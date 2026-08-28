Điều khác biệt của tàu du lịch Phong Nha - Cố đô Huế

TPO - Không chỉ vận chuyển khách giữa Phong Nha và TP. Huế, đoàn tàu Hành trình di sản thế giới được thiết kế như một sản phẩm du lịch với không gian văn hóa, ẩm thực và giải trí ngay trên tàu.

Trưa 28/8, tại ga Huế, UBND TP. Huế và Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam (VNR) tổ chức đón đoàn tàu du lịch Phong Nha - Cố đô Huế: Hành trình di sản thế giới trong chuyến khai thác đầu tiên xuất phát từ ga Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

Huế đón đoàn tàu du lịch Phong Nha - Cố đô Huế trong ngày khai thác đầu tiên.

Tuyến tàu dài khoảng 190 km, kết nối TP. Huế với khu vực di sản thiên nhiên Phong Nha, đi qua nhiều điểm đến nổi tiếng như Quần thể di tích Cố đô Huế, Thành cổ Quảng Trị, Địa đạo Vịnh Mốc, đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải và Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Điểm khác biệt của đoàn tàu là biến hành trình di chuyển thành trải nghiệm du lịch. Tàu gồm 8 toa, trong đó có 5 toa ghế xoay chiều để hành khách thuận tiện ngắm cảnh. Toa VIP chỉ có 24 chỗ ngồi, phục vụ đồ ăn nhẹ và đồ uống miễn phí.

Lãnh đạo UBND TP. Huế đón và chụp ảnh lưu niệm với hành khách đi tàu khi xuống ga Huế.

Đáng chú ý, tàu bố trí toa cộng đồng dành cho các chương trình biểu diễn dân ca, giới thiệu ẩm thực và sản phẩm OCOP địa phương. Ngành đường sắt cũng lần đầu đưa vào khai thác toa giải trí đa năng với các dịch vụ xem phim, ghế massage, thuê áo dài chụp ảnh và nhiều trải nghiệm khác.

Theo ông Nguyễn Chính Nam - Phó Tổng Giám đốc VNR, đoàn tàu được định hướng trở thành “điểm check-in di động”, nơi hành trình đi tàu cũng là một phần của chuyến du lịch.

Hành khách đi tàu thưởng thức các tiết mục biểu diễn nghệ thuật.

Đôi tàu HQ1/HQ2 chạy hằng ngày giữa ga Huế và ga Thọ Lộc (Quảng Trị). Dịp khai trương, tất cả hạng vé được giảm 50% cho đến ngày 5/9. Hành khách đi tàu còn được hưởng nhiều ưu đãi tại các điểm tham quan, cơ sở lưu trú và dịch vụ du lịch ở TP. Huế và Quảng Trị.