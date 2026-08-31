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Thế giới

Mỹ bất ngờ tấn công Iran, Tehran lập tức đáp trả

Bình Giang

TPO - Một quan chức Mỹ cho biết, lực lượng Mỹ vừa tấn công 2 bệ phóng tên lửa của Iran trên đảo Larak, đánh dấu cuộc không kích đầu tiên của Mỹ nhằm vào Iran kể từ cuối tháng 7.

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Quốc kỳ Iran và cờ in chân dung cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei trong lễ kỷ niệm mừng ngày sinh của Nhà tiên tri Muhammad trên đường phố Tehran ngày 30/8. (Ảnh: AP)

Fox News dẫn nguồn tin Mỹ cho biết, Iran đã đáp trả bằng cách tấn công các lực lượng Mỹ đang đồn trú tại Jordan. Bài đăng trên tài khoản mạng xã hội X của phóng viên Fox News cho biết gần như toàn bộ số tên lửa bay tới đã bị đánh chặn, vì thế cho đến nay chưa có thiệt hại đáng kể.

Về đợt tấn công ban đầu của Mỹ, quan chức Mỹ cho biết: “Tôi có thể xác nhận rằng vào đầu ngày hôm nay (30/8), lực lượng Mỹ đã tấn công 2 bệ phóng của Iran trên đảo Larak. Các lực lượng thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran bị phát hiện đang chuẩn bị phóng tên lửa mang thủy lôi vào eo biển Hormuz”.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cho biết, vụ tấn công đã khiến một số binh sĩ và dân thường thiệt mạng và bị thương, đồng thời tuyên bố Tehran sẽ có “phản ứng và trừng phạt”, theo truyền thông nhà nước Iran.

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran đưa tin, Mỹ đã thực hiện cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào hòn đảo này.

Theo truyền thông Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cho biết họ đã tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào các căn cứ quân sự Mỹ King Hussein và Al Azraq tại Jordan, nhằm đáp trả cuộc tấn công của Mỹ vào đảo Larak.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng toàn bộ thủy lôi đã được kích nổ hoặc loại bỏ khỏi vùng biển quốc tế tại eo biển Hormuz, và Iran đã được thông báo rằng bất kỳ tàu hay thuyền nào đặt thêm thủy lôi sẽ bị phá hủy.

Các cuộc tấn công gần đây nhất của Mỹ vào Iran diễn ra vào cuối tháng 7, trong bối cảnh tình hình rơi vào thế bế tắc và Washington chuyển sang dùng đòn kinh tế để trừng phạt Iran và các quốc gia ủng hộ nước này.

Mỹ và Israel bắt đầu tấn công Iran vào ngày 28/2, và Iran đáp trả bằng cách tấn công vào Israel và các quốc gia vùng Vịnh có căn cứ quân sự của Mỹ. Cuộc chiến Iran hiện đã bước sang tháng thứ 6.

Các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran và các cuộc tấn công của Israel vào Li-băng đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng và hàng triệu người phải di dời, trong khi 18 quân nhân Mỹ đã thiệt mạng trong cuộc xung đột.

Cuộc chiến cũng đã dẫn đến việc phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến đường mà trước khi xung đột xảy ra được sử dụng để vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu mỏ của thế giới.

Bình Giang
Theo Reuters
#Iran #Mỹ tấn công Iran #Eo biển Hormuz #Tình hình Iran

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