Lũ quét ở Nepal: 900 học sinh thoát chết trong gang tấc nhờ quyết định của hiệu trưởng

TPO - Một hiệu trưởng tại Nepal đã nhận được lời khen ngợi vì kịp thời sơ tán 900 học sinh ngay trước khi trận lũ quét kinh hoàng ập đến thị trấn biên giới, cuốn phăng mọi thứ chỉ trong nháy mắt.

Kể lại trải nghiệm thoát chết trong trận lũ quét ngày 26/8, ông Rajendra Dawadi - hiệu trưởng trường trung học Tribhuvan Trishuli ở Nuwakot, với quy mô 1.600 học sinh - cho biết, ông đã nhận được 4 lời cảnh báo từ nhiều nguồn khác nhau chỉ trong vài phút, bao gồm cả tin báo từ Betrawati, một thị trấn nằm ngay phía thượng nguồn.

Thầy hiệu trưởng Rajendra Dawadi. (Ảnh: The Guardian)

Điều này thôi thúc ông hành động ngay lập tức. "Tôi quyết định mình không thể chần chừ thêm nữa”, ông chia sẻ với đài BBC. "Ngay cả khi lũ không ập đến, thì chúng tôi cũng chỉ bỏ dở một ngày học mà thôi”.

Ông Dawadi kể lại, trong quá trình sơ tán học sinh, ông đã chứng kiến ​​một tòa nhà nằm cách con sông khoảng 100 m bị dòng nước lũ cuồn cuộn nhấn chìm.

"Nếu chúng tôi quyết định chậm hơn 10 phút thôi, thì tất cả mọi người - bao gồm cả tôi và các em học sinh - đã không còn ở đây ngày hôm nay”, ông nói.

Nữ sinh Yunisha (16 tuổi) cho biết quyết định của thầy hiệu trưởng Dawadi đã cứu mạng các em trong gang tấc. “Cháu và các bạn mình đã thoát chết chỉ trong tích tắc. Chỉ chênh lệch đúng 10 giây thôi”.

Yunisha mô tả cảnh các nhóm học sinh chạy ngược lên con đường đầy bùn đất để thoát thân khi nước lũ và đất đá tràn ngập thị trấn. "Chỉ trong chớp mắt, cả khu chợ đã bị dòng nước cuốn phăng ngay trước mắt cháu”, Yunisha kể lại. Ba ngày sau, em mới được đoàn tụ với gia đình.

Theo tổ chức từ thiện Save the Children, ít nhất 69 trường học đã bị phá hủy hoặc hư hại do lũ lụt, ảnh hưởng đến gần 19.000 trẻ em.

Tại Dhading, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, một nhóm học sinh đã may mắn sống sót nhờ rời khỏi lớp học để nghỉ ăn trưa.

Những em khác trong khu vực cũng thoát nạn khi được giáo viên yêu cầu sơ tán khẩn cấp khỏi lớp học ngay trước khi dòng nước lũ ập đến.

Một lớp học bám đầy bùn đất sau khi nước lũ quét qua ở Dhading. (Ảnh: AP)

Mẹ của một học sinh chia sẻ với hãng tin AP, rằng các giáo viên đã cảnh báo học sinh: "Có lũ lụt, các em hãy bỏ lại cặp sách và hộp cơm trưa”. Chính nhờ vậy mà các em đã sống sót.

Tính đến nay, hơn 3.700 người đã được giải cứu sau trận lũ quét tại biên giới Nepal - Tây Tạng (Trung Quốc). Ngày 30/8, Nepal thông báo có 2.502 người bị mất liên lạc, trong đó có 592 người nước ngoài. Số người thiệt mạng được cập nhật là 781 người.