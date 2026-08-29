Rực rỡ ngày hội di sản và khinh khí cầu lần đầu tiên tại địa đầu cực Nam Tổ quốc

Ngày hội Văn hóa di sản và Lễ hội Khinh khí cầu lần thứ I diễn ra từ ngày 27/8 đến ngày 2/9/2026, với chuỗi hoạt động phong phú về văn hóa, nghệ thuật, du lịch, thương mại và xúc tiến đầu tư. Điểm nhấn là Không gian Văn hóa di sản, nơi hội tụ nhiều loại hình văn hóa truyền thống tiêu biểu của các vùng, miền như: Đờn ca tài tử Nam bộ, Múa rối nước, Ca trù, Hát Then, Bài Chòi, Dân ca Quan họ...

Cùng với đó, tỉnh cũng tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư; Hội chợ thương mại, ẩm thực và OCOP; các hoạt động liên kết, khảo sát và trải nghiệm điểm đến; triển lãm mỹ thuật, các chương trình nghệ thuật; Không gian giới thiệu Nghề làm Muối ở Bạc Liêu; Lễ hội Khinh khí cầu, đêm hoa đăng Khinh khí cầu, bắn pháo hoa nghệ thuật và đặc biệt là Lễ thượng cờ, chào cờ hướng về Quốc khánh 2/9 tại Cột cờ Hà Nội - Mũi Cà Mau với quốc kỳ hơn 2.000m².

Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu khai mạc.

Mỗi hoạt động có một sắc thái riêng, nhưng cùng hướng đến một mục tiêu: tạo nên một không gian văn hóa - du lịch giàu bản sắc, mở rộng trải nghiệm cho du khách và tăng cường kết nối giữa các địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng.

Phát biểu khai mạc, ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho rằng, Cà Mau là vùng đất ở địa đầu cực Nam Tổ quốc, nơi hội tụ những giá trị đặc sắc của thiên nhiên, văn hóa và con người. Qua nhiều thế hệ, những giá trị ấy đã được gìn giữ, trao truyền và bồi đắp, tạo nên bản sắc riêng của vùng đất Cà Mau.

Theo ông Ngời, ngày hội được tổ chức để tôn vinh những giá trị văn hóa, di sản; tạo cơ hội để nhân dân và du khách cùng trải nghiệm, cùng cảm nhận vẻ đẹp của vùng đất và con người Cà Mau. Tỉnh Cà Mau mong muốn từ những giá trị vốn có, sẽ tạo ra những giá trị mới. Đó là đưa di sản ra khỏi không gian bảo tồn để đi vào đời sống; đưa văn hóa trở thành một phần hấp dẫn của sản phẩm du lịch, để mỗi giá trị văn hóa không chỉ được gìn giữ mà còn có thể tạo sinh kế, tạo việc làm, tạo thu nhập cho cộng đồng.

Hàng chục quả khinh khí cầu nhiều màu sắc được đưa lên bầu trời, tạo nên không gian sinh động, thu hút sự quan tâm của người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, tỉnh Cà Mau xác định du lịch, văn hóa và các ngành kinh tế dịch vụ là những lĩnh vực có nhiều tiềm năng để tạo thêm động lực tăng trưởng. Vì vậy, Cà Mau sẽ tiếp tục đổi mới cách làm du lịch; chú trọng xây dựng sản phẩm có bản sắc, nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh quảng bá và chuyển đổi số; tăng cường liên kết với các địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng.

Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh mong muốn người dân phải là chủ thể của các hoạt động văn hóa và là người được hưởng lợi từ sự phát triển du lịch. Doanh nghiệp phải tìm thấy cơ hội kinh doanh; du khách phải có những trải nghiệm đáng nhớ; còn những giá trị văn hóa phải được gìn giữ và phát huy bền vững.

“Tỉnh Cà Mau mong muốn Ngày hội Văn hóa di sản và Lễ hội Khinh khí cầu sẽ trở thành một điểm hẹn văn hóa - du lịch được tổ chức thường niên, từng bước xây dựng thương hiệu riêng, góp phần quảng bá hình ảnh Cà Mau - vùng đất địa đầu cực Nam của Tổ quốc, giàu bản sắc, thân thiện, nghĩa tình và đang vươn lên mạnh mẽ”, ông Ngời nhấn mạnh.

Trong chương trình khai mạc lễ khai mạc ngày hội, nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc đến từ khắp mọi miền Tổ quốc đã được biểu diễn, là câu chuyện kể từ quá khứ đến hiện tại và hướng đến tương lai, để cùng gìn giữ, bảo vệ và tôn vinh những giá trị văn hóa di sản của dân tộc. Kết thúc chương trình là đêm hoa đăng khinh khí cầu vô cùng đặc sắc.