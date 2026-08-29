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Hàng không - Du lịch

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Lý do Ninh Bình 'siết' du lịch mạo hiểm

Minh Đức

TPO - Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình vừa ban hành văn bản yêu cầu siết chặt công tác an toàn đối với các sản phẩm, dịch vụ du lịch có yếu tố mạo hiểm, nhằm chủ động phòng ngừa tai nạn và bảo vệ hình ảnh du lịch địa phương.

Theo Sở Du lịch Ninh Bình, thời gian gần đây, nhiều loại hình du lịch trải nghiệm, trình diễn mạo hiểm như chèo thuyền SUP, dù lượn có động cơ, khinh khí cầu, flyboard... phát triển mạnh tại một số khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

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Flyboard hoạt động tại Ninh Bình.

Việc bùng nổ các dịch vụ này đi kèm với nhiều rủi ro tiềm ẩn. Thực tế đã ghi nhận sự cố mất an toàn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của vận động viên lẫn du khách, điển hình là tai nạn liên quan đến hoạt động bay flyboard tại khu vực hồ Núi Lớ vào ngày 3/5/2026.

Đứng trước nguy cơ ảnh hưởng xấu đến môi trường du lịch, cơ quan quản lý khẳng định việc tăng cường kiểm soát là bước đi bắt buộc để chặn đứng các hoạt động mang tính tự phát, thiếu chuẩn hóa.

Theo chỉ đạo mới nhất từ Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, các đơn vị quản lý và doanh nghiệp lữ hành phải tuân thủ nghiêm ngặt các nhóm giải pháp trọng tâm: Các tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm du lịch mạo hiểm (theo Điều 8, Nghị định 168/2017/NĐ-CP) bắt buộc phải gửi thông báo bằng văn bản đến Sở Du lịch chậm nhất 15 ngày trước khi chính thức vận hành.

Rà soát toàn bộ quy trình, kiểm định tình trạng thiết bị và kiên quyết đình chỉ phương tiện không đạt chuẩn; Đội ngũ huấn luyện viên, kỹ thuật viên, hướng dẫn viên bắt buộc phải có chứng chỉ chuyên môn, thạo kỹ năng sơ cấp cứu và xử lý tình huống khẩn cấp; Bố trí sẵn sàng lực lượng, trang thiết bị chuyên dụng và duy trì hệ thống thông tin liên lạc thông suốt.

Khi có sự cố, đơn vị tổ chức phải kích hoạt ngay phương án cứu hộ, hỗ trợ nạn nhân và báo cáo khẩn cấp cho chính quyền địa phương; Cung cấp đầy đủ thông tin về mức độ mạo hiểm, điều kiện sức khỏe bắt buộc, tình hình thời tiết, địa hình trước khi du khách trải nghiệm; chủ động ngưng hoạt động ngay khi có cảnh báo thiên tai, thời tiết xấu.

Sở Du lịch Ninh Bình cũng đề nghị UBND các xã, phường tăng cường kiểm tra, rà soát địa bàn nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các điểm kinh doanh chui hoặc không đáp ứng quy chuẩn an toàn. Hiệp hội Du lịch tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp hội viên nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động loại bỏ các nguy cơ gây mất an toàn.

Minh Đức
#Du lịch mạo hiểm Ninh Bình #An toàn hoạt động du lịch #Chứng chỉ huấn luyện viên #Kiểm định thiết bị du lịch #Quản lý hoạt động du lịch

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