Thảm họa lũ lụt Nepal: Mất liên lạc với du khách của 19 quốc gia

TPO - Dù Nepal và khu vực Tây Tạng hứng chịu lũ quét, sạt lở nghiêm trọng khiến hàng trăm người thiệt mạng, các chuyến bay từ Dubai và Sharjah, UAE đến Kathmandu, Nepal vẫn được khai thác. Tuy nhiên, một số chuyến đã bị chậm giờ. Thảm họa thiên nhiên cũng khiến nhiều du khách nước ngoài bị ảnh hưởng.

Các chuyến bay từ Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đến Thủ đô Kathmandu của Nepal vẫn hoạt động trong bối cảnh lũ quét và sạt lở đất đang gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều khu vực của Nepal và Tây Tạng.

Trao đổi với tờ Gulf News, Hãng hàng không flydubai xác nhận các chuyến bay đến Nepal vẫn được khai thác theo lịch trình.

Hãng hàng không flydubai xác nhận các chuyến bay đến Nepal vẫn được khai thác theo lịch trình. Ảnh: Gulf News

Flydubai hiện vận hành 27 chuyến bay thẳng mỗi tuần giữa Dubai và Kathmandu, cung cấp đường bay thường xuyên cho hành khách từ UAE tới Thủ đô Nepal.

Dữ liệu lịch bay tại sân bay Dubai cho thấy một số chuyến trong ngày 27/8 đã bị chậm.

Hàng loạt chuyến bay bị chậm tại Dubai

Chuyến FZ573 của flydubai, dự kiến khởi hành từ Dubai lúc 17h20, đã được lùi thời gian cất cánh sang 18h30.

Một số chuyến bay khác trong ngày 27/8 cũng ghi nhận tình trạng chậm giờ. Chuyến FZ1133 dự kiến khởi hành lúc 1h50 nhưng đến 7h25 mới cất cánh. Chuyến FZ539 theo lịch khởi hành lúc 10h15 nhưng thực tế rời sân bay lúc 13h04.

Trong khi đó, chuyến FZ1595 dự kiến cất cánh lúc 0h40 nhưng phải đến 14h35 mới khởi hành.

Chuyến H9 766 của Himalaya Airlines, dự kiến khởi hành lúc 15h15, cũng bị trì hoãn và được cập nhật thời gian cất cánh dự kiến vào 17h43.

Chuyến RA230 của Nepal Airlines, theo lịch khởi hành lúc 3h55, thực tế cất cánh lúc 6h56.

Dù nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng, tình trạng chậm giờ hiện chưa cho thấy các đường bay giữa UAE và Kathmandu bị đình chỉ. Flydubai tiếp tục khẳng định các chuyến bay đến Nepal vẫn được khai thác.

Chuyến bay bị chậm, du lịch ảnh hưởng

Air Arabia khai thác các chuyến bay giữa hai thành phố, trong đó có các chuyến G9530, G9532 và G9536.

Theo dữ liệu của Flightradar24, chuyến G9536 của Air Arabia trong ngày 27/8 đã bị chậm đáng kể. Máy bay dự kiến khởi hành lúc 8h30 nhưng đến 11h14 mới cất cánh.

Các hãng hàng không vì vậy khuyến cáo hành khách khởi hành từ Dubai hoặc Sharjah chủ động kiểm tra tình trạng chuyến bay trước khi đến sân bay, do lịch khai thác có thể tiếp tục thay đổi.

Tình trạng gián đoạn hàng không diễn ra trong bối cảnh Nepal đang phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng từ lũ lụt và sạt lở tại các khu vực miền núi giáp biên giới với Tây Tạng, Trung Quốc.

Tính đến sáng 28/8, Nepal cho biết đã tìm thấy ít nhất 392 thi thể sau khi mưa lớn gây ra lũ lụt trên diện rộng.

Nepal cho biết đã tìm thấy ít nhất 392 thi thể sau khi mưa lớn gây ra lũ lụt trên diện rộng. Ảnh: Gulf News.

Thảm họa thiên nhiên cũng khiến nhiều du khách nước ngoài bị ảnh hưởng.

Hội đồng Du lịch Nepal ngày 27/8 cho biết 644 du khách vẫn chưa thể liên lạc, trong đó có 517 công dân nước ngoài. Những người này được cho là đến từ 19 quốc gia châu Âu, cùng Trung Quốc, Mỹ và Australia.

Lũ lụt và sạt lở đã khiến nhiều tuyến đường và mạng lưới giao thông tại Nepal bị gián đoạn, làm gia tăng khó khăn cho người dân cũng như du khách đang di chuyển trong khu vực.

Một số chính phủ châu Âu đã phát cảnh báo an toàn và cung cấp thông tin liên lạc khẩn cấp cho công dân đang có mặt tại Nepal.

Đối với người dân UAE có kế hoạch đến Kathmandu, các thông tin hiện tại cho thấy đường bay giữa UAE và Nepal vẫn được duy trì, dù một số chuyến có thể bị chậm.

Tình hình tại Nepal vẫn được đánh giá là nghiêm trọng. Lũ lụt và sạt lở tiếp tục gây ảnh hưởng đến giao thông tại nhiều khu vực.

Hành khách được khuyến cáo kiểm tra tình trạng chuyến bay mới nhất với hãng hàng không trước khi di chuyển đến sân bay Dubai hoặc Sharjah.

Những người dự định tiếp tục hành trình từ Kathmandu đến các khu vực đang chịu ảnh hưởng bởi thiên tai cũng cần theo dõi sát các thông báo và hướng dẫn của chính quyền địa phương để đảm bảo an toàn.