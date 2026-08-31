Nepal: Nghĩa trang vô danh ngày càng mở rộng, cảnh tượng ám ảnh và tử khí bao trùm

TPO - Huyện Chitwan - vùng đất nổi tiếng với rừng xanh và những dòng sông thơ mộng của Nepal, nay trở thành nơi chôn cất tập thể hàng trăm nạn nhân chưa xác định được danh tính. Thi thể của họ bị dòng lũ dữ cuốn trôi trong thảm họa tàn khốc vừa xảy ra tại khu vực Himalaya vài ngày trước.

Các tấm biển ghi mã số thi thể trong khu nghĩa trang tập thể ở Chitwan, Nepal, ngày 30/8. (Ảnh: Reuters)

Trên vùng đồng bằng, cách các thung lũng Rasuwa - nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất trong trận lũ hôm 26/8 - gần 200 km, chính quyền đã đào hàng trăm ngôi mộ trong khu rừng Devghat thuộc huyện Chitwan.

Cho đến gần đây, những con đường mòn xuyên rừng vẫn là địa điểm quen thuộc của người dân mỗi khi đi bộ buổi sáng. Nhưng giờ đây, nơi này trở thành nghĩa trang tạm thời cho những thi thể đã phân hủy nghiêm trọng đến mức không thể nhận dạng.

“Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải thực hiện biện pháp này. Điều khiến chúng tôi lo ngại là nguy cơ với sức khỏe cộng đồng do các thi thể phân hủy quá nhanh”, ông Ganesh Aryal, quan chức đứng đầu huyện Bharatpur thuộc Chitwan, cho biết.

Ngày 29/8, giới chức đã chôn cất 96 thi thể chưa xác định danh tính trong khu rừng và tiếp tục mai táng hơn 100 nạn nhân khác trong ngày 30/8, trong khi lực lượng cứu hộ không ngừng tìm kiếm thi thể tại các dòng sông và đống đổ nát.

Khoảng 750 người đã thiệt mạng và hơn 3.000 người khác vẫn mất tích trong trận lũ quét xảy ra do sự sụp đổ của khối băng.

Khoảng 100 nhân viên cứu hộ, cảnh sát và quan chức địa phương đang tham gia công tác ghi nhận thông tin về các nạn nhân, chụp ảnh thi thể, hỗ trợ thân nhân nhận dạng và chuẩn bị cho việc mai táng.

Cơ quan chức năng khẳng định mọi vị trí chôn cất đều được ghi chép cẩn thận. Các dấu hiệu nhận dạng được đặt cả trên và dưới mặt đất, tọa độ chính xác của từng ngôi mộ cũng được lưu lại.

Cơ quan chức năng Nepal thu thập mẫu ADN từ các thi thể chưa xác định danh tính. Điều này cho phép họ có thể xác định vị trí và khai quật hài cốt trong tương lai, nếu danh tính nạn nhân được xác nhận thông qua yêu cầu của thân nhân, hồ sơ chính thức hoặc xét nghiệm di truyền.

Ấn Độ đã cử một nhóm chuyên gia pháp y tới hỗ trợ Nepal phân tích mẫu ADN. Nepal cũng đang phối hợp với nhóm chuyên gia từ Trung Quốc.

La liệt thi thể

Tại bệnh viện Bharatpur, mùi hôi nồng nặc của các thi thể phân hủy đã có thể cảm nhận ngay từ cổng, cách nhà xác khoảng 200m. Bên trong, khoảng 50 cảnh sát và nhân viên bệnh viện đang xử lý các thi thể.

Theo Reuters, khoảng 125 thi thể được đặt trên sàn nhà. Nhiều thi thể đã phân hủy nghiêm trọng sau nhiều ngày ngâm trong nước lũ, khiến nhà xác vốn chỉ được thiết kế để chứa khoảng 50 thi thể rơi vào tình trạng quá tải.

“Các thi thể đang phân hủy rất nhanh”, Thanh tra Anil Thapa, người phụ trách một trong những cơ sở xử lý nạn nhân tại khu vực thảm họa, cho biết.

“Trong số những thi thể mà chúng tôi tìm thấy cho đến nay, hơn một nửa đã không còn khả năng nhận dạng. Nhiều người thậm chí không còn nhìn rõ khuôn mặt”, ông Thapa nói.

Cách đó vài trăm mét, Trung tâm triển lãm Chitwan trở thành điểm tập trung của những gia đình đang đau đớn tìm kiếm người thân mất tích.

Hơn 200 người tập trung bên ngoài hội trường, nơi treo ảnh các thi thể được tìm thấy để thân nhân nhận dạng bằng mắt thường. Nhiều người mang theo ba lô và hành lý, cho thấy họ đã phải di chuyển từ nơi xa tới đây.

Một số gia đình cho biết họ đã đến từ ngày hôm trước nhưng vẫn chưa được phép vào trong hội trường.

Gần đó, căn nhà 1 tầng cũ kỹ được chuyển đổi thành nơi tạm thời lưu giữ các thi thể đang chờ xác định danh tính. Mùi hương không thể xua mùi tử khí nồng nặc.

Chiến dịch tìm kiếm và thu hồi thi thể vẫn tiếp tục diễn ra. Nhiều thi thể liên tục được đưa tới đây cho thấy quy mô khủng khiếp của thảm họa, đồng thời phản ánh thách thức to lớn mà lực lượng chức năng đang phải đối mặt trong việc xác định danh tính nạn nhân và trả lời cho hàng nghìn gia đình vẫn đang tìm kiếm người thân.