Lật xe khách trên đường tránh Gia Lai, nhiều người thương vong

TPO - Khi chạy đến khu vực đường tránh phía Đông (địa phận phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai), xe khách biển số 50E-449.17 bất ngờ mất lái, tự lật khiến ít nhất 1 người tử vong và hàng chục người khác bị thương đang được cấp cứu tại các bệnh viện trên địa bàn.

Lực lượng công an tại hiện trường.



Rạng sáng 31/8, trên tuyến đường tránh phía Đông theo hướng về ngã ba Hàm Rồng (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến ít nhất 1 người tử vong, nhiều người bị thương, nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, xe khách giường nằm biển số 50E-449.17 của nhà xe Việt Tân Phát chạy theo hướng từ Hàm Rồng đi xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên khi đến khu vực đường tránh phía Đông (địa phận phường Hội Phú) xe bất ngờ mất lái, tự lật khiến ít nhất 1 người tử vong, hàng chục người khác bị thương đang được cấp cứu tại các bệnh viện trên địa bàn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng công an, chính quyền địa phương và các cơ sở y tế nhanh chóng đến hiện trường, hỗ trợ công tác cứu nạn, cứu chữa người bị thương.

Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã tiếp nhận hàng chục bệnh nhân vào cấp cứu, điều trị, trong đó có tài xế xe Bùi Phạm Vinh.

Theo đó, có nhiều bệnh nhân chỉ định nhập viện để phẫu thuật, chuyển viện. Một số bệnh nhân sức khỏe đã ổn định, ra viện. Thời điểm xảy ra tai nạn trên xe có khoảng 31 người.

Lực lượng chức tới làm nhiệm vụ.



Bệnh viện huy động nhân lực toàn viện để cấp cứu, theo dõi, điều trị bệnh nhân.

Được biết, thời điểm xe gặp nạn trên địa bàn Gia Lai có mưa dài ngày, đường trơn trượt.