Tìm thấy cụ bà mất tích sau một đêm

TPO - Công an xã Pha Long, tỉnh Lào Cai đã tìm thấy cụ bà Cháng Seo Ly (SN 1945) bị mất tích từ chiều 29/8 trong tình trạng bị thương, sức khỏe yếu và không thể tự đi lại. Cụ bà sau đó được đưa đến Phòng khám Đa khoa khu vực Pha Long cấp cứu, chăm sóc và bàn giao cho gia đình.

Khoảng 7h ngày 30/8, Công an xã Pha Long, tỉnh Lào Cai nhận được tin báo từ lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thôn Dìn Chin về việc bà Cháng Seo Ly (SN 1945) mất tích từ chiều 29/8, chưa rõ đi đâu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Pha Long huy động 10 cán bộ, chiến sĩ cùng 12 thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và người dân thôn Dìn Chin tổ chức tìm kiếm bà Ly.

Sau khoảng 3 giờ tìm kiếm, đến khoảng 10h cùng ngày, cán bộ công an xã là anh Ma Phừ phát hiện gần khu vực nương sa nhân có 2 bó rau rừng. Nhận định đây có thể là dấu vết liên quan đến bà Ly, lực lượng tìm kiếm tiếp tục mở rộng khu vực xung quanh.

Công an xã Pha Long tìm thấy﻿ cụ bà Cháng Seo Ly bị mất tích. Ảnh: CACC.

Không lâu sau, lực lượng chức năng phát hiện bà Cháng Seo Ly nằm dưới chân nương trồng sa nhân, cách nhà khoảng 950 m. Qua kiểm tra ban đầu, bà Ly có dấu hiệu bị ngã từ khu vực nương xuống, vùng trán bên phải có vết thương chảy máu, sức khỏe yếu và không thể tự đi lại.

Ngay sau khi phát hiện, các lực lượng tổ chức tiếp cận, đưa bà Ly ra khỏi khu vực nương và vận chuyển bằng ô tô của công an xã đến Phòng khám Đa khoa khu vực Pha Long để kiểm tra, cấp cứu.

Tại cơ sở y tế, lực lượng Công an xã Pha Long phối hợp nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe ban đầu. Bà Ly được xác định có vết thương phần mềm ở vùng trán bên phải, đồng thời có biểu hiện mất nhiệt sau một đêm ở ngoài trời trong điều kiện mưa, chân tay co rút do nhiễm lạnh.

Sau khi được nhân viên y tế chăm sóc và tình trạng sức khỏe ổn định, Công an xã Pha Long đã bàn giao bà Ly cho gia đình tiếp tục theo dõi, chăm sóc.