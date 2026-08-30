Người dân TPHCM được đi tàu metro miễn phí ngày 2/9

TPO - Trong ngày 2/9, hành khách đi metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) sẽ được miễn 100% giá vé. Đơn vị vận hành đồng thời tăng chuyến, kéo dài thời gian phục vụ, đặc biệt tăng tần suất tàu trong khung giờ người dân đi xem pháo hoa.

Ngày 30/8, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TPHCM đã có thông báo phương án tổ chức chạy tàu và miễn phí vé metro số 1 nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9.

Theo đó, trong ngày 2/9, metro số 1 TPHCM dự kiến vận hành 264 lượt tàu, hoạt động từ 5h đến 23h nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân.

Đáng chú ý, từ 21h đến 22h30, thời gian giãn cách giữa các chuyến tàu được rút xuống còn 5 phút/chuyến để tăng năng lực vận chuyển, phục vụ người dân di chuyển đến các khu vực xem pháo hoa.

Người dân đi tàu metro ở TPHCM. Ảnh: Phạm Nguyễn

Ba cách đi metro miễn phí

Cũng trong ngày 2/9, toàn bộ hành khách sử dụng metro số 1 sẽ được miễn 100% giá vé. Hành khách có thể lựa chọn một trong ba hình thức để qua cổng soát vé.

Cụ thể, hành khách có thể sử dụng thẻ căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip để quét trực tiếp tại cổng.

Cách thứ hai là sử dụng mã QR HCMC Metro trên ứng dụng HCMC Metro HURC. Hành khách tải ứng dụng, chọn chức năng "QR HCMC METRO" để tạo mã và quét tại cổng soát vé.

Ngoài ra, hành khách có thể nhận vé giấy miễn phí có mã QR tại các máy Kiosk tự động trong nhà ga, sau đó sử dụng mã này để qua cổng.

Đơn vị vận hành lưu ý trong thời gian chương trình miễn phí vé, hành khách chỉ sử dụng một trong ba hình thức trên để đi tàu. Nếu hành khách vẫn thực hiện mua vé và thanh toán, hệ thống sẽ ghi nhận giao dịch và không hoàn trả số tiền đã thanh toán.

Chức năng "QR HCMC METRO" trên ứng dụng HCMC Metro HURC sẽ được cập nhật từ ngày 2/9/2026 và chỉ có hiệu lực trong ngày này.

Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 cũng khuyến cáo hành khách chủ động sắp xếp thời gian, tuân thủ hướng dẫn tại nhà ga và phối hợp với nhân viên trong quá trình sử dụng dịch vụ.