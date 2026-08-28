Canada: Hai nhân viên sân bay bị bắt nghi liên quan ma túy

TPO - Hai nhân viên của Hãng hàng không Air Canada bị cáo buộc lợi dụng quyền, tiếp cận các khu vực an ninh tại sân bay Montreal để hỗ trợ vận chuyển hành lý chứa chất ma túy cocain và cần sa.

Theo Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP), hai nhân viên của Air Canada đã bị bắt giữ liên quan đến một cuộc điều tra về đường dây buôn bán ma túy được cho là hoạt động thông qua sân bay quốc tế Pierre Elliott Trudeau-Montreal.

RCMP thông tin, vụ án liên quan đến việc đưa chất ma túy cocain từ Punta Cana, Cộng hòa Dominica vào Canada và vận chuyển cần sa theo chiều ngược lại.

Hai nhân viên của Air Canada đã bị bắt giữ liên quan đến một cuộc điều tra về đường dây buôn bán ma túy. Ảnh: Aviation A2Z.

Hai nghi phạm đều làm việc trong bộ phận khai thác mặt đất của Air Canada. Các điều tra viên cáo buộc họ đã lợi dụng quyền tiếp cận những khu vực hạn chế tại sân bay để hỗ trợ di chuyển hành lý liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy.

Nghi tráo thẻ hành lý để vận chuyển ma tuý

Cuộc điều tra do đơn vị điều tra sân bay và điều tra Liên bang thuộc RCMP tiến hành. Sáng 26/8 (giờ địa phương), lực lượng chức năng thực hiện lệnh khám xét tại hai nơi ở và một phương tiện ở khu vực Greater Montreal.

Với sự phối hợp của Air Canada, cảnh sát cũng khám xét nơi làm việc của hai nhân viên tại cơ sở của hãng ở Dorval.

Theo các nhà điều tra, hai nghi phạm bị cáo buộc tham gia một âm mưu đưa và di chuyển hành lý qua các khu vực an ninh của sân bay. Nhờ đặc thù công việc, họ có khả năng tiếp cận hệ thống xử lý hành lý và những khu vực mà hành khách thông thường không được phép vào.

RCMP cho rằng, các nghi phạm có thể đã lợi dụng quyền tiếp cận này để đưa ma túy vào một số kiện hành lý và vận chuyển chúng qua hệ thống sân bay.

Một trong những thủ đoạn bị cáo buộc là tráo đổi thẻ hành lý trên vali hoặc các kiện hàng khác, sau đó chuyển chúng đến những điểm đến đã được định trước.

Cơ quan chức năng nghi ngờ phương thức này được sử dụng để đưa hành lý chứa ma túy qua hệ thống vận chuyển của sân bay mà không bị phát hiện.

Hiện chưa thể xác định hai nhân viên đã tham gia hoạt động bị cáo buộc trong bao lâu. Ảnh: Aviation A2Z.

Hạ sĩ RCMP Marie-Pierre Guertin cho biết, hiện chưa thể xác định hai nhân viên đã tham gia hoạt động bị cáo buộc trong bao lâu. Nhà chức trách cũng chưa xác định được có bao nhiêu quốc gia liên quan hoặc tổng giá trị số hàng hóa bất hợp pháp.

Vụ bắt giữ diễn ra sau một chiến dịch của Cơ quan dịch vụ biên giới Canada hồi tháng 5. Trong chiến dịch này, lực lượng chức năng đã phát hiện 62,5 kg cocain được giấu trong những chiếc ba lô trên một chuyến bay từ Punta Cana đến Canada.

Quá trình điều tra sau đó cũng dẫn đến việc thu giữ thêm 56 kg cần sa.

RCMP đang sử dụng những vụ thu giữ này làm bằng chứng để xác định quy mô thực sự của đường dây. Tuy nhiên, cơ quan này chưa cho biết hoạt động bị nghi ngờ đã diễn ra trong bao lâu và liệu có thêm người nào tham gia ngoài hai nhân viên Air Canada hay không.

Air Canada đình chỉ hai nhân viên

Air Canada xác nhận đã được thông báo về cuộc điều tra và việc hai nhân viên của hãng bị bắt.

Hãng cho biết hai người đã bị đình chỉ công tác trong thời gian điều tra và Air Canada đang hợp tác đầy đủ với RCMP.

Do vụ việc vẫn đang được xử lý, Air Canada từ chối cung cấp thêm thông tin, đồng thời viện dẫn nghĩa vụ bảo vệ quyền riêng tư của nhân viên.

Aeroports de Montreal (ADM) - đơn vị vận hành sân bay quốc tế Montreal-Trudeau, cũng xác nhận hợp tác với cơ quan chức năng trong quá trình điều tra.

Theo ADM, việc tiếp cận các khu vực hạn chế của sân bay được quản lý theo những quy định nghiêm ngặt, bao gồm kiểm tra, xác minh danh tính và các biện pháp kiểm soát an ninh thường xuyên.

RCMP cho biết hai nghi phạm sẽ bị thẩm vấn trước khi được thả trong thời gian chờ các thủ tục tố tụng tiếp theo.

Cảnh sát cảnh báo quá trình phân tích những bằng chứng đã thu thập có thể dẫn đến các vụ bắt giữ hoặc cáo buộc mới.

Hiện RCMP chưa công bố tổng số người có thể liên quan cũng như giá trị toàn bộ số ma túy bị nghi vận chuyển.

Hai nhân viên Air Canada hiện mới chỉ là đối tượng bị cáo buộc. Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành và các cáo buộc đối với họ chưa được chứng minh tại tòa.