Cà Mau lần đầu tổ chức Lễ hội Khinh khí cầu, hàng chục quả cầu rực rỡ trên bầu trời

TPO - Lễ hội Khinh khí cầu tỉnh Cà Mau lần thứ I năm 2026 quy tụ 34 khinh khí cầu và khí cầu trang trí, mang đến một điểm nhấn mới trong chuỗi hoạt động chào mừng Quốc khánh 2/9.
Cũng trong các ngày này, du khách có thể tham quan, chụp ảnh bên trong một khinh khí cầu khổng lồ cấp 7 tại Quảng trường Hùng Vương, vào buổi sáng từ 6h đến 9h và chiều từ 15h đến 17h.
Bạn Nguyễn Trung Hiếu, phi công điều khiển khinh khí cầu cho biết, môn khinh khí cầu muốn chơi được phải có đam mê theo đuổi và phải trải qua khoá đào tạo mới được cấp bằng bay chở khách. Trong đó, yếu tố thời tiết có vai trò rất quan trọng đối với hoạt động khinh khí cầu.
Các phi công và kỹ thuật viên sử dụng gas đốt tạo khí nóng bốc lên khinh khí cầu chuẩn bị phục vụ nhu cầu tham quan, trải nghiệm của người dân và du khách.