Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Tìm thấy cụ bà mất tích sau một đêm

Thành Đạt

TPO - Công an xã Pha Long, tỉnh Lào Cai đã tìm thấy cụ bà Cháng Seo Ly (SN 1945) bị mất tích từ chiều 29/8 trong tình trạng bị thương, sức khỏe yếu và không thể tự đi lại. Cụ bà sau đó được đưa đến Phòng khám Đa khoa khu vực Pha Long cấp cứu, chăm sóc và bàn giao cho gia đình.

Khoảng 7h ngày 30/8, Công an xã Pha Long, tỉnh Lào Cai nhận được tin báo từ lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thôn Dìn Chin về việc bà Cháng Seo Ly (SN 1945) mất tích từ chiều 29/8, chưa rõ đi đâu.

42950.jpg

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Pha Long huy động 10 cán bộ, chiến sĩ cùng 12 thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và người dân thôn Dìn Chin tổ chức tìm kiếm bà Ly.

Sau khoảng 3 giờ tìm kiếm, đến khoảng 10h cùng ngày, cán bộ công an xã là anh Ma Phừ phát hiện gần khu vực nương sa nhân có 2 bó rau rừng. Nhận định đây có thể là dấu vết liên quan đến bà Ly, lực lượng tìm kiếm tiếp tục mở rộng khu vực xung quanh.

42948.jpg
Công an xã Pha Long tìm thấy﻿ cụ bà Cháng Seo Ly bị mất tích. Ảnh: CACC.

Không lâu sau, lực lượng chức năng phát hiện bà Cháng Seo Ly nằm dưới chân nương trồng sa nhân, cách nhà khoảng 950 m. Qua kiểm tra ban đầu, bà Ly có dấu hiệu bị ngã từ khu vực nương xuống, vùng trán bên phải có vết thương chảy máu, sức khỏe yếu và không thể tự đi lại.

Ngay sau khi phát hiện, các lực lượng tổ chức tiếp cận, đưa bà Ly ra khỏi khu vực nương và vận chuyển bằng ô tô của công an xã đến Phòng khám Đa khoa khu vực Pha Long để kiểm tra, cấp cứu.

Tại cơ sở y tế, lực lượng Công an xã Pha Long phối hợp nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe ban đầu. Bà Ly được xác định có vết thương phần mềm ở vùng trán bên phải, đồng thời có biểu hiện mất nhiệt sau một đêm ở ngoài trời trong điều kiện mưa, chân tay co rút do nhiễm lạnh.

Sau khi được nhân viên y tế chăm sóc và tình trạng sức khỏe ổn định, Công an xã Pha Long đã bàn giao bà Ly cho gia đình tiếp tục theo dõi, chăm sóc.

Thành Đạt
#Công an Lào Cai tìm kiếm cụ bà mất tích #Ngã trong rừng cần những biện pháp nào #Tìm kiếm cụ bà mất tích tain Lào Cai #Công an tìm kiến người mất tích #Tìm kiếm cứu nạn #Cụ bà mất tích #Lào Cai #Công an xã Pha Long #Tai nạn nương

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe