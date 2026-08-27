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Hàng không - Du lịch

Tranh cãi việc tiếp viên phục vụ khách suất ăn rơi ở sàn máy bay

Hồng Nhung

TPO - Hãng hàng không Delta Airlines đang chịu sự chú ý sau một vụ tranh cãi được cho là xảy ra trên máy bay, khi một hành khách cáo buộc tiếp viên đã phục vụ thức ăn sau khi món ăn này bị rơi xuống sàn máy bay.

Một số video ghi lại vụ việc đang lan truyền trên mạng xã hội, cho thấy cuộc đối đầu giữa một hành khách nam và tiếp viên Delta. Tuy nhiên, các đoạn video này bắt đầu khi sự việc đã xảy ra, nên không ghi lại nguyên nhân dẫn đến cuộc tranh cãi. Nguồn gốc của những video trên hiện cũng chưa được xác định.

Theo lời hành khách, sự việc bắt đầu khi một tiếp viên làm rơi thức ăn xuống sàn máy bay nhưng vẫn cố phục vụ món ăn này. Hành khách cho biết đã phản đối vì không muốn nhận thức ăn đã tiếp xúc với sàn máy bay.

Video ghi lại vụ việc đang lan truyền trên mạng xã hội, cho thấy cuộc đối đầu giữa một hành khách nam và tiếp viên Delta. Nguồn: LiveAndLetsFly.

Theo lời kể, cuộc tranh cãi sau đó trở nên căng thẳng. Hành khách cáo buộc tiếp viên ném một chiếc găng tay về phía mình sau khi anh lên tiếng phản đối.

Trong video, hành khách cầm thứ dường như là một phần của chiếc găng tay và giải thích lại diễn biến sự việc. Anh nhiều lần nhắc lại rằng thức ăn đã rơi xuống sàn trước khi tranh cãi xảy ra.

Đoạn video cũng cho thấy hành khách nhận một thông báo vi phạm của Delta (Delta Notice of Violation). Cảnh sát được cho là đã có mặt tại máy bay sau khi chuyến bay hạ cánh.

Tuy nhiên, các video hiện có không cho thấy thời điểm thức ăn bị rơi xuống sàn, cũng không ghi lại việc tiếp viên có thực sự cố phục vụ món ăn sau đó hay không. Phần mở đầu của cuộc tranh cãi cũng không được ghi lại, cũng như không thể hiện rõ chiếc găng tay đã đến tay hành khách như thế nào. Do đó, những hình ảnh đang lan truyền chưa đủ để xác nhận các cáo buộc của hành khách.

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Vụ việc hiện vẫn chưa có đủ bằng chứng để xác định trách nhiệm thuộc về bên nào. Ảnh: Aviation A2Z.

Một trong những chi tiết rõ ràng nhất được ghi lại là việc hành khách nhận thông báo vi phạm từ Delta. Đây là dạng cảnh báo được sử dụng khi phi hành đoàn cho rằng hành vi của hành khách có tính chất gây rối hoặc có khả năng vi phạm quy định.

Việc hành khách nhận thông báo cho thấy phi hành đoàn đánh giá tình huống đủ nghiêm trọng để lập biên bản. Tuy nhiên, tờ thông báo này không thể xác định ai là người bắt đầu cuộc tranh cãi, cũng như không cho biết liệu khiếu nại của hành khách về món ăn có chính xác hay không.

Vụ việc hiện vẫn chưa có đủ bằng chứng để xác định trách nhiệm thuộc về bên nào.

Nguồn thông tin hiện có không cho biết điều gì xảy ra sau khi lực lượng chức năng xuất hiện. Không rõ có ai bị bắt, bị lập biên bản, tạm giữ, thẩm vấn hoặc truy tố hay không.

Nếu lời kể của hành khách là chính xác thì việc hành khách này phản đối món ăn sau khi bị rơi xuống sàn là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa mọi hành động của hành khách này trong cuộc tranh cãi đều phù hợp.

Ở chiều ngược lại, nếu tiếp viên thực sự cố phục vụ thức ăn sau khi món ăn rơi xuống sàn, đây có thể là một vấn đề đáng lưu ý trong quy trình phục vụ. Tuy nhiên, điều này cũng cần được tách biệt với cách tiếp viên phản ứng trong cuộc đối đầu sau đó.

Delta đã được đề nghị đưa ra bình luận về vụ việc nhưng tại thời điểm nguồn tin ban đầu được công bố, hãng chưa phản hồi.

Việc thiếu đoạn video ghi lại phần đầu khiến nhiều câu hỏi quan trọng vẫn chưa có lời giải, bao gồm thức ăn có thực sự rơi xuống sàn hay không, tiếp viên có cố phục vụ món ăn đó hay không, ai là người khơi mào tranh cãi và chiếc găng tay xuất hiện trong hoàn cảnh nào.

Vì vậy, dù đoạn video đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, nhưng những hình ảnh hiện có chưa đủ để đưa ra kết luận cuối cùng. Cần thêm video đầy đủ, thông tin từ Delta hoặc các bằng chứng độc lập khác để làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc.

Hồng Nhung
Aviation A2Z
#Hành khách tố tiếp viên Delta phục vụ thức ăn rơi xuống sàn #Delta Airlines #tiếp viên hàng không

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