Bộ Chỉ huy Liên quân Hàn - Mỹ - được đề cử làm Bộ trưởng Quốc phòng.

Nghị sĩ Kim Seung-won thuộc đảng Dân chủ cầm quyền được đề cử làm Bộ trưởng Tư pháp.

Thứ trưởng Bộ Đất đai Hong Jee-sun được đề cử làm Bộ trưởng Đất đai.

Nghị sĩ Yong Hye-in được đề cử làm Bộ trưởng Bình đẳng giới.

Nghị sĩ Lee So-young được đề cử làm Bộ trưởng phụ trách các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Ứng viên Bộ trưởng Tài chính Lee Hyoung-il (trái) và ứng viên Bộ trưởng Quốc phòng Kang Shin-chul. (Ảnh: Yonhap)

Chánh văn phòng Tổng thống Kang Hoon-sik cho biết: "Tổng thống Lee đã chỉ đạo các quan chức thổi luồng sinh khí mới vào đời sống người dân và tăng trưởng kinh tế, đồng thời đẩy nhanh đổi mới sáng tạo trong các ngành công nghiệp tương lai, bao gồm cả trí tuệ nhân tạo (AI)".

Ông Kang giới thiệu ứng viên Bộ trưởng Tài chính là người am hiểu sâu sắc về các vấn đề chính sách, đồng thời bày tỏ hy vọng ông sẽ góp phần giải quyết tình trạng phân hóa kinh tế trong nước và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ổn định.

Trong khi đó, ứng viên Bộ trưởng Quốc phòng sẽ đóng vai trò chủ chốt trong việc xây dựng năng lực quốc phòng tự chủ dựa trên nền tảng liên minh vững chắc với Mỹ.

Tại Hàn Quốc, các ứng viên được đề cử vào nội các phải trải qua quy trình thẩm định nghiêm ngặt của cơ quan lập pháp trước khi được Tổng thống chính thức bổ nhiệm.

Các ứng viên bộ trưởng sẽ phải trải qua các phiên điều trần phê chuẩn tại Quốc hội. Tuy nhiên, Tổng thống vẫn nắm giữ thẩm quyền tối cao theo hiến pháp trong việc bổ nhiệm các bộ trưởng, ngay cả khi quốc hội bỏ phiếu bác bỏ các đề cử này.