Xử phạt tài xế xe tải chuyển làn đường liên tiếp

TPO - Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh trên mạng xã hội, Cục CSGT đã chỉ đạo Phòng CSGT Công an TP.HCM khẩn trương xác minh, xử lý trường hợp xe tải có hành vi đi sai làn và chuyển liên tiếp nhiều làn đường.

Trước đó, trên một diễn đàn ô tô đăng tải đoạn video ghi lại cảnh xe tải thùng kín mang biển số 50E-431.xx di chuyển trên đường Điện Biên Phủ, phường Bình Dương, TP Hồ Chí Minh (TP.HCM). Hình ảnh cho thấy phương tiện có thời điểm đi không đúng làn đường và liên tục chuyển nhiều làn.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Cục CSGT và Phòng CSGT Công an TP.HCM, ngày 26/8/2026, Đội CSGT Bình Triệu đã liên hệ Công ty cổ phần H-TRUCKING VN là chủ phương tiện để xác minh người điều khiển và mời lái xe đến trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, lực lượng chức năng xác định anh L.M.H. (SN 2006, trú tại TP.HCM) là người điều khiển chiếc xe tải vào thời điểm xảy ra vi phạm.

Anh H. thừa nhận khoảng 14h ngày 20/8, khi lưu thông trên đường Điện Biên Phủ, đã thực hiện hai hành vi gồm đi không đúng làn đường quy định và chuyển làn không đúng quy định, cụ thể là mỗi lần chuyển làn không chuyển sang một làn đường liền kề.

Đội CSGT Bình Triệu đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh L.M.H. về hai lỗi trên, theo quy định tại điểm b khoản 5 và điểm a khoản 2 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Tổng mức phạt đối với hai hành vi là 5,7 triệu đồng, đồng thời tài xế bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Theo Cục CSGT, việc đi sai làn và chuyển liên tiếp nhiều làn đường khiến các phương tiện xung quanh khó quan sát, không kịp xử lý, tiềm ẩn nguy cơ va chạm, nhất là đối với xe tải có kích thước lớn và nhiều điểm mù.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người điều khiển phương tiện phải đi đúng làn đường; trước khi chuyển làn cần quan sát kỹ, có tín hiệu báo hướng rẽ và mỗi lần chỉ được chuyển sang một làn đường liền kề.