Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Cách tra cứu nợ thuế, tình trạng tạm hoãn xuất cảnh trước kỳ nghỉ 2/9

Việt Linh

TPO - Người có kế hoạch xuất ngoại du lịch vào dịp nghỉ Quốc khánh 2/9 nên kiểm tra nghĩa vụ thuế để tránh phát sinh tình huống bị tạm hoãn xuất cảnh. Từ ngày 1/7/2026, quy định mới về quản lý thuế tiếp tục làm rõ các trường hợp và trình tự áp dụng biện pháp này.

Nợ thuế bao nhiêu bị tạm hoãn xuất cảnh?

Theo Nghị định 252/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế có số thuế nợ từ 50 triệu đồng trở lên và khoản nợ đã quá thời hạn nộp từ 120 ngày trở lên, có thể bị tạm hoãn xuất cảnh.

Đối với cá nhân là chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, ngưỡng nợ là từ 500 triệu đồng trở lên, đồng thời khoản nợ đã quá hạn từ 120 ngày trở lên, đơn vị thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế.

linh.jpg
﻿5 trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế.

Quy định cũng áp dụng với cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, chủ sở hữu hưởng lợi hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Nếu sau 120 ngày kể từ khi cơ quan thuế thông báo mà chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người đại diện không thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế có thể bị tạm hoãn xuất cảnh.

Người nước ngoài còn nợ thuế trước khi rời Việt Nam; người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài trước khi xuất cảnh vẫn còn nợ thuế cũng thuộc diện áp dụng biện pháp này.

Đáng chú ý, việc tạm hoãn xuất cảnh đối với các nhóm có ngưỡng nợ thuế 50 triệu đồng và 500 triệu đồng không được thực hiện ngay khi phát sinh khoản nợ. Cơ quan thuế phải gửi thông báo về việc sẽ áp dụng biện pháp này trước 30 ngày, thông qua tài khoản giao dịch thuế điện tử và công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan thuế.

Nếu hết thời hạn thông báo mà người nộp thuế vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ theo quy định, cơ quan thuế mới gửi thông báo tạm hoãn xuất cảnh đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, đồng thời gửi cho người nộp thuế và công khai thông tin.

Cách kiểm tra nợ thuế, thông báo tạm hoãn xuất cảnh

Để tránh bị động, người dân có thể chủ động rà soát thông tin trước chuyến đi.

Người nộp thuế đăng nhập ứng dụng eTax Mobile, lựa chọn chức năng tra cứu nghĩa vụ thuế để kiểm tra các khoản còn phải nộp, khoản thuế đã nộp và tiền chậm nộp nếu có.

etax-1785406266032216505768.jpg
Ứng dụng eTax Mobile phiên bản cho phép kiểm tra nợ thuế, tạm hoãn xuất cảnh. Đồ hoạ: Cục Thuế.

Đây là cách thuận tiện để cá nhân rà soát nghĩa vụ thuế đang được cơ quan thuế quản lý. Cục Thuế đã tích hợp các tiện ích trên eTax Mobile, trong đó có tra cứu thông tin liên quan đến nghĩa vụ thuế và tình trạng tạm hoãn xuất cảnh.

Người dân cũng có thể tra cứu thông tin tạm hoãn xuất cảnh tại website Cục Thuế, theo các bước sau:

Bước 1: Chọn mục 'Người nộp thuế có thông báo về xuất cảnh' hoặc 'Người nộp thuế có thông báo sẽ tạm hoãn xuất cảnh'.

Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin và mã xác nhận theo yêu cầu, sau đó nhấn 'Tìm kiếm'.


Việt Linh
#nợ thuế #tạm hoãn xuất cảnh #quy định thuế #tra cứu thuế #chính sách xuất cảnh #quản lý thuế #dịp lễ 2/9

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe