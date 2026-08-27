Kinh hoàng gió giật máy bay khi hạ cánh, 3 chiếc bị 'vò' như đồ chơi

TPO - Mới đây, 4 máy bay hạng nhẹ bị gió mạnh quật tung và lật nhào như "đồ chơi" tại sân bay Forlì, miền Bắc nước Ý, khi một cơn bão dữ dội với sức gió lên tới khoảng 120km/giờ càn quét khu vực.

Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy những cơn gió giật mạnh liên tục đẩy các máy bay trên đường băng. Một máy bay bị thổi chệch hướng khi đang hạ cánh, trong khi ba máy bay khác đang đỗ cũng bị gió quật mạnh và lật úp.

Cơn bão ảnh hưởng nghiêm trọng đến thành phố Forlì, thuộc vùng Emilia-Romagna. Thời tiết cực đoan buộc sân bay Forlì phải tạm thời đóng cửa khoảng một giờ để đảm bảo an toàn.

Kinh hoàng hình ảnh một máy bay bị thổi chệch hướng khi đang hạ cánh, trong khi ba máy bay khác đang đỗ cũng bị gió quật mạnh và lật úp. Nguồn: X Lazza Ramo.

Theo các báo cáo, một phần tường nhà chứa máy bay bị gió xé rách, trong khi mái khu vực nhà ga đến cũng bị hư hỏng.

Sau khi gió suy yếu, lực lượng cứu hỏa cùng các đội ứng phó khẩn cấp của sân bay tiến hành kiểm tra hiện trường, đánh giá mức độ thiệt hại và rà soát các nguy cơ như rò rỉ nhiên liệu. Những máy bay còn lại cũng được cố định nhằm tránh tiếp tục bị gió làm dịch chuyển.

Không chỉ Forlì, nhiều khu vực khác ở miền Bắc nước Ý cũng hứng chịu thời tiết khắc nghiệt, trong đó có Liguria, Lombardy, Tuscany và khu vực dãy Alps.

Cơn bão mang theo gió mạnh, sét, mưa lớn và gây lũ lụt tại nhiều địa phương. Lũ quét, sạt lở đất, cây cối đổ và mất điện được ghi nhận ở nhiều nơi.

Cơn bão gây mưa lớn, lũ lụt. Ảnh: Chụp màn hình.

Ngày 21/8, chính quyền ban hành cảnh báo giông bão mức đỏ tại Liguria, Ý. Cơ quan Khí tượng quốc gia thuộc không quân Ý khuyến cáo người dân chủ động chuẩn bị trước diễn biến thời tiết nguy hiểm.

Tại Chiavari, một thị trấn thuộc Liguria, nước lũ tràn ngập các tuyến đường, cuốn nhiều ô tô trôi dọc phố.

Lũ quét đã ảnh hưởng đến nhiều khu vực rộng lớn ở miền Bắc nước Ý. Ảnh: EPA.

Cùng ngày, khoảng 250 người được sơ tán khỏi một khu cắm trại ven sông ở Bergamo sau khi đất đá và bùn đất dịch chuyển gần khu vực dòng sông, làm gia tăng nguy cơ mất an toàn.

Đợt thời tiết cực đoan này nằm trong chuỗi các trận bão mạnh đang ảnh hưởng đến nhiều khu vực châu Âu. Ba Lan cùng các điểm du lịch nổi tiếng của Tây Ban Nha như Mallorca và Valencia cũng ghi nhận mưa lớn và gió mạnh, gây gián đoạn và thiệt hại tại nhiều địa phương.