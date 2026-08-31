Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nhiều nơi tại Nam Bộ mưa dông trong dịp lễ 2/9

Anh Nhàn

TPO - Dịp lễ 2/9, TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ dự báo ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông. Một số điểm du lịch như Đà Lạt, Vũng Tàu, Phú Quốc cũng có khả năng mưa, người dân cần chủ động theo dõi thời tiết.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, thời tiết TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ trong những ngày tới tiếp tục duy trì hình thái nắng xen mưa dông. Người dân có kế hoạch vui chơi, du lịch dịp lễ 2/9 cần lưu ý mưa dông gia tăng vào chiều và tối.

Trong hai ngày 31/8 và 1/9, thời tiết Nam Bộ được dự báo tiếp tục có mây thay đổi, ngày nắng, chiều và tối có mưa rào, dông. Đến ngày 1/9, mưa có xu hướng giảm, nắng xuất hiện nhiều hơn khiến thời tiết oi bức. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C; thấp nhất 25-27 độ C.

2aoboqv7tird2i99cpc7rvfgbufpkj0ievaw1k5q.jpg
Người dân TPHCM vui chơi tại Thảo Cầm Viên trong dịp lễ 2/9. Ảnh: Anh Nhàn

Ngày 2/9, mưa xuất hiện tại nhiều nơi vào chiều và tối, tập trung nhiều hơn ở các khu vực Lâm Đồng, Đồng Nai và An Giang. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, thấp nhất 24-27 độ C.

Trong hai ngày 31/8 và 1/9, TPHCM có nắng vào ban ngày, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34 độ C, riêng khu vực trung tâm có nơi trên 34 độ C. Xác suất mưa khoảng 65-70%.

Ngày 2/9, TPHCM có mưa nhiều nơi vào chiều và tối, trong đó khu vực ven biển có khả năng mưa nhiều hơn. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, thấp nhất 24-27 độ C, xác suất mưa khoảng 65%.

Tại một số điểm du lịch, nghỉ dưỡng được nhiều người lựa chọn trong dịp lễ, thời tiết cũng có khả năng xuất hiện mưa dông.

Đà Lạt duy trì nền nhiệt thấp, khoảng 18-24 độ C, với xác suất mưa khoảng 80% trong các ngày 31/8-2/9. Trong khi đó, Vũng Tàu, Côn Đảo, Mũi Né, Phú Quốc và các tỉnh, thành khu vực Tây Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa, xác suất phổ biến 50-75%.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân đặc biệt lưu ý thời điểm chiều và tối, khi mưa rào và dông có xu hướng gia tăng. Trong cơn dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, tiềm ẩn nguy hiểm đối với người tham gia các hoạt động ngoài trời.

Người dân có kế hoạch vui chơi, du lịch dịp lễ 2/9 nên chủ động theo dõi dự báo thời tiết trước khi xuất phát, chuẩn bị phương án di chuyển phù hợp và cân nhắc thay đổi lịch trình khi xuất hiện mưa dông.

Trên vùng biển phía Đông Nam Bộ, gió Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh. Cơ quan khí tượng cảnh báo tàu thuyền hoạt động trên biển cần đề phòng điều kiện thời tiết bất lợi, tàu thuyền nhỏ không nên ra khơi khi gió mạnh, biển động.

Anh Nhàn
#Thời tiết Nam Bộ #Nắng xen mưa dông #Dịp lễ 2/9 #Dự báo thời tiết TPHCM #Khuyến cáo thời tiết

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe