Tổng thống Trump ký sắc lệnh lập Học viện Không gian Mỹ, quyết không để vượt mặt trong cuộc đua vũ trụ

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký sắc lệnh thành lập Học viện Không gian Mỹ (U.S. Space Academy), định vị đây là một cơ sở đào tạo mới dành cho cả quân sự và dân sự - theo mô hình của Học viện Quân sự West Point.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong lễ trao tặng Huy chương Danh dự không gian của Quốc hội cho các thành viên sứ mệnh Artemis II tại Trung tâm Vũ trụ Johnson của NASA ngày 28/8. (Ảnh: AP)

Học viện này sẽ tiếp nối chương trình nghị sự về không gian của ông Trump, nhằm tạo nên một phần di sản của nhà lãnh đạo này.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump đã thành lập Lực lượng Không gian Mỹ (U.S. Space Force), trở thành quân chủng thứ 6 của quân đội Mỹ. Ông cũng đã tham dự nhiều vụ phóng của NASA và đặt mục tiêu đưa người Mỹ trở lại Mặt trăng trước khi tiến tới sao Hỏa.

Một ủy ban gồm 8 thành viên - do Giám đốc NASA Jared Isaacman đứng đầu, sẽ tư vấn cho tổng thống về việc thành lập cơ sở này. Theo tuyên bố của ông Trump, học viện sẽ “đào tạo một đội ngũ chuyên nghiệp gồm những nhà lãnh đạo có nền tảng trách nhiệm công dân, sẵn sàng thúc đẩy lợi ích của nước Mỹ trong lĩnh vực không gian”.

Phát biểu tại Trung tâm Không gian Lyndon B. Johnson ở Houston ngày 28/8, ông Trump cho biết ông sẽ quyết định địa điểm đặt học viện “trong thời gian rất sớm”. Ông nói rằng phái đoàn nghị sĩ bang Texas có mặt tại sự kiện mong muốn cơ sở này được xây dựng tại bang Texas.

Ông cũng cam kết Mỹ sẽ đưa các phi hành gia đổ bộ lên Mặt trăng trong năm cuối cùng của nhiệm kỳ.

“Một quốc gia không thể đứng đầu trên Trái đất nếu chúng ta đứng thứ 2 trong không gian”, ông Trump nói trong lễ trao Huân chương Danh dự không gian của Quốc hội cho 4 thành viên của sứ mệnh Artemis II.

Bốn thành viên gồm Chỉ huy Reid Wiseman, phi hành gia Victor Glover, phi hành gia Christina Koch, và phi hành gia của Cơ quan Vũ trụ Canada Jeremy Hansen. Họ đã trải qua hơn 9 ngày trong không gian, bay vòng quanh Mặt trăng và tiến sâu vào không gian với khoảng cách chưa từng có so với Trái đất.

Chương trình đưa người Mỹ trở lại Mặt trăng đặt mục tiêu thực hiện chuyến đổ bộ có phi hành gia đầu tiên vào năm 2028, với sự tham gia của hệ thống tên lửa khổng lồ Starship của SpaceX.

Tuy nhiên, quá trình phát triển tên lửa này đang bị chậm trễ, có thể ảnh hưởng tới tiến độ. Tàu đổ bộ Mặt trăng khác do hãng Blue Origin của tỷ phú Jeff Bezos chế tạo có thể giúp đáp ứng mục tiêu năm 2028.

Chương trình Artemis đang cạnh tranh với tham vọng của Trung Quốc. Bắc Kinh đặt mục tiêu thực hiện chuyến đổ bộ có người lên Mặt trăng vào khoảng năm 2030.

Cả 2 quốc gia đều hướng tới việc thiết lập sự hiện diện lâu dài của con người tại cực nam Mặt trăng, nơi có nguồn băng nước nằm trong lòng đất. Nguồn nước này có thể trở thành nguyên liệu quan trọng để sản xuất nhiên liệu ngay trên Mặt trăng.

Ông Trump cũng cho biết, Mỹ sẽ phóng 1 tàu vũ trụ chạy bằng năng lượng hạt nhân tới sao Hỏa vào năm 2028, coi đây là bước mở đường cho các hoạt động du hành liên hành tinh rộng lớn hơn.

Giám đốc NASA Isaacman cho rằng những sứ mệnh này sẽ “truyền cảm hứng cho thế hệ tiếp theo, để họ tiếp tục ngọn lửa khám phá và tiến xa hơn nữa”.