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Khoa học

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Khám răng, miệng cho 7 cá thể hổ Đông Dương ở Phong Nha - Kẻ Bàng

Hoàng Nam

TPO - Bảy cá thể hổ Đông Dương đang được cứu hộ tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng vừa được các chuyên gia kiểm tra răng, miệng, mắt, tai, lấy mẫu xét nghiệm, siêu âm, X-quang và tiêm phòng vắc-xin.

Sáng 30/8, ông Trần Ngọc Anh, Giám đốc Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các chuyên gia triển khai chương trình kiểm tra sức khỏe cho 7 cá thể hổ Đông Dương cùng một số động vật hoang dã đang được cứu hộ tại đây.

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Các chuyên gia kiểm tra sức khỏe cho 7 cá thể hổ Đông Dương.

Chương trình được thực hiện từ ngày 24-30/8, với sự tham gia của các chuyên gia đến từ Tổ chức Four Paws Viet và Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên và phát triển.

Các cá thể hổ được khám sức khỏe tổng quát, kiểm tra răng, miệng, da lông, mắt, tai và hệ vận động. Các chuyên gia đồng thời lấy mẫu máu để xét nghiệm huyết học, sinh hóa; xét nghiệm phân nhằm phát hiện ký sinh trùng.

Để đánh giá kỹ hơn tình trạng sức khỏe, một số kỹ thuật như siêu âm, X-quang, nội soi cũng được thực hiện. Các cá thể hổ sau đó được tiêm phòng vắc-xin nhằm chủ động phòng ngừa dịch bệnh.

Theo Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật, việc kiểm tra định kỳ giúp phát hiện sớm những vấn đề về sức khỏe, phòng ngừa dịch bệnh và nâng cao hiệu quả chăm sóc, nuôi dưỡng lâu dài đối với đàn hổ đang được cứu hộ tại Phong Nha - Kẻ Bàng.

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Việc kiểm tra định kỳ giúp phát hiện sớm những vấn đề về sức khỏe đối với các cá thể hổ.

Dịp này, các chuyên gia cũng tập huấn kỹ năng thú y và chăm sóc động vật hoang dã cho cán bộ, nhân viên của Trung tâm. Nội dung tập huấn tập trung vào theo dõi quá trình gây mê, hồi mê, xử lý vết thương, hỗ trợ phẫu thuật và vận hành an toàn khu nuôi.

Việc nâng cao năng lực thú y tại chỗ được kỳ vọng giúp đội ngũ cứu hộ chủ động hơn trong chăm sóc, xử lý các tình huống liên quan đến sức khỏe của hổ và những động vật hoang dã đang được cứu hộ tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Hoàng Nam
#hổ Đông Dương #Phong Nha - Kẻ Bàng #cứu hộ #kiểm tra răng #lấy mẫu xét nghiệm #tiêm phòng

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