Cá nhân, doanh nghiệp doanh thu dưới 10 tỷ đồng có tin vui về thuế

TPO - Quốc hội quyết định giảm 30% thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuế năm 2026 và 2027 đối với cá nhân, doanh nghiệp có doanh thu không quá 10 tỷ đồng mỗi năm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết số 43/2026/QH16 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp.

Theo đó, Quốc hội quyết định giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026 và năm 2027 đối với thu nhập từ kinh doanh của cá nhân cư trú có doanh thu trong từng năm 2026 và 2027 không quá 10 tỷ đồng.

Giảm 30% thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuế năm 2026 và 2027. (Ảnh minh họa)

Nghị quyết cũng quy định giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026 và năm 2027 đối với doanh nghiệp, tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có doanh thu trong từng năm 2026 và 2027 không quá 10 tỷ đồng.

Mức giảm thuế này không áp dụng đối với các doanh nghiệp được hình thành từ việc chia, tách doanh nghiệp sau ngày Nghị quyết có hiệu lực, nếu tổng doanh thu của các doanh nghiệp sau chia, tách trong năm 2026 hoặc năm 2027 trên 10 tỷ đồng.

“Trường hợp doanh nghiệp đang được ưu đãi thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc các luật, nghị quyết khác của Quốc hội thì số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm quy định tại khoản này tính trên số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp sau khi đã trừ ưu đãi thuế”, Nghị quyết nêu rõ.

Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất và có hiệu lực thi hành từ ngày 24/8/2026, áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2026 và năm 2027.