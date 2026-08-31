Tổng thống Mỹ Trump yêu cầu trừng phạt nhà báo nổi tiếng

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đe dọa nữ nhà báo nổi tiếng của đài NBC, rằng bà có thể bị cơ quan quản lý truyền thông Mỹ trừng phạt. Nhà lãnh đạo Mỹ không hài lòng với cách truyền thông đưa tin về những ứng cử viên mà ông ủng hộ trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Nhà báo Kristen Welker của đài NBC. (Ảnh: Reuters)

Trong bài đăng trên Truth Social ngày 30/8, ông Trump gọi nhà báo Kristen Welker là “người dẫn chương trình không được yêu thích” của chương trình tọa đàm Meet the Press “từng rất tuyệt vời”.

Ông phản đối việc bà Welker nói rằng tổng thống đã đạt được “kết quả trái chiều”, với việc hậu thuẫn các ứng cử viên trong những cuộc bầu cử sơ bộ của đảng.

Phát biểu vào sáng sớm 30/8 trên NBC, bà Welker cho rằng ông Trump sẽ “có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới”.

Khi đề cập đến sự ủng hộ dành cho Tổng thống Trump, bà nói thêm rằng ông “đã nhận một số kết quả trái chiều, nhưng gần đây nhất, lựa chọn của ông là Thượng nghị sĩ Darline Graham… đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ”.

Ông Trump sau đó tuyên bố “vì sự thiếu chính xác có chủ đích này, bà ấy sẽ bị báo cáo lên FCC để khiển trách hoặc trừng phạt”. Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) là cơ quan cấp phép và giám sát các giấy phép sử dụng tần số phát thanh và truyền hình.

“Thật không may, bà ấy không phải người duy nhất. Truyền thông Cánh tả Cấp tiến đang cố hết sức để quấy rối, hạ thấp và bôi nhọ mọi thứ liên quan đến ‘TRUMP’”, ông Trump viết.

Bà Welker là nhà báo nổi tiếng, nhận được sự đánh giá tích cực từ cả hai đảng sau khi điều phối cuộc tranh luận tổng thống năm 2020 giữa ông Trump và ông Joe Biden.

Nhìn chung, sự ủng hộ của ông Trump đã có ích với nhiều ứng cử viên đảng Cộng hòa tranh cử vào các chức vụ cấp bang.

Tuy nhiên, tỷ lệ ủng hộ của ông đã giảm mạnh, và ít nhất 10 ứng cử viên được ông Trump hậu thuẫn đã thất bại trong chu kỳ bầu cử này, theo thống kê do Ballotpedia tổng hợp.

Ông Trump đã tận dụng truyền thông Mỹ để tạo lợi thế cho mình trong nhiều năm trước khi bước vào chính trường. Tuy nhiên, khi trở thành tổng thống, ông chỉ trích gay gắt báo chí và tình trạng mà ông gọi là “tin giả”.

Ông đã kiện một số tờ báo, bao gồm Wall Street Journal và New York Times, đồng thời chỉ đạo cắt giảm mạnh nguồn tài trợ liên bang dành cho truyền thông cộng đồng.

FCC đã gây sức ép lên các nhà đài, nhằm buộc họ phải tuân theo đường lối.

Mối quan hệ giữa ông Trump và bà Welker đã căng thẳng trong nhiều tháng. Hồi tháng 6, nhà lãnh đạo Mỹ bất ngờ kết thúc sớm cuộc phỏng vấn với bà sau màn trao đổi căng thẳng, trong đó ông tỏ ra khó chịu với các câu hỏi mà bà Welker đưa ra, đặc biệt về cuộc chiến với Iran.