Bên trong ngôi nhà cổ 200 năm tuổi

TPO - Ngôi nhà cổ của gia đình ông Phạm Ngọc Tùng có tuổi đời hơn 200 năm, nằm cạnh di sản thế giới Thành nhà Hồ (tỉnh Thanh Hóa). Đây là một trong những ngôi nhà cổ dân gian tiêu biểu của Việt Nam và đang được giữ gìn, bảo tồn.
Theo quan sát, hầu hết khung nhà, cột, chèo, cửa… đều được làm bằng những loại gỗ quý, trong đó gỗ xoan được sử dụng nhiều nhất bởi có đặc tính nhẹ, ít mối mọt. Trên các vì kèo có họa tiết hoa văn, hình điêu khắc độc đáo, không trùng lặp mà luôn đối hướng, đối xứng.
Hoa văn trang trí gồm tứ linh là long, ly, quy, phượng và tứ quý gồm tùng, trúc, cúc, mai. Trong nghệ thuật kiến trúc dân gian điều này hàm ý sự hòa hợp giữa đất, trời, sự trường thọ bền vững, cao sang và an lạc.
Gạch lát nền hay các chi tiết của ngôi nhà vẫn được lưu giữ. "Bao đời nay, gia đình đều sinh sống dưới mái nhà này. Tôi cũng luôn giáo dục con cháu phải giữ gìn những mái nhà mà ông cha để lại", ông Tùng nói.