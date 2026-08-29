Cà Mau lần đầu tổ chức Lễ hội Khinh khí cầu, hàng chục quả cầu rực rỡ trên bầu trời

TPO - Lễ hội Khinh khí cầu tỉnh Cà Mau lần thứ I năm 2026 quy tụ 34 khinh khí cầu và khí cầu trang trí, mang đến một điểm nhấn mới trong chuỗi hoạt động chào mừng Quốc khánh 2/9.