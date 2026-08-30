Nhiều chương trình vui chơi dịp Quốc khánh 2/9

TPO - Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 năm nay, người dân và du khách tại TPHCM có thể lựa chọn nhiều hoạt động từ xem pháo hoa, tham quan di tích lịch sử đến trải nghiệm văn hóa, ẩm thực.

Thưởng thức những màn pháo hoa rợp trời

Một trong những hoạt động được chờ đợi nhất dịp lễ là màn bắn pháo hoa tối 2/9. TPHCM tổ chức bắn pháo hoa tại 7 điểm, gồm 3 điểm tầm cao kết hợp tầm thấp và 4 điểm tầm thấp.

Các điểm bắn pháo hoa sẽ đồng loạt khai hỏa từ 21h đến 21h15 ngày 2/9. Ba điểm bắn tầm cao gồm khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), khu vực Trung tâm Thành phố mới Bình Dương (phường Bình Dương) và khu vực Quảng trường Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu).

Bốn điểm bắn tầm thấp gồm Công viên Quảng trường Bà Rịa (phường Bà Rịa), Công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới), tòa tháp SAIGON MARINA IFC (phường Sài Gòn) và khu biệt thự Kim Long tại cầu Rạch Đỉa (xã Nhà Bè).

Người dân TPHCM xem pháo hoa trong dịp lễ. Ảnh: Duy Anh

Ngoài pháo hoa, thành phố cũng tổ chức chương trình nghệ thuật kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh, cùng nhiều hoạt động triển lãm cấp thành phố.

Tham quan Dinh Độc Lập, bảo tàng

Những người muốn tìm hiểu lịch sử có thể lựa chọn Dinh Độc Lập, một trong những điểm đến quen thuộc của du khách khi đến TPHCM.

Đặc biệt, trong các ngày 19-21/8, khách mua vé tham quan Dinh Độc Lập theo quy định được tham gia miễn phí chương trình trải nghiệm thực tế ảo 360 độ (VR) “Trở về thời khắc thiêng liêng”.

Thông qua công nghệ VR, người tham gia có thể tái hiện không gian Quảng trường Ba Đình và chứng kiến thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập. Hình thức trải nghiệm này giúp những câu chuyện lịch sử trở nên trực quan, sinh động hơn, đặc biệt với du khách trẻ.

Bên cạnh đó, các điểm đến gắn với lịch sử như Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Tôn Đức Thắng,… là lựa chọn phù hợp cho du khách muốn tìm hiểu về lịch sử và văn hóa thành phố. Với gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi, có thể sắp xếp tham quan vào ban ngày, dành buổi tối cho các hoạt động vui chơi, giải trí ngoài trời.

Nghe cồng chiêng, thưởng thức ẩm thực K'Ho tại Củ Chi

Địa đạo Củ Chi là điểm đến hút khách dịp lễ 2/9 với nhiều hoạt động như vui chơi trên mặt nước, đánh trận giả bằng súng bắn đạn sơn, bắn súng thể thao quốc phòng. Du khách cũng có thể thưởng thức ẩm thực, cắm trại, tiệc BBQ hoặc nghỉ dưỡng tại hệ thống homestay.

Trong kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay, Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi tổ chức chương trình giao lưu văn hóa - ẩm thực với đồng bào K'Ho đến từ Langbiang, tỉnh Lâm Đồng.

Không gian văn hóa được tái hiện với tiếng tù và, cồng chiêng, các điệu múa dân gian, đàn T’rưng cùng những nghi thức truyền thống gắn với đời sống cộng đồng của người K'Ho.

Du khách không chỉ xem biểu diễn mà còn có thể trực tiếp tham gia vòng xoang, tìm hiểu các loại nhạc cụ dân tộc và thưởng thức những món ăn mang nét đặc trưng của đồng bào K'Ho.

Chương trình diễn ra từ 8h đến 16h30, trong thời gian từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9.

Mặc áo cờ đỏ sao vàng, nhận vé 0 đồng tại Suối Tiên

Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên cũng có chương trình dành cho du khách trong ngày Quốc khánh.

Theo đó, 2.000 du khách đến sớm nhất trong ngày 2/9 và mặc áo đỏ sao vàng sẽ được nhận vé vào cổng miễn phí.

Bên cạnh ưu đãi này, Suối Tiên tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí trong dịp lễ như các chương trình nghệ thuật, diễu hành xe tăng, sân khấu hóa truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh. Du khách cũng có thể trải nghiệm đường đua xe Go-Kart, xe tăng cùng nhiều hoạt động giải trí khác tại đây.

Ngắm nhìn thành phố bằng xe buýt 2 tầng

Du khách có thể ngắm TPHCM từ xe buýt 2 tầng tuyến DL06, kết nối bến xe buýt Sài Gòn với Bình Trưng, đi qua nhiều điểm trung tâm và khu đô thị mới. Tuyến dài khoảng 27km, thời gian di chuyển khoảng 110 phút, hoạt động từ 8h-19h hàng ngày.

Du khách ngắm nhìn TPHCM trên xe buýt 2 tầng. Ảnh: Phạm Nguyễn

Ngoài DL06, du khách có thể chọn các tuyến xe buýt du lịch thoáng nóc, đi qua nhiều điểm như Dinh Độc Lập, Bưu điện Trung tâm, phố đi bộ Nguyễn Huệ, Bến Bạch Đằng.

Dịp lễ, hành trình có thể thay đổi do điều chỉnh giao thông, vì vậy du khách nên kiểm tra lịch chạy trước khi mua vé.