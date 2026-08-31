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Mưa lớn bao trùm miền Trung

Nguyễn Hoài

TPO - Ngày và đêm nay (31/8), mưa lớn tập trung từ Thanh Hoá đến Bắc Quảng Trị. Từ chiều tối nay đến ngày mai (1/9), mưa lớn tập trung từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng, nguy cơ xuất hiện ngập úng cục bộ.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ, miền Trung đón mưa lớn kéo dài.

Cụ thể ngày và đêm nay (31/8), khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị có mưa có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 130mm.

Từ chiều tối ngày 31/8 đến ngày 1/9, khu vực từ phía Nam Quảng Trị đến phía Bắc Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm/3h, có thể gây ngập úng cục bộ. Trong mưa dông cũng có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

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Miền Trung đón mưa lớn trong hôm nay

Tại miền Bắc, trái với nhận định ban đầu là 7 tỉnh/thành phố có thể đón mưa lớn, hôm nay khu vực này chỉ có mưa rải rác ở ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên và Ninh Bình. Các khu vực khác ít mưa, nắng gián đoạn, thời tiết đẹp.

Hà Nội hôm nay ngày nắng gián đoạn, ít mưa. Gió tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ, cao nhất 32-34 độ.

Tây Nguyên sáng nay ít mưa, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ ngày ít mưa, nắng gián đoạn, riêng chiều tối và đêm nay có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TPHCM ngày ít mưa, chiều tối và đêm nay có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 32-34 độ.

Dự báo lượng mưa trong chiều và đêm nay ở Tây Nguyên và Nam Bộ từ 15-30mm, có nơi mưa to trên 70mm. Những ngày tới, khu vực này tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và đêm, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Nguyễn Hoài
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