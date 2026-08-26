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Hàng không - Du lịch

Canada:

Airbus 350 va vào nhân viên sân bay, nạn nhân nguy kịch

Hồng Nhung

TPO - Một nhân viên sân bay Montreal bị thương nghiêm trọng sau khi bị chiếc Airbus 350-900 của Hãng hàng không French bee va chạm trong quá trình đẩy lùi máy bay. Vụ việc xảy ra tối 24/8 (giờ địa phương) tại sân bay quốc tế Montréal-Pierre Elliott Trudeau (YUL), Canada.

Theo thông tin ban đầu, tai nạn xảy ra vào khoảng 19h30 ngày 24/8 (giờ địa phương) khi French bee chuẩn bị đưa chiếc Airbus 350-900 mang số đăng ký F-HREY ra khỏi vị trí đỗ để thực hiện chuyến bay từ Montreal đến sân bay Paris Orly (ORY).

Ngay sau sự cố, nhà chức trách sân bay kích hoạt các quy trình ứng phó khẩn cấp. Nhân viên bị thương được đưa tới bệnh viện. Một số báo cáo cho biết tình trạng của nạn nhân đang ở mức nguy kịch.

Nạn nhân được xác định là nhân viên mặt đất, có nhiệm vụ hướng dẫn máy bay trong quá trình hoạt động trên sân đỗ.

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Chiếc Airbus 350-900 của Hãng hàng không French bee. Ảnh: Aviation A2Z.

Nguyên nhân chính xác của vụ việc chưa được công bố. Một số nguồn tin cho rằng nhân viên này có thể đã bị trượt chân và ngã vào đường di chuyển của máy bay khi quá trình đẩy lùi đang diễn ra.

Chiếc Airbus 350 sau đó va vào nhân viên bằng bộ càng đáp. Cơ quan điều tra sẽ phải xác định chính xác chuỗi sự kiện dẫn đến tai nạn.

Chiếc máy bay Airbus 350-900 được French bee đưa vào khai thác từ tháng 6/2019, với sức chứa 411 hành khách, gồm 35 ghế hạng phổ thông cao cấp và 376 ghế phổ thông.

Vụ tai nạn cũng khiến kế hoạch khai thác chuyến bay Montreal - Paris của French bee bị gián đoạn.

Chiếc Airbus 350-900 dự kiến thực hiện chuyến bay từ Montreal đến Paris sau khi phải lưu lại Montreal vào cuối tuần trước do gặp sự cố kỹ thuật.

Theo kế hoạch, máy bay sẽ khởi hành vào khoảng 18h ngày 24/8. Tuy nhiên, quá trình đẩy lùi máy bay bị trì hoãn và chỉ được thực hiện vào cuối buổi tối, khi vụ tai nạn xảy ra.

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Tính đến ngày 25/8, TBS chưa công bố kế hoạch cử đội điều tra tới sân bay. Ảnh: Aviation A2Z

Sau vụ tai nạn, chiếc Airbus 350 vẫn ở lại sân bay Montreal-Trudeau. Hãng hàng không French bee sau đó sử dụng một chiếc Airbus 350 khác để thực hiện chuyến bay thường lệ tới Paris Orly sau nửa đêm.

Hoạt động chung tại sân bay không bị đình trệ. Aeroports de Montreal - tổ chức phi lợi nhuận tư nhân chịu trách nhiệm quản lý, điều hành và phát triển các sân bay chính tại khu vực đại đô thị Montreal cho biết các biện pháp khẩn cấp được triển khai vào khoảng 19h30 (giờ địa phương) và khuyến cáo hành khách liên hệ trực tiếp với hãng hàng không để cập nhật tình trạng chuyến bay.

Ủy ban An toàn giao thông Canada (TSB) đã được thông báo về vụ việc. Tuy nhiên, tính đến ngày 25/8, cơ quan này chưa công bố kế hoạch cử đội điều tra tới sân bay.

Cơ quan quản lý an toàn lao động của tỉnh Quebec cũng dự kiến xem xét vụ tai nạn do sự cố liên quan trực tiếp đến một nhân viên sân bay.

French bee được Groupe Dubreuil thành lập năm 2016, hoạt động theo mô hình hãng hàng không giá rẻ chuyên khai thác các đường bay đường dài. Hãng ban đầu mang tên French Blue, trước khi đổi sang thương hiệu French bee vào năm 2018 sau tranh chấp với hãng hàng không Mỹ JetBlue về việc sử dụng từ “Blue” trong tên thương hiệu.

Hiện cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành nhằm xác định nguyên nhân và trách nhiệm liên quan đến vụ tai nạn.

Hồng Nhung
Aviation A2Z
#Airbus A350 #French bee #tai nạn sân bay #nhân viên mặt đất bị thương

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