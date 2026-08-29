Chuyến bay từ Cần Thơ đi Đà Lạt phải quay đầu

TPO - Chuyến bay Cần Thơ - Đà Lạt khi đã xếp khách và lăn ra đường băng chuẩn bị cất cánh đã phải huỷ chuyến và quay lại nhà ga do máy bay gặp trục trặc kỹ thuật.

Chuyến bay mang số hiệu VN8020 do hãng VASCO khai thác, từ Cần Thơ đi Đà Lạt dự kiến khởi hành tại sân bay Cần Thơ lúc 8h ngày 28/8.

Theo thông tin hành khách cung cấp, khoảng 7h, hành khách đến sân bay để làm thủ tục thì được thông báo chuyến bay bị hoãn đến 17h cùng ngày. Lý do được nhân viên đưa ra là máy bay bị trục trặc kỹ thuật.

Chiều 28/8, tới giờ bay theo lịch mới, hành khách ra sân bay làm thủ tục và lên máy bay. Tuy nhiên, khi máy bay đã lăn ra đường băng để khởi hành nhưng phải quay lại nhà ga.

Máy bay đã lăn ra đường băng nhưng phải quay lại.

Một hành khách (ngụ Cần Thơ) đã lên máy bay nhưng phải quay về kể lại: "Chiều 28/8, theo lịch bay hoãn lại, tôi trở lại sân bay, tất cả khoảng 70 người đã lên máy bay và máy bay đã lăn ra đường cất cánh. Bất ngờ cơ trưởng thông báo máy bay bị trục trặc kỹ thuật phải quay lại nhà ga để xử lý".

Sau khi máy bay quay vào, hành khách được đưa vào nhà chờ sân bay. Sau thời gian chờ đợi, nhân viên thông báo chuyến bay không cất cánh được do lỗi kỹ thuật, trả hành lý lại cho khách.

Đến hơn 22h cùng ngày, hành khách nhận thông báo chuyến bay dời sang sáng 29/8.

Hành khách được hoàn tiền vé. Một số hành khách cho biết cả gia đình đi nghỉ dịp lễ 2/9 đã đặt phòng khách sạn ở Đà Lạt, nay chuyến bay không thực hiện được, họ cũng không lấy lại được tiền cọc.