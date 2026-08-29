Bên trong ngôi nhà cổ 200 năm tuổi

TPO - Ngôi nhà cổ của gia đình ông Phạm Ngọc Tùng có tuổi đời hơn 200 năm, nằm cạnh di sản thế giới Thành nhà Hồ (tỉnh Thanh Hóa). Đây là một trong những ngôi nhà cổ dân gian tiêu biểu của Việt Nam và đang được giữ gìn, bảo tồn.