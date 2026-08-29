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Cà Mau lần đầu tổ chức Lễ hội Khinh khí cầu, hàng chục quả cầu rực rỡ trên bầu trời

Tân Lộc

TPO - Lễ hội Khinh khí cầu tỉnh Cà Mau lần thứ I năm 2026 quy tụ 34 khinh khí cầu và khí cầu trang trí, mang đến một điểm nhấn mới trong chuỗi hoạt động chào mừng Quốc khánh 2/9.

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Tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau﻿), từ ngày 29 - 31/8, các hoạt động bay khinh khí cầu được tổ chức vào buổi sáng từ 6h đến 9h và buổi chiều từ 16h30.
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Sự kiện có 34 khinh khí cầu﻿ và khí cầu trang trí tham gia, mở đầu chuỗi hoạt động kéo dài đến ngày 2/9.
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Ba khinh khí cầu cấp 7-8 sẽ bay treo cố định ở độ cao 40-50 m, thời gian 90-120 phút mỗi buổi.
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Ngoài ra, 16 khinh khí cầu cấp 1 sẽ bay lơ lửng tại chỗ ở độ cao 20-30 m, mỗi lượt kéo dài 45-60 phút.
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Cũng trong các ngày này, du khách có thể tham quan, chụp ảnh bên trong một khinh khí cầu khổng lồ cấp 7 tại Quảng trường Hùng Vương, vào buổi sáng từ 6h đến 9h và chiều từ 15h đến 17h.
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Bạn Nguyễn Trung Hiếu, phi công điều khiển khinh khí cầu cho biết, môn khinh khí cầu muốn chơi được phải có đam mê theo đuổi và phải trải qua khoá đào tạo mới được cấp bằng bay chở khách. Trong đó, yếu tố thời tiết có vai trò rất quan trọng đối với hoạt động khinh khí cầu.
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Các khinh khí cầu được trang trí tên một xã, phường của tỉnh Cà Mau.
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Các phi công và kỹ thuật viên sử dụng gas đốt tạo khí nóng bốc lên khinh khí cầu chuẩn bị phục vụ nhu cầu tham quan, trải nghiệm của người dân và du khách.
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Lễ hội Khinh khí cầu Cà Mau lần thứ I được kỳ vọng tạo điểm nhấn mới cho chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch dịp Quốc khánh﻿, đồng thời mang đến cho người dân và du khách cơ hội trải nghiệm, ngắm cảnh Cà Mau từ trên cao.
Tân Lộc
#Khinh khí cầu #Lễ hội Cà Mau #Du lịch #Quốc khánh #Trải nghiệm #Văn hóa

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