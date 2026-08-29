TPHCM khởi công, khánh thành 5 dự án NƠXH với khoảng 10.000 căn hộ

TPO - TPHCM khởi công, khánh thành 5 dự án nhà ở xã hội (NƠXH) với khoảng 10.000 căn hộ, mở thêm cơ hội an cư, tái thiết cuộc sống cho công nhân, viên chức và người thu nhập thấp.

Sáng 29/8, UBND TPHCM tổ chức lễ khởi công, khánh thành 11 dự án chào mừng 81 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026).

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại buổi lễ.

Các công trình, dự án tập trung vào nhiều lĩnh vực gồm giao thông, đô thị, nhà ở xã hội, môi trường, giáo dục... Tổng mức đầu tư của 11 dự án lên đến hơn 181.412 tỷ đồng.

Đáng chú ý, đợt này TPHCM khởi công, khánh thành 5 dự án nhà ở xã hội với khoảng 10.000 căn hộ, góp phần tái thiết những khu vực đô thị xuống cấp.

Trong đó, lớn nhất là Khu đô thị nhà ở xã hội xã Bà Điểm rộng gần 192ha, tổng vốn dự kiến 64.053 tỷ đồng, cung cấp khoảng 6.000 căn nhà ở xã hội cùng hệ thống trường học, y tế, thương mại, dịch vụ.

Phối cảnh khu Chợ Gà - Gạo sau khi chỉnh trang đô thị.

Tại phường Bến Thành, dự án nhà ở xã hội thuộc dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và chợ Gà - Gạo có 2.160 căn, tổng vốn đầu tư 16.369 tỷ đồng theo hợp đồng BT. Đây là dự án có ý nghĩa lớn trong chỉnh trang khu dân cư xuống cấp ngay giữa khu vực trung tâm TPHCM.

Bà Mai Trần Thanh Trang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền cho biết, việc trở thành nhà đầu tư dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và chợ Gà - Gạo là niềm vinh dự, cũng là trách nhiệm với TPHCM và người dân.

Theo bà Trang, đây là dự án TPHCM trăn trở nhiều năm, mang ý nghĩa nhân văn, được thực hiện để tái định cư tại chỗ, không nhằm mục đích kinh doanh thương mại. Sau khi hoàn thành, người dân sẽ được an cư trong khu nhà ở mới, đầy đủ tiện ích như công viên, trường học ngay tại nơi từng sinh sống.

Ở khu Nam Sài Gòn, Công ty CP Bất động sản Tiến Phước đã tổ chức lễ khởi công Khu nhà ở xã hội thế hệ mới CT-3, thuộc Dự án Khu nhà ở Tiến Phước tại lô số 1 - Khu 9A+B, Khu chức năng số 9, Khu đô thị mới Nam Sài Gòn, xã Bình Hưng.

Phối cảnh dự án Khu đô thị nhà ở xã hội xã Bà Điểm.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương, Phó tổng Giám đốc Công ty CP Bất động sản Tiến Phước cho biết, với vai trò là một doanh nghiệp đã có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, Tiến Phước nhận thức rằng đồng hành cùng TPHCM giải quyết nhu cầu thiết thực của người dân về nhà ở cũng chính là một phần trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Do đó, Tiến Phước mong muốn chung tay san sẻ những áp lực cùng TPHCM trong bài toán về nhà ở, góp phần cùng TPHCM hiện thực hóa các chính sách an sinh và hoàn thành mục tiêu hơn 181.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030.

“Dù phát triển nhà ở thương mại phân khúc cao cấp hay nhà ở xã hội, chúng tôi luôn tâm niệm rằng sản phẩm đến tay khách hàng phải là sản phẩm tốt nhất. Với thiết kế hiện đại, chất lượng xây dựng cao và đặc biệt là nằm trong quy hoạch tổng thể của một khu đô thị tích hợp quy mô gần 20 ha, chúng tôi kỳ vọng Khu nhà ở xã hội thế hệ mới CT-3 không chỉ là một nơi để ở, mà còn là nơi để mỗi cư dân tương lai có thể xây dựng cuộc sống, chăm lo cho gia đình và hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn”, bà Hương nói.

Phối cảnh dự án Khu nhà ở xã hội thế hệ mới CT-3.

Khu nhà ở xã hội thế hệ mới CT-3 được xây dựng trên khu đất hơn 3.100 m2, gồm 18 tầng với 342 căn hộ hiện đại - đa dạng loại hình có diện tích từ 25 - 60 m2.

Hai dự án còn lại gồm chung cư Lê Thành Tân Tạo 2 với 494 căn, vốn đầu tư 367 tỷ đồng và chung cư nhà ở xã hội Đông Thành tại phường Tân Đông Hiệp với 1.039 căn, vốn 808 tỷ đồng.