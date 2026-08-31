Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Trần Nghiên Hy trải lòng về cuộc hôn nhân bẽ bàng với Trần Hiểu

Minh Vũ

TPO - Trần Nghiên Hy lần đầu bày tỏ cảm xúc về cuộc hôn nhân ồn ào với chồng cũ Trần Hiểu. Nữ nghệ sĩ thể hiện thái độ bình thản, nhưng lại chia sẻ không còn muốn kết hôn nữa.

Trang Sina đưa tin Trần Nghiên Hy sau khi ly hôn tích cực tham gia các chương trình giải trí để kiếm tiền nuôi con trai. Mới đây, cô xuất hiện trong show Cô gái nhà tôi 2026, lần đầu chia sẻ về cuộc hôn nhân tan vỡ.

Trần Nghiên Hy khẳng định không hối hận vì đã kết hôn và sinh con. Với cô, con trai là điều quý giá nhất, những điều đã xảy ra trong quá khứ đều là một phần của cuộc sống. Trần Nghiên Hy vẫn tin vào tình yêu, nhưng không còn tin vào chuyện "tình yêu sẽ kéo dài mãi mãi".

tran-nghien-hy2.jpg
Trần Nghiên Hy trải lòng sau cuộc hôn nhân sóng gió, bẽ bàng.

Khi Trần Nghiên Hy quyết định ly hôn, bạn bè đều tiếc nuối vì nữ diễn viên gặp phải chuyện buồn này quá sớm. "Tiếc nuối chắc chắn là có, nhưng mỗi người một số phận khác nhau. Con người không thể quá hoàn hảo, dù sao cũng phải có thứ bị lấy đi", cô nói.

Trần Nghiên Hy lựa chọn bình tâm đón nhận sóng gió trong cuộc sống và tiếp tục bước tiếp. Cô chia sẻ không có mong muốn kết hôn trong tương lai. Hôn nhân không còn là lựa chọn bắt buộc trong cuộc đời. "Trong thế giới của người trưởng thành, cảm nhận được sự rung động là điều quá đỗi hiếm hoi", nữ diễn viên chia sẻ.

Tháng 2/2025, Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy đồng loạt đưa tin tuyên bố ly hôn, kết thúc cuộc hôn nhân 9 năm đầy thị phi. Có thông tin Trần Hiểu đã rời khỏi nhà từ trước đó hơn một năm, quyết định cắt đứt liên lạc với vợ con một cách lạnh lùng.

Thực tế, mối tình của bộ đôi Thần điêu đại hiệp luôn ồn ào từ khi kết hôn. Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy thường xuyên vướng tin trục trặc tình cảm và ly hôn. Thời gian đầu, họ phủ nhận, sau đó dùng hành động để chứng minh hôn nhân vẫn hạnh phúc. Hai năm trở lại đây họ bước vào cuộc chiến truyền thông bôi nhọ lẫn nhau.

Khi tham gia show giải trí, Trần Nghiên Hy không ít lần tiết lộ bí mật hôn nhân. Đó là những lời than phiền vu vơ nhưng lại khiến Trần Hiểu trở thành người chồng vô tâm lạnh lùng.

Nữ diễn viên từng tiết lộ chỉ dám mời Trần Hiểu đi ăn vào ngày sinh nhật. Hai người một năm chỉ ra ngoài ăn cùng nhau đúng ngày này. Trần Nghiên Hy cho biết sau khi kết hôn, cả năm cô không nhận được quà từ chồng. Một lần khác, Trần Hiểu bị chỉ trích vì vẫn hút thuốc dù vợ mang thai hay đi cùng vợ con.

Trần Nghiên Hy cũng không tránh khỏi bị tổn thương trong cuộc hôn nhân. Nữ diễn viên bị chồng chê là khó chiều, có đời sống tình cảm trong quá khứ nhiều tai tiếng. Trần Nghiên Hy cũng vướng tin phản bội Trần Hiểu trong thời gian anh đi đóng phim.

tran-nghien-hy8.jpg
tran-nghien-hy4.jpg
Trần Nghiên Hy không muốn kết hôn, chỉ nỗ lực làm việc nuôi con một mình.

Nữ diễn viên còn mất nhiều thời gian, công sức vào cuộc hôn nhân kéo dài 9 năm. Sau kết hôn, cô đã giảm bớt công việc ở nhà chăm con.

Nhiều năm không tập trung vào diễn xuất, sự nghiệp nữ diễn viên rơi tình cảnh bấp bênh do danh tiếng giảm sút.

Minh Vũ
#Trần Nghiên Hy #Trần Hiểu #Thần điêu đại hiệp #sao Hoa ngữ #phim Trung Quốc

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe