TP.HCM khánh thành, khởi công các dự án chào mừng Quốc khánh 2/9

Ngày 29/08/2026, Thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ khánh thành, khởi công các công trình, dự án chào mừng 81 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2026) tại 02 điểm cầu. Trong đó, Dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo do Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (Khang Điền) là chủ đầu tư được tổ chức tại điểm cầu thuộc phường Cầu Ông Lãnh.

Buổi lễ có sự tham dự của Lãnh đạo Thành Uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban Nhân dân TP.HCM, cùng Lãnh đạo các Sở ngành…

Lãnh đạo TP.HCM và các sở ngành, đại diện công ty Khang Điền thực hiện nghi thức bấm nút khởi công Dự án

Buổi lễ là sự kiện có ý nghĩa thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thể hiện quyết tâm chính trị và tinh thần hành động của Thành phố trong việc hiện thực hóa các chủ trương, định hướng lớn của Trung ương và Thành phố, huy động và phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư, đẩy mạnh phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông, đô thị, nhà ở xã hội, môi trường, giáo dục và đào tạo.

Thành phố tổ chức khánh thành 03 công trình và khởi công 08 dự án. Tổng mức đầu tư của 11 dự án lên đến hơn 181.412 tỷ đồng, huy động đa dạng nguồn lực từ đầu tư công, PPP, WB và doanh nghiệp tư nhân - thể hiện tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân với phương châm “Thành phố Hồ Chí Minh vì cả nước, cả nước vì Thành phố Hồ Chí Minh”.

Trong đó, Dự án Chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và Chợ Gà – Gạo là dự án mà Thành phố đã ấp ủ, trăn trở nhiều năm. Dưới sự chỉ đạo của quyết liệt của Lãnh đạo Thành Uỷ và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thành phố, dự án được HĐND Thành phố thông qua chủ trương, được UBND Thành phố phê duyệt chấp thuận giao cho Công ty Khang Điền làm chủ đầu tư theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng BT).

Với dự án này, Khang Điền hoàn toàn không kinh doanh thương mại, mà chỉ nhằm mục tiêu chỉnh trang đô thị, xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và xây dựng khu nhà ở phục vụ tái định cư tại chỗ, giải quyết nhu cầu nhà ở, cải thiện điều kiện sống của người dân, nâng cao mỹ quan kiến trúc đô thị, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Khang Điền gửi lời cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Thành Ủy, HĐND, UBND Thành phố; sự phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ hiệu quả của các sở, ban ngành và chính quyền địa phương. Đồng thời cam kết sẽ huy động những nguồn lực tốt nhất về tài chính, nhân lực và kinh nghiệm; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước; tuân thủ các quy định pháp luật; bảo đảm chất lượng công trình, sớm mang lại cuộc sống tốt hơn cho người dân khu Mả Lạng và Chợ Gà Gạo. Doanh nghiệp cũng thể hiện mong muốn tiếp tục được đồng hành, chia sẻ trách nhiệm cùng Thành phố trong công cuộc kiến tạo, đổi mới, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Đại diện Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền phát biểu tại sự kiện

TP.HCM đánh giá đây là dự án chỉnh trang quan trọng, hướng đến mục tiêu cải thiện không gian công cộng, nâng cao chất lượng đời sống của người dân trong bối cảnh khu vực này đã xuống cấp kéo dài nhiều năm. Dự án gồm hai khu vực Mả Lạng và chợ Gà – Gạo đều thuộc trung tâm thành phố song điều kiện sống đang ở mức thấp. Hiện hàng nghìn người dân tại hai khu vực này đa phần đều sống trong những căn nhà nhỏ, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật bị quá tải, mất an toàn phòng cháy chữa cháy.

Khu Mả Lạng nằm giữa các tuyến đường Nguyễn Trãi - Cống Quỳnh - Trần Đình Xu - Nguyễn Cư Trinh với khoảng 1.030 căn nhà nằm trong phạm vi ảnh hưởng, người dân đa phần sống trong những căn nhà 10-20m2. Khu chợ Gà – Gạo nằm giữa các tuyến Nguyễn Thái Học, Võ Văn Kiệt và Yersin, là khu chợ truyền thống đã xuống cấp, hiện có khoảng 200 căn nhà vừa là nơi ở vừa là nơi buôn bán.

Theo kế hoạch Khang Điền sẽ chỉnh trang và xây chung cư nhà ở xã hội trên khu đất khoảng 3,8 ha tại khu Mả Lạng, phường Cầu Ông Lãnh với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội (trường học liên cấp 1-2) và xây dựng khu phục vụ tái định cư (gồm chung cư là nhà xã hội khoảng 38 tầng với 1.400 căn hộ và nhà ở thấp tầng 93 căn).

Trong khi đó, khu chợ Gà - Gạo, phường Bến Thành, trên khu đất diện tích khoảng 4.350 m2, dự kiến xây chung cư nhà ở xã hội trên đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và xây dựng khu nhà ở phục vụ tái định cư (gồm nhà chung cư là nhà ở xã hội khoảng 35 tầng với 760 căn hộ).

Công ty Khang Điền cho biết, dự án chỉnh trang khu Mả Lạng, chợ Gà – Gạo không chỉ hướng đến cải thiện điều kiện sống, đáp ứng nhu cầu tái định cư và nhu cầu nhà ở cấp bách của người dân mà còn là lời cam kết đồng hành lâu dài của doanh nghiệp đối với sự phát triển của TP HCM.

Những năm gần đây, Khang Điền đã tham gia nhiều dự án chỉnh trang đô thị tại TP HCM như Công viên Bờ sông Sài Gòn ở Thủ Thiêm, tuyến đường Lê Lợi, Chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa, bệnh viện Phạm Ngọc Thạch... nhằm gia tăng mảng xanh, nâng cao chất lượng không gian công cộng và góp phần thay đổi diện mạo của thành phố.

Nhiều năm qua, Khang Điền duy trì đà tăng trưởng ổn định, tập trung phát triển các khu dân cư đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu ở thực tại TP HCM, với sản phẩm chất lượng, pháp lý minh bạch, đảm bảo tiến độ. Doanh nghiệp liên tục gia tăng quỹ đất với chi phí hợp lý, hoàn thiện thủ tục pháp lý các dự án hiện có, chuẩn bị nguồn cung đều đặn cho những năm tiếp theo, đảm bảo nguồn lực tạo doanh thu, lợi nhuận ổn định, lợi thế cạnh tranh bền vững, thúc đẩy tăng trưởng dài hạn, tối ưu hóa lợi ích cổ đông.

Khang Điền đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 là 4.200 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.500 tỷ đồng, kết quả kinh doanh đến giữa năm cho thấy mục tiêu lợi nhuận sau thuế khả thi. Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 của Khang Điền ghi nhận lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt gần 750 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay, tăng gấp 3,77 lần so với cùng kỳ năm trước. Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Khang Điền đạt khoảng 39.471 tỷ đồng.

Khang Điền là nhà phát triển bất động sản uy tín tại TP HCM. Doanh nghiệp tạo dựng quỹ đất sạch quy mô lớn, pháp lý minh bạch, xây dựng danh mục đầu tư đa dạng. Các dự án tiêu biểu của KDH gồm nhà phố, biệt thự như Melosa Garden, Rosita Garden, Mega Village, Mega Residence, Clasia, Gladia by the Waters… và hàng loạt căn hộ chung cư The Privia, Safira, Jamila, Lovera Vista, Gladia Heights.

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