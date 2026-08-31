Nhiều nơi tại Nam Bộ mưa dông trong dịp lễ 2/9

TPO - Dịp lễ 2/9, TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ dự báo ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông. Một số điểm du lịch như Đà Lạt, Vũng Tàu, Phú Quốc cũng có khả năng mưa, người dân cần chủ động theo dõi thời tiết.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, thời tiết TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ trong những ngày tới tiếp tục duy trì hình thái nắng xen mưa dông. Người dân có kế hoạch vui chơi, du lịch dịp lễ 2/9 cần lưu ý mưa dông gia tăng vào chiều và tối.

Trong hai ngày 31/8 và 1/9, thời tiết Nam Bộ được dự báo tiếp tục có mây thay đổi, ngày nắng, chiều và tối có mưa rào, dông. Đến ngày 1/9, mưa có xu hướng giảm, nắng xuất hiện nhiều hơn khiến thời tiết oi bức. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C; thấp nhất 25-27 độ C.

Người dân TPHCM vui chơi tại Thảo Cầm Viên trong dịp lễ 2/9. Ảnh: Anh Nhàn

Ngày 2/9, mưa xuất hiện tại nhiều nơi vào chiều và tối, tập trung nhiều hơn ở các khu vực Lâm Đồng, Đồng Nai và An Giang. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, thấp nhất 24-27 độ C.

Trong hai ngày 31/8 và 1/9, TPHCM có nắng vào ban ngày, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34 độ C, riêng khu vực trung tâm có nơi trên 34 độ C. Xác suất mưa khoảng 65-70%.

Ngày 2/9, TPHCM có mưa nhiều nơi vào chiều và tối, trong đó khu vực ven biển có khả năng mưa nhiều hơn. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, thấp nhất 24-27 độ C, xác suất mưa khoảng 65%.

Tại một số điểm du lịch, nghỉ dưỡng được nhiều người lựa chọn trong dịp lễ, thời tiết cũng có khả năng xuất hiện mưa dông.

Đà Lạt duy trì nền nhiệt thấp, khoảng 18-24 độ C, với xác suất mưa khoảng 80% trong các ngày 31/8-2/9. Trong khi đó, Vũng Tàu, Côn Đảo, Mũi Né, Phú Quốc và các tỉnh, thành khu vực Tây Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa, xác suất phổ biến 50-75%.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân đặc biệt lưu ý thời điểm chiều và tối, khi mưa rào và dông có xu hướng gia tăng. Trong cơn dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, tiềm ẩn nguy hiểm đối với người tham gia các hoạt động ngoài trời.

Người dân có kế hoạch vui chơi, du lịch dịp lễ 2/9 nên chủ động theo dõi dự báo thời tiết trước khi xuất phát, chuẩn bị phương án di chuyển phù hợp và cân nhắc thay đổi lịch trình khi xuất hiện mưa dông.

Trên vùng biển phía Đông Nam Bộ, gió Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh. Cơ quan khí tượng cảnh báo tàu thuyền hoạt động trên biển cần đề phòng điều kiện thời tiết bất lợi, tàu thuyền nhỏ không nên ra khơi khi gió mạnh, biển động.