Sức sống thương mại của Đảo Ngọc

Tại Đà Nẵng, quỹ đất ven biển sở hữu lâu dài ngày càng hữu hạn, trong khi những vị trí hội tụ đồng thời biển, núi, suối, vịnh càng khó tìm. Đảo Ngọc tại Vinhomes Hải Vân Bay nổi bật với thế đất “tựa sơn hướng hải”, không gian riêng tư và hệ sinh thái nghỉ dưỡng, vui chơi quy mô lớn, mở ra dòng tài sản hướng tới giá trị sử dụng lâu dài và khả năng trở thành gia sản truyền đời.

Quỹ đất ven biển không thể tái lập và giá trị sở hữu truyền đời

Trong bất động sản cao cấp, kiến trúc có thể thay đổi, tiện ích có thể được bổ sung và dịch vụ có thể ngày càng hoàn thiện. Nhưng đường bờ biển tự nhiên, thế đất và vị trí giữa núi, vịnh và biển là những lợi thế không thể tái tạo.

Đó là nền tảng tạo nên sức hút của Đảo Ngọc trong quần thể Vinhomes Hải Vân Bay quy mô 512,2 ha, sở hữu hơn 9 km đường bờ biển và bốn lớp cảnh quan vịnh, biển, núi, suối. Với diện tích 138,8 ha, Đảo Ngọc được định vị là tâm điểm du lịch, vui chơi, giải trí và lễ hội của toàn đại đô thị.

Đảo Ngọc sở hữu thế đất “tựa sơn hướng hải” ôm trọn dải bờ biển vịnh, mở ra những tầm nhìn đắt giá không thể nhân bản.

Lấy cảm hứng từ “bờ biển quý tộc” Costa Smeralda của Italy, Đảo Ngọc mang sắc màu kiến trúc Địa Trung Hải rực rỡ với các tuyến phố ven biển, quảng trường và không gian lễ hội khoáng đạt. Cao độ các căn biệt thự, liền kề dao động linh hoạt từ 5,55 m đến 49,35 m so với mực nước biển, tạo nên những lớp cảnh quan giật cấp mềm mại và trường nhìn hướng vịnh đa dạng trong cùng một phân khu.

Trên nền địa thế ấy, quyền sở hữu lâu dài trở thành một trong những yếu tố tạo nên giá trị khác biệt của quỹ dinh cơ. Với nhóm khách hàng thượng lưu, một bất động sản ven vịnh không chỉ được nhìn nhận ở công năng an cư hay nghỉ dưỡng, mà còn ở khả năng nắm giữ dài hạn và trao truyền qua nhiều thế hệ, tiếp nối câu chuyện thịnh vượng của gia đình.

Trong cấu trúc phát triển tổng thể của Vinhomes Hải Vân Bay, Đảo Ngọc không đứng biệt lập mà giữ vai trò "trái tim trải nghiệm" được bổ trợ chặt chẽ bởi ba miền sống còn lại: Bạch Vân - trung tâm an cư thường nhật, Vịnh Mây - chốn nghỉ dưỡng sườn đồi và Tinh Vân - không gian riêng tư mang cảm hứng Nhật Bản. Sự cộng hưởng giữa các phân khu tạo nên một hệ sinh thái đa lớp, giúp chủ nhân có không gian riêng tư bên biển, đồng thời tiếp cận hệ tiện ích, dịch vụ và trải nghiệm của toàn đô thị.

Sức sống điểm đến all-in-one bồi đắp giá trị sử dụng và tích sản dài hạn

Giá trị trường tồn của một gia sản còn đến từ sức sống thực tế của điểm đến. Tại Đảo Ngọc, chu trình trải nghiệm 24/7 được kích hoạt mạnh mẽ bởi chuỗi công trình biểu tượng có quy mô dẫn dắt thị trường.

Tâm điểm là VinWonders và Công viên Rừng Hải Vân quy mô 225 ha, với chuỗi trải nghiệm từ vui chơi, khám phá đến thể thao ngoài trời. Các điểm nhấn như đường trượt SuperFlume, zipline xuyên rừng dài 1.800 m, cung trekking 15 km hay Kids World mở rộng lựa chọn trải nghiệm cho nhiều nhóm khách hàng, đặc biệt là các gia đình đa thế hệ.

Mảnh ghép nghỉ dưỡng càng thêm trọn vẹn với sự hiện diện của khách sạn 6 sao Vinpearl LegendLux cho giới tinh hoa, mở ra không gian thư thái khi liền kề sắc hoa bốn mùa của Công viên Bách thảo 8 ha và nhịp sống lễ hội sôi động suốt ngày đêm trên đại lộ ven biển Emerald Boulevard.

Hệ sinh thái all-in-one tạo nên một kịch bản nghỉ dưỡng trọn vẹn cho gia đình đa thế hệ: trẻ nhỏ có không gian vui chơi khám phá, người trẻ có thể thao biển và lễ hội đêm, cha mẹ có ẩm thực và nghỉ dưỡng cao cấp, người lớn tuổi có khoảng lặng thiền định bên công viên cây xanh.

Khi một tài sản có thể đáp ứng nhiều nhu cầu, nhiều độ tuổi và nhiều thời điểm trong năm, giá trị sử dụng không còn phụ thuộc hoàn toàn vào mùa du lịch. Đây chính là nền tảng quan trọng để hình thành giá trị tích sản dài hạn.

Sức sống thương mại của Đảo Ngọc được bảo chứng bởi hệ sinh thái giải trí khổng lồ liền kề gồm VinWonders, khách sạn 6 sao Vinpearl LegendLux, Công viên Bách thảo…

Vị thế của Đảo Ngọc càng được củng cố khi tọa lạc tại giao điểm chiến lược: chỉ 10-15 phút tới trung tâm Đà Nẵng, 20 phút tới sân bay quốc tế và 45-50 phút kết nối hai di sản thế giới Huế, Hội An. Nằm trên hành lang đón đầu ga đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, cùng mạng lưới 16 trục MRT/LRT và Cảng quốc tế Liên Chiểu, Đảo Ngọc chuyển hóa trọn vẹn dòng khách liên vùng thành giá trị thực tế cho chủ sở hữu.

Với Đảo Ngọc, ba lớp giá trị bổ trợ cho nhau. Quyền sở hữu lâu dài tạo nền tảng pháp lý an toàn truyền đời; địa thế vịnh biển không thể tái tạo; và hệ sinh thái trải nghiệm đỉnh cao bồi đắp sức sống điểm đến 365 ngày/năm. Đó cũng là lý do nơi đây ngày càng được nhìn nhận như một dạng tài sản có khả năng lưu giữ giá trị và tiếp nối sự thịnh vượng của gia đình qua nhiều thế hệ.